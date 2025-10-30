Ο Δ. Πυλαίας- Χορτιάτη στηρίζει έμπρακτα την πρόληψη και τη γυναικεία υγεία – Δωρεάν τεστ ΠΑΠ για όλες τις γυναίκες μέσα στον Νοέμβριο

Με συνέπεια και ευαισθησία απέναντι στη γυναίκα, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, μέσω της Αντιδημαρχίας Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου με τεστ ΠΑΠ για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” και εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών πρόληψης του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

«Η πρόληψη είναι στάση ζωής και θεμέλιο μιας υγιούς κοινωνίας. Κάθε δράση πρόληψης είναι μία σιωπηλή νίκη για τη δημόσια υγεία. Με το δωρεάν Τεστ ΠΑΠ δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να προστατεύσει τον εαυτό της αλλά και τους δικούς της ανθρώπους καθώς η υγεία της γυναίκας είναι πυλώνας ευημερίας για ολόκληρη την οικογένεια. Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δημότισσα με σεβασμό, φροντίδα και υπευθυνότητα και στηρίζουμε έμπρακτα προγράμματα που δίνουν αξία στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση», τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Οι εξετάσεις θα γίνουν από 7 έως 28 Νοεμβρίου 2025, κατόπιν ραντεβού, στις παρακάτω δημοτικές δομές:

Δημοτική Δομή Ημερομηνία Εξέτασης Ιατρείο Φιλύρου 7/11/2025 Α΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας 14/11/2025 Ιατρείο Χορτιάτη 19/11/2025 ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου 21/11/2025 ΚΕΠ Υγείας Πανοράματος 28/11/2025

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 2310 331093 από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η εξέταση αφορά γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιήσει τεστ ΠΑΠ τους τελευταίους 12 μήνες και δεν έχουν ιστορικό καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχουσών σε κάποια δημοτική κοινότητα, οι ενδιαφερόμενες θα εξυπηρετηθούν σε εναλλακτική περιοχή.

«Το τεστ ΠΑΠ είναι μια απλή, ανώδυνη και σωτήρια εξέταση που σώζει ζωές. Κάθε γυναίκα αξίζει να φροντίζει την υγεία της χωρίς αναβολή. Με τη συνεργασία του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου και του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας, δίνουμε και φέτος τη δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες να εξεταστούν εγκαίρως, γιατί η πρόληψη είναι το πιο όμορφο δώρο στον εαυτό μας, σχολίασε η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ελένη Γιαννούδη.