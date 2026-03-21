Οι βραδινές συνήθειες που μπορείς να μειώσεις για καλύτερο ύπνο

Όταν πρόκειται για επαρκή ύπνο, οι περισσότερες συμβουλές επικεντρώνονται σε συνήθειες που πρέπει να κάνεις πριν πέσεις για ύπνο, όπως ήπιες διατάσεις, ένα ζεστό μπάνιο, διάβασμα ή να πιεις χαλαρωτικά ροφήματα, όπως χαμομήλι. Ωστόσο, αν η προσθήκη νέων συνηθειών σου φαίνεται δύσκολη, ίσως είναι πιο αποτελεσματικό να αφαιρέσεις κάποιες συμπεριφορές που εμποδίζουν τον ύπνο.

Η προσέγγιση αυτή, γνωστή ως ”habit off-ramping”, επικεντρώνεται στη σταδιακή διακοπή συνηθειών που κρατούν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Όταν σταματάς δραστηριότητες που σε υπερδιεγείρουν πριν τον ύπνο, το νευρικό σύστημα μπορεί πιο εύκολα να περάσει σε κατάσταση χαλάρωσης.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα ταυτόχρονα. Ακόμη και η απομάκρυνση μίας μόνο συνήθειας μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ηρεμήσει και να βελτιώσει σταδιακά την ποιότητα του ύπνου. Το σημαντικό είναι η συνέπεια: επίλεξε μία συνήθεια που μπορείς να περιορίσεις, δοκίμασέ το για μερικές εβδομάδες και δες πώς επηρεάζεται ο ύπνος σου.

5 βραδινές συνήθειες που μπορείς να μειώσεις για καλύτερο ύπνο

Οθόνες πριν τον ύπνο

Κινητά, tablet και τηλεόραση εκπέμπουν μπλε φως, που λέει στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για δραστηριότητα. Αυτό δυσκολεύει το να κοιμηθείς και να μείνεις κοιμισμένη/ος.

Tip: Απόφυγε οθόνες 1–2 ώρες πριν τον ύπνο και προτίμησε χαλαρωτικές δραστηριότητες, όπως ήπιες διατάσεις, ντους ή χρόνο με οικογένεια/ζώα. Αν δεν μπορείς να το κόψεις εντελώς, δοκίμασε γυαλιά μπλε φωτός ή φίλτρα στις συσκευές.

Βραδινά γεύματα αμέσως πριν κοιμηθείς

Το φαγητό λίγο πριν τον ύπνο αναγκάζει το σώμα να δουλεύει για την πέψη, εμποδίζοντας τη χαλάρωση.

Tip: Τελευταίο γεύμα 2–3 ώρες πριν κοιμηθείς. Αν χρειάζεται, επίλεξε ένα ελαφρύ σνακ, όπως γιαούρτι με φρούτα.

Αλκοόλ

Ένα ποτό μπορεί να φαίνεται χαλαρωτικό, αλλά διαταράσσει τον ύπνο αργότερα.

Tip: Αν θέλεις να πιεις, κάν’ το νωρίτερα το βράδυ και σταμάτα τουλάχιστον 3 ώρες πριν κοιμηθείς. Αργότερα προτίμησε τσάι ή ανθρακούχο νερό.

Σκέψεις για υποχρεώσεις

Η ενασχόληση με λίστες ή προβλήματα στο κρεβάτι κρατά το μυαλό σε εγρήγορση.

Tip: Κατέγραψε τις υποχρεώσεις νωρίτερα και όχι στο κρεβάτι. Πρόσθεσε 2–3 πιθανές λύσεις για κάθε ανησυχία πριν κοιμηθείς.

Δύσκολες συζητήσεις

Συζητήσεις που προκαλούν ένταση πριν τον ύπνο μπορούν να τον χαλάσουν.

Tip: Κράτησέ τες για άλλη ώρα ή τελείωσε τη συζήτηση τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθείς.

