Οκτώ λόγοι που αυτή η υποτιμημένη υπετροφή αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Μπορεί να τα έχεις συνδυάσει μόνο με μεξικάνικο burrito, αλλά τα μαύρα φασόλια είναι πολλά παραπάνω. Με ιστορία 7.000 ετών από την Κεντρική και Νότια Αμερική, αποτελούν σήμερα τον ορισμό μιας οικονομικής υπερτροφής: είναι «βόμβα» βιταμινών και είναι και φθηνά.

Τι κρύβει 1 φλιτζάνι μαύρα φασόλια; Πριν δούμε τα οφέλη, ας δούμε τους αριθμούς: 41,9g πρωτεΐνης και 30,1g φυτικών ινών. Περιέχουν επίσης σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο και ψευδάργυρο σε ποσοστά που θα ζήλευαν πολλά συμπληρώματα.

Μπορεί να τα έχεις συνδυάσει μόνο με μεξικάνικο burrito, αλλά τα μαύρα φασόλια είναι πολλά παραπάνω. Με ιστορία 7.000 ετών από την Κεντρική και Νότια Αμερική, αποτελούν σήμερα τον ορισμό μιας οικονομικής υπερτροφής: είναι «βόμβα» βιταμινών και είναι και φθηνά.

Τι κρύβει 1 φλιτζάνι μαύρα φασόλια; Πριν δούμε τα οφέλη, ας δούμε τους αριθμούς: 41,9g πρωτεΐνης και 30,1g φυτικών ινών. Περιέχουν επίσης σίδηρο, μαγνήσιο, κάλιο και ψευδάργυρο σε ποσοστά που θα ζήλευαν πολλά συμπληρώματα.

Μαύρα φασόλια: 8 μεγάλα δώρα για την υγεία σου

Χτίζουν και επισκευάζουν μύες

Είναι κορυφαία πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Αν και δεν είναι «πλήρης» πρωτεΐνη (λείπουν κάποια αμινοξέα) αν τα συνδυάσεις με ρύζι, έχεις το τέλειο γεύμα για μυϊκή ανάπτυξη και ενέργεια όλη μέρα. Τα μαύρα φασόλια κάνουν το έντερό σου ευτυχισμένο

Με 30g φυτικών ινών ανά φλιτζάνι, καλύπτουν το 120% της ημερήσιας ανάγκης σου. Είναι πλούσια σε πρεβιοτικά, την «τροφή» δηλαδή των καλών βακτηρίων του εντέρου, που επηρεάζουν τα πάντα: από το ανοσοποιητικό μέχρι τη διάθεσή σου. Τονώνουν τον μεταβολισμό

Τα μαύρα φασόλια, είναι γεμάτα βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως φυλλικό οξύ (απαραίτητο στην εγκυμοσύνη) και θειαμίνη, που βοηθούν το σώμα σου να μεταβολίζει σωστά τους υδατάνθρακες και να παράγει ενέργεια. Ρυθμίζουν το ζάχαρο (φυσικά)

Οι φυτικές ίνες και η πρωτεΐνη επιβραδύνουν την πέψη, εμποδίζοντας τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το φαγητό. Επιπλέον, περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, που δεν ανεβάζει το ζάχαρο και σε κρατάει χορτάτη για ώρες. Σώζουν τα οστά σου

Ξέχνα για λίγο το ασβέστιο. Μαγγάνιο, μαγνήσιο, σίδηρος και φώσφορος συνεργάζονται μέσα από πιάτα με μαύρα φασόλια για να διατηρήσουν την οστική σου πυκνότητα και να επισκευάσουν τους ιστούς σου. Θωρακίζουν το ανοσοποιητικό

Το σκούρο χρώμα στα μαύρα φασόλια, οφείλεται στις ανθοκυανίνες και άλλα φλαβονοειδή. Πρόκειται για πανίσχυρα αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τα βακτήρια και προλαμβάνουν χρόνιες ασθένειες. Τα μαύρα φασόλια προστατεύουν την καρδιά

Οι διαλυτές φυτικές ίνες τους μειώνουν τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση. Με απλά λόγια, τα μαύρα φασόλια καθαρίζουν τις αρτηρίες και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπαθειών. Καταπολεμούν τις φλεγμονές

Τα αντιοξειδωτικά τους εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύοντας τα όργανα από τη χρόνια φλεγμονή, η οποία συνδέεται με την αρθρίτιδα, τον διαβήτη και την πρόωρη γήρανση.

Υπάρχουν παγίδες;

Το φούσκωμα: Αν η διατροφή σου είναι φτωχή σε ίνες, μην ξεκινήσεις με ένα ολόκληρο πιάτο. Πρόσθεσέ τα σταδιακά, σε μικρές ποσότητες, και πιες πολύ νερό.

Το αλάτι: Αν χρησιμοποιείς έτοιμα σε κονσέρβα, ξέπλυνέ τα πολύ καλά κάτω από τη βρύση. Έτσι θα διώξεις έως και το 40% του πρόσθετου νατρίου.

