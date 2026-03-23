Μπύρα, κρασί ή βότκα; Ποιο ποτό επιβαρύνει λιγότερο την υγεία μας

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ βλάπτει σοβαρά την υγεία. Όταν όμως το θέμα είναι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση, οι πιθανές επιπτώσεις εξαρτώνται από το αν κάποιος προτιμά μπύρα, κρασί ή «δυνατά» ποτά, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Τα ευρήματά της προστίθενται σε εκείνα που δείχνουν πως όσο λιγότερο πίνει κάποιος, τόσο το καλύτερο για την υγεία του. Έχει όμως σημασία και το είδος του ποτού που προτιμά.

Η σχετική μελέτη βασίσθηκε σε δεδομένα από 340.924 εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν στην μεγάλη βάση βιοϊατρικών δεδομένων UK Biobank. Οι εθελοντές εντάχθηκαν σε αυτήν την περίοδο 2006-2010, όταν είχαν ηλικία 40 έως 69 ετών. Έκτοτε παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και την υγεία τους.

Στην παρούσα μελέτη οι επιστήμονες εξέτασαν τα δεδομένα έως το 2022. Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες, αναλόγως με το αλκοόλ που κατανάλωναν:

Άλλοι από αυτούς έπιναν ελάχιστα έως καθόλου (έως το πολύ 1,5 ποτό την εβδομάδα σε μερίδες μπαρ)

Άλλοι είχαν χαμηλή κατανάλωση (από 1,5 ποτό την εβδομάδα έως 1-1,5 ποτό την ημέρα)

Η τρίτη ομάδα είχε μέτρια κατανάλωση (έως 2 ποτά την ημέρα οι γυναίκες και έως 3 οι άνδρες)

Η τέταρτη ομάδα έκανε υψηλή κατανάλωση (3 και περισσότερα ποτά την ημέρα)

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί κατά μέσον όρο 13 χρόνια την πορεία της υγείας των εθελοντών. Όπως διαπίστωσαν, όσο αυξανόταν η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος θανάτου. Στις χαμηλές προς μέτριες καταναλώσεις, όμως, είχε σημασία αν κάποιος έπινε κρασί, μπύρα ή δυνατά ποτά όπως η βότκα και το ουΐσκι.

Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιασθούν αναλυτικά στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC.26). Το συνέδριο θα διεξαχθεί 28-30 Μαρτίου 2026 στη Νέα Ορλεάνη.

Σε προσυνεδριακή ανακοίνωση το ACC αναφέρει ότι σε σύγκριση με τους εθελοντές που έπιναν ελάχιστα έως καθόλου, όσοι έπιναν πολύ αλκοόλ είχαν:

24% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από κάθε αιτία

36% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο

14% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιολογικό πρόβλημα

Ωστόσο ο αντίστοιχος κίνδυνος σε όσους έπιναν λίγο αλκοόλ έως μέτριες ποσότητες, επηρεαζόταν από το ποτό:

Όσοι έπιναν τακτικά λίγο κρασί είχαν κατά 21% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια, σε σύγκριση με όσους έπιναν ελάχιστα έως καθόλου

πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια, σε σύγκριση με όσους έπιναν ελάχιστα έως καθόλου Όσοι έπιναν τακτικά έστω και λίγη μπύρα, δυνατό ποτό ή και μηλίτη, είχαν κατά 9% περισσότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια

Η γενικότερη διατροφική συμπεριφορά

Οι ερευνητές τονίζουν πως οι εθελοντές τους δεν είχαν ιστορικό χρονίων παθήσεων. Επομένως οι ανάλογοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι υψηλότεροι σε όσους έχουν λ.χ. εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή άλλη χρόνια πάθηση.

Σε κάθε περίπτωση, όταν το θέμα είναι η κατανάλωση αλκοόλ, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα αλλά και το είδος του ποτού και η διατροφική συμπεριφορά, τονίζουν. Το κρασί περιέχει ωφέλιμα συστατικά (π.χ. πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά) που απουσιάζουν από άλλα ποτά. Συχνά εξ άλλου καταναλώνεται μαζί με τα γεύματα και από ανθρώπους που προσέχουν γενικότερα την υγεία τους.

Τα άλλα ποτά, όμως, σχετίζονται συχνότερα με φτωχότερη ποιότητα διατροφής, όπως τα πρόχειρα φαγητά και τα αλμυρά σνακ, καταλήγουν οι ερευνητές.

