Οι 10 καρκίνοι με τη χαμηλότερη επιβίωση: Γιατί παραμένουν τόσο δύσκολοι στη θεραπεία

καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε πολλές μορφές του, όμως υπάρχουν ορισμένοι τύποι που εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης.

Στοιχεία πενταετίας που παρουσιάζονται στο LiveScience δείχνουν ποιοι είναι οι «πιο δύσκολοι» καρκίνοι σήμερα και γιατί η οριστική «θεραπεία» για τους συγκεκριμένους καρκίνους παραμένει στόχος.

Γιατί, όμως, κάποιοι καρκίνοι δεν «θεραπεύονται» πλήρως;

Ο καρκίνος δεν είναι μία ενιαία νόσος. Κάθε τύπος έχει διαφορετική βιολογία, ρυθμό ανάπτυξης και ανταπόκριση στη θεραπεία. Η έννοια της ύφεσης χρησιμοποιείται επειδή δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι ο όγκος δεν θα επιστρέψει, ακόμη και μετά από επιτυχημένη θεραπεία.

Κύριοι λόγοι δυσκολίας

καθυστερημένη διάγνωση

επιθετική βιολογική συμπεριφορά

περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές λόγω θέσης ή συνοδών νοσημάτων

υψηλά ποσοστά υποτροπής

Οι κύριοι καρκίνοι έχουν δύσκολη ίαση είναι οι εξής:

1. Καρκίνος παγκρέατος

Ο πιο θανατηφόρος καρκίνος σήμερα. Η διάγνωση γίνεται αργά, επειδή τα συμπτώματα είναι θολά ή ανύπαρκτα στα πρώτα στάδια. Η χειρουργική εξαίρεση είναι δύσκολη και δεν είναι πάντα εφικτή.

2. Καρκίνος οισοφάγου

Εξελίσσεται γρήγορα και συνήθως εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο. Συχνά έχει ήδη γίνει μετάσταση σε λεμφαδένες.

3. Καρκίνος ήπατος

Το ήπαρ δεν δίνει έγκαιρα συμπτώματα. Οι ασθενείς έχουν συχνά υποκείμενες παθήσεις (ηπατίτιδες, κίρρωση) που δυσκολεύουν τη θεραπεία.

4. Καρκίνος πνεύμονα

Πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται αργά, επειδή τα συμπτώματα μοιάζουν με κοινές αναπνευστικές λοιμώξεις. Παρά την πρόοδο της ανοσοθεραπείας, η νόσος παραμένει επιθετική.

5. Οξεία μυελογενής λευχαιμία (AML)

Αναπτύσσεται ταχύτατα και απαιτεί άμεση νοσηλεία. Ακόμη και μετά την ύφεση, η υποτροπή είναι πιθανή.

6. Όγκοι εγκεφάλου και ΚΝΣ

Η θέση των όγκων περιορίζει τις επεμβάσεις και δυσκολεύει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Ορισμένοι τύποι είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί.

7. Γαστρικός καρκίνος (στομάχι)

Συχνά εντοπίζεται καθυστερημένα, καθώς τα σημάδια του μοιάζουν με κοινά γαστρεντερικά προβλήματα. Όταν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, οι επιλογές περιορίζονται.

8. Καρκίνος ωοθηκών

Έχει ασαφή συμπτώματα όπως φούσκωμα και κόπωση, οδηγώντας σε καθυστερημένη διάγνωση. Η υποτροπή είναι συχνή ακόμη και μετά από επιτυχημένη θεραπεία.

9. Πολλαπλό μυέλωμα

Ένας καρκίνος του αίματος που θεωρείται «χρόνιος». Οι νέες θεραπείες παρατείνουν σημαντικά τη ζωή, αλλά δεν εξαλείφουν πλήρως τη νόσο.

10. Καρκίνος λάρυγγα

Καλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με τους παραπάνω, αλλά παραμένει δύσκολος σε προχωρημένα στάδια. Το κάπνισμα αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα κινδύνου.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ασθενείς;

Παρά τους αριθμούς, η συνολική θνησιμότητα από καρκίνο μειώνεται σταθερά. Οι βελτιώσεις σε screening, ακτινοθεραπείες, ανοσοθεραπείες και στοχευμένα φάρμακα αλλάζουν τον χάρτη της επιβίωσης.

Σημαντικά σημεία για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση

Η φράση «οι καρκίνοι που δεν θεραπεύονται» δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Σημαίνει ότι η επιστήμη έχει ακόμη δρόμο να καλύψει και τον καλύπτει γρήγορα. Ωστόσο, υπάρχουν μέτρα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Αυτά είναι:

Μείωση καπνίσματος

Τακτικός προληπτικός έλεγχος

Προσοχή στα «ήπια» αλλά επίμονα συμπτώματα

Υγιές βάρος και περιορισμός αλκοόλ

Η γνώση των τύπων καρκίνου με τη χαμηλότερη επιβίωση βοηθά στην καλύτερη πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην κατεύθυνση της έρευνας