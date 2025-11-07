Οι κατσαρίδες δηλητηριάζουν κρυφά τον αέρα των εσωτερικών χώρων

Οι κατσαρίδες δεν είναι απλά… ανατριχιαστικές, αλλά γεμίζουν τα σπίτια με αλλεργιογόνα και βακτηριακές τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν άσθμα και αλλεργίες.

Ερευνητές στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας εντόπισαν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της έκτασης των προσβολών από κατσαρίδες στα σπίτια και της ποσότητας αλλεργιογόνων και βακτηριακών τοξινών, που είναι γνωστές ως ενδοτοξίνες, σε εσωτερικούς χώρους.

Ανακάλυψαν ότι όταν ο πληθυσμός των κατσαρίδων μειώνεται με επιτυχή απεντόμωση, τόσο τα επίπεδα αλλεργιογόνων όσο και των ενδοτοξινών μειώνονται επίσης απότομα.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εξάλειψη των προσβολών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος μειώνοντας τους επιβλαβείς βιολογικούς ρύπους.

Τι είναι οι ενδοτοξίνες

Οι ενδοτοξίνες είναι θραύσματα βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων που απελευθερώνονται όταν πεθαίνουν τα βακτήρια. Επειδή οι κατσαρίδες καταναλώνουν ευρύ φάσμα υλικών, φιλοξενούν ένα ποικίλο μικροβίωμα του εντέρου. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτά τα έντομα αποβάλλουν μεγάλες ποσότητες ενδοτοξινών μέσω των περιττωμάτων τους. Αν και οι άνθρωποι και τα κατοικίδια μπορούν επίσης να παράγουν ενδοτοξίνες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών που ανιχνεύονται στη σκόνη του σπιτιού προέρχεται από τα περιττώματα των κατσαρίδων.

«Οι ενδοτοξίνες είναι σημαντικές για την ανθρώπινη υγεία, καθώς η εισπνοή αυτών των συστατικών έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις», εξηγεί ο Coby Schal, Διακεκριμένος Καθηγητής Εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και από τους συγγραφείς της μελέτης.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι επιστήμονες μέτρησαν την κλίμακα των προσβολών από κατσαρίδες μαζί με τις συγκεντρώσεις αλλεργιογόνων και ενδοτοξινών σε κάθε σπίτι που συμμετείχε στη μελέτη. Για να καθοριστούν οι βασικές μετρήσεις, συλλέχθηκαν δείγματα τόσο καθιζάνουσας όσο και αερομεταφερόμενης σκόνης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επεξεργασίας.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι τα μολυσμένα σπίτια περιείχαν υψηλές ποσότητες ενδοτοξινών, με τις θηλυκές κατσαρίδες να παράγουν περίπου διπλάσιες ποσότητες από τις αρσενικές.

«Οι θηλυκές κατσαρίδες τρώνε περισσότερο από τις αρσενικές, επομένως αποβάλλουν με τα περιττώματά τους περισσότερες ενδοτοξίνες», εξηγεί η Madhavi Kakumanu, ερευνήτρια του Κρατικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο εργαστήριο του Schal και από τους συγγραφείς της μελέτης. Σημείωσε ότι οι κουζίνες συνήθως περιείχαν περισσότερες ενδοτοξίνες από τα υπνοδωμάτια, καθώς παρέχουν άφθονες πηγές τροφής για τις κατσαρίδες.

Τι έδειξε η μελέτη στις κατοικίες που εξετάστηκαν

Οι μολυσμένες κατοικίες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: σε κατοικίες όπου δεν είχε γίνει καμία απεντόμωση και κατοικίες που προχώρησαν σε διαδικασία απολύμανσης από επαγγελματία για την απομάκρυνση των κατσαρίδων. Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν επίσης μια ομάδα ελέγχου από κατοικίες που δεν είχαν κατσαρίδες. Δείγματα σκόνης και εντόμων συλλέχθηκαν ξανά στους τρεις και έξι μήνες.

Οι κατοικίες που παρέμειναν χωρίς απολύμανση εμφάνισαν σταθερά υψηλά επίπεδα τόσο αλλεργιογόνων όσο και ενδοτοξινών καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Αντίθετα, οι περισσότερες κατοικίες που έκαναν απολύμανση για τις κατσαρίδες έδειξαν σημαντικές μειώσεις τόσο στα αλλεργιογόνα όσο και στις ενδοτοξίνες.

Επόμενο βήμα η διερεύνηση των επιπτώσεων στην υγεία

Ο Schal σημείωσε ότι η μελλοντική έρευνα θα εξετάσει πώς αλληλεπιδρούν τα αλλεργιογόνα και οι ενδοτοξίνες των κατσαρίδων σε ζωικά μοντέλα με άσθμα, όπως τα ποντίκια, καθώς υπάρχει η υποψία ότι το άσθμα μπορεί να είναι χειρότερο λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αλλεργιογόνων και ενδοτοξινών.

