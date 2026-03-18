Οκτώ λαχανικά και όσπρια που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο

Ο σίδηρος είναι ένα από τα βασικά μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργεί σωστά. Συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα, στη διατήρηση της ενέργειας και στη γενικότερη υγεία του σώματος.

Παρότι πολλοί συνδέουν τον σίδηρο κυρίως με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, αρκετά λαχανικά και όσπρια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών, ειδικά όταν αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Σημειώνεται πως η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (DV) σιδήρου για τους περισσότερους ενήλικες και παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω είναι 18 χιλιοστόγραμμα (mg). Ακολουθούν οκτώ λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, σύμφωνα με το Health.

1. Φακές

Περιεκτικότητα σε σίδηρο: 6,59 mg (37% της ημερήσιας αξίας)

6,59 mg (37% της ημερήσιας αξίας) Μερίδα: 1 φλιτζάνι, βρασμένες

Όπως και άλλα όσπρια, οι φακές είναι επίσης πλούσιες σε πρωτεΐνη. Παράλληλα αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, φυλλικού οξέος, μαγνησίου και καλίου.

2. Σπανάκι

Περιεκτικότητα σε σίδηρο: 6,43 mg (35,7% της ημερήσιας αξίας)

6,43 mg (35,7% της ημερήσιας αξίας) Μερίδα: 1 φλιτζάνι, βρασμένο

Το σπανάκι είναι εξαιρετικά πλούσιο σε πολλά ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά πέρα από τον σίδηρο. Αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ, η οποία συμβάλλει στην πήξη του αίματος, στην επούλωση των τραυμάτων και στη διατήρηση υγιών οστών, αλλά και βιταμίνης Α, που βοηθά στην καλή όραση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Άλλα θρεπτικά συστατικά του σπανακιού είναι το μαγνήσιο, το κάλιο, το ασβέστιο, αλλά και αντιοξειδωτικά όπως β-καροτένιο, λουτεΐνη και ζεαξανθίνη.

3. Ρεβύθια