Οκτώ σημάδια που μαρτυρούν αφυδάτωση τον χειμώνα

Όταν ακούμε τη λέξη αφυδάτωση, τείνουμε να τη συνδέουμε με το καλοκαίρι αποκλειστικά, λόγω της αυξημένης εφίδρωσης από τη ζέστη, της έντονης άσκησης και της μειωμένης πρόσληψης υγρών. Αυτό όμως που πολλοί δε γνωρίζουν, είναι ότι κινδυνεύουμε και τους χειμερινούς μήνες από αφυδάτωση.

Αιτίες της χειμερινής αφυδάτωσης περιλαμβάνουν τη θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους, τα υπερβολικά πολλά στρώματα ρουχισμού και το γεγονός ότι μπορεί να μην κουβαλάς πλέον μαζί σου ένα μπουκάλι νερό.

Όσον αφορά το τι ακριβώς είναι η χειμερινή αφυδάτωση, αυτή πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα χάνει υγρά λόγω των καιρικών συνθηκών και των συνηθειών, και αντιμετωπίζεται με αύξηση της πρόσληψης υγρών, ενυδάτωση του δέρματος και προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Συμπτώματα σου παρουσιάζουμε παρακάτω.

Σημάδια χειμερινής αφυδάτωσης

Η σοβαρή χειμερινή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, λιποθυμία, γρήγορο καρδιακό ρυθμό και αναπνοή, ακόμη και σε σοκ. Είναι απίθανο να φτάσεις φυσικά σε αυτό το σημείο απλώς καθισμένη/ος στο γραφείο σου μέσα σε εσωτερικό χώρο, αλλά μπορείς να υποφέρεις από κάποιες συνέπειες της ήπιας αφυδάτωσης. Τα πιο κοινά σημάδια αφυδάτωσης περιλαμβάνουν:

Πονοκέφαλο

Ξηροστομία

Ξηρό δέρμα

Ζάλη

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έλλειψη ενέργειας

Πολλοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό ως «μεσημεριανή πτώση». «Αυτό μπορεί να συμβεί και για άλλους λόγους, όπως αν δεν φάγατε ένα καλό πρωινό ή δεν είχατε χρόνο για μεσημεριανό, αλλά μπορεί επίσης να είστε αφυδατωμένοι», λέει ειδικός.

Προβλήματα συγκέντρωσης

Μια μετα-ανάλυση 33 μελετών έδειξε ότι οι γνωστικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής, της εκτελεστικής λειτουργίας και του συντονισμού κινήσεων, επηρεάζονται σε όσους είναι αφυδατωμένοι.

Αύξηση τραυματισμών

Η αφυδάτωση αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών (ιδιαίτερα αν αθλείσαι) επειδή επηρεάζει άμεσα τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος:

Μυϊκή λειτουργία: Τα κύτταρα χρειάζονται νερό για να συσπαστούν σωστά. Η έλλειψη υγρών οδηγεί σε μειωμένη δύναμη και αυξημένη πιθανότητα μυϊκών κραμπών ή θλάσεων.

Κυκλοφορία του αίματος: Η αφυδάτωση μειώνει τον όγκο του αίματος, καθιστώντας το πιο παχύρρευστο. Αυτό δυσχεραίνει τη μεταφορά οξυγόνου στους μύες, οδηγώντας σε ταχύτερη κόπωση.

Ελαστικότητα ιστών: Το νερό λιπαίνει τις αρθρώσεις και διατηρεί τους τένοντες και τους συνδέσμους ελαστικούς. Όταν το σώμα είναι αφυδατωμένο, αυτοί οι ιστοί γίνονται πιο άκαμπτοι και ευάλωτοι σε τραυματισμούς.

Συνοπτικά, όταν το σώμα δεν είναι επαρκώς ενυδατωμένο, ολόκληρο το σύστημα υπολειτουργεί, αυξάνοντας σημαντικά την ευπάθεια σε τραυματισμούς.

Πας λιγότερο συχνά στην τουαλέτα

Ο πιο γρήγορος τρόπος να ελέγξεις αν είσαι αφυδατωμένη/ος είναι μέσω τουαλέτας. Αν περνούν πάνω από 2 ώρες χωρίς να ουρήσεις, πρέπει να πιεις νερό. Τα ούρα πρέπει να έχουν ανοιχτό χρώμα. Αν είναι πιο σκούρα, τότε είσαι αφυδατωμένη/ος.

Πηγή: ladylike.gr