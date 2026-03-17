Νέα δεδομένα για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου – Τι λένε οι ειδικοί

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με νέες μελέτες να επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός σωστής διατροφής, τακτικής άσκησης και επαρκούς ύπνου μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση και η υψηλή χοληστερόλη, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την πρόληψη. Παράλληλα, η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καρδιακής υγείας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 40 ετών.