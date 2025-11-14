MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Ανοιχτό χωρίς ραντεβού το Ιατρείο Πόνου την Τρίτη

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου θα δέχεται ασθενείς χωρίς ραντεβού την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας.

Η θεραπευτική ομάδα του Ιατρείου θα βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών που θα το επισκεφθούν, με στόχο την ενημέρωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του πόνου τους. Όπως αναφέρει η Αναπληρώτρια Συντονίστρια – Διευθύντρια του Ιατρείου Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας, Ελένη Κοράκη, ο χρόνιος πόνος, όταν διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, θεωρείται νόσος, με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενή, αλλά και στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Η ίδια τονίζει: «Το Ιατρείο μας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί πρότυπη δομή στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος μας είναι η ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του πόνου, με σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές, ψυχολογική υποστήριξη και παρηγορική φροντίδα».

Το Ιατρείο Πόνου λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός των ημερών γενικής εφημερίας και δέχεται εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Η πρωτοβουλία των «Ανοιχτών Ιατρείων» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης του πόνου και την αξία της παρηγορικής φροντίδας και υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).

