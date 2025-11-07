Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Η καινοτομία και αποδοτικότητα των δομών υγείας στο επίκεντρο διημερίδας με το ΠΑΜΑΚ

Με επίκεντρο τον ρόλο της διοίκησης, την πρωτοπορία και την αποδοτικότητα των δομών υγείας, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διημερίδα με τίτλο «Καινοτομία, Αποδοτικότητα & Ανθεκτικότητα Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2025, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Η διημερίδα θα αποτελέσει σημείο συνάντησης στελεχών διοίκησης, επαγγελματιών υγείας, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων θεσμών, με σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των συστημάτων υγείας. Μέσα από ομιλίες, θεματικά πάνελ και διαδραστικές συνεδρίες, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που συνδέονται με τη σύγχρονη διοίκηση των οργανισμών υγείας, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συζητήσεις για τα συστήματα αποζημίωσης (DRGs), την ανάλυση δεδομένων, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, καθώς και την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, με εισηγητές διακεκριμένους επιστήμονες. Από τις εργασίες δεν θα απουσιάζουν και οι αναφορές στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στα οικονομικά των οργανισμών υγείας, στην ποιότητα και ασφάλεια ασθενών, καθώς και στη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στη διαμόρφωση των υπηρεσιών υγείας.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Μιχάλης Καραβιώτης, «σε μια εποχή αυξημένων προκλήσεων, η αποτελεσματική διοίκηση και η καινοτομία αποτελούν βασικά εργαλεία για τη βιωσιμότητα και την ανθρώπινη λειτουργία των συστημάτων υγείας».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη συμμετοχή και απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο για τις σύγχρονες εξελίξεις στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.