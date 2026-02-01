MENOY

ΥΓΕΙΑ

Νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη νεφρική δυσλεiτουργία

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Το υπουργείο Υγείας υλοποιεί δωρεάν δύο νέα προγράμματα πρόληψης που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Πρόκειται για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία αφορά περίπου 30 χιλιάδες ανθρώπους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και 2.000 έχουν λάβει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία ξεκίνησε ήδη και αφορά 1,5 εκατ. πολίτες.

Για τα δύο νέα πρόγραμμα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα δώσει αύριο στις 12:00 συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

