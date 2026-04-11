Μανιτάρια: Τα τρία μοναδικά οφέλη τους για την καρδιά

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής σας.

Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις είναι εκτός του ελέγχου μας, όπως το οικογενειακό μας ιστορικό. Ωστόσο, παράγοντες που σχετίζονται με τις επιλογές του τρόπου ζωής αποτελούν πεδίο για κάνετε αλλαγές και πιθανώς μειώνετε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία της καρδιάς σας είναι να ρίξετε μια ματιά στο τι τρώτε. Ίσως εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι το ταπεινό μανιτάρι έχει μοναδικά διατροφικά οφέλη που το καθιστούν εξαιρετική προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά.

“Η διατροφή με γνώμονα την καρδιακή υγεία είναι σημαντική για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν μία από τις κορυφαίες αιτίες θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο”, λέει η διατροφολόγος Elizabeth Shaw.

Γιατί να τρώτε μανιτάρια στο πλαίσιο διατροφής για καρδιακή υγεία

Εργοθειονίνη: Ένα μοναδικό αντιοξειδωτικό

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ενός μανιταριού είναι η σύνθεση αμινοξέων του. Τα μανιτάρια είναι μια κορυφαία διατροφική πηγή ενός αντιοξειδωτικού και αντιφλεγμονώδους αμινοξέος, που ονομάζεται εργοθειονεΐνη.

Τα περισσότερα μανιτάρια περιέχουν το αμινοξύ, αλλά οι ποικιλίες king oyster, maitake, oyster και shiitake είναι εκείνες με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε εργοθειονίνη.

Η εργοθειονεΐνη συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού αρτηριακής πλάκας, που είναι βασικός παράγοντας καρδιακής νόσου.

Μια μελέτη έδειξε άμεση συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης εργοθειονίνης από τη διατροφή και της καλύτερης καρδιαγγειακής λειτουργίας. Η μελέτη έδειξε επίσης, ότι τα υψηλότερα επίπεδα εργοθειονίνης στο πλάσμα αίματος υποδηλώνει χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από παθήσεις της καρδιάς ή των αιμοφόρων αγγείων.

Φυτικές ίνες

Τα μανιτάρια έχουν δύο είδη φυτικών ινών:

αδιάλυτες (δεν διαλύονται στο νερό) και διαλυτές (διαλύονται στο νερό)

Χρειάζεστε και τους δύο τύπους φυτικών ινών, αλλά οι διαλυτές φυτικές ίνες έχουν μερικά μοναδικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

Η β-γλυκάνη είναι ένας τύπος διαλυτής ίνας στα μανιτάρια. Σχηματίζει μια ουσία που μοιάζει με γέλη (τζελ) στον γαστρεντερικό σωλήνα. Αυτό το τζελ “παγιδεύει” τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, γεγονός που εμποδίζει την απορρόφησή τους από τον οργανισμό κατά την πέψη. Αυτή η διαδικασία, με τη σειρά της, βοηθά στην μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.

Βιταμίνη D

Πολλοί έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδέεται με πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά, όπως η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και η κολπική μαρμαρυγή.

Λίγα τρόφιμα έχουν φυσικά μεγάλες ποσότητες βιταμίνης D. Τα μανιτάρια είναι μία από αυτές. Όλα τα μανιτάρια περιέχουν βιταμίνη D και ορισμένα είδη καλλιεργούνται με επιπλέον έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία για ακόμα περισσότερη περιεκτικότητα σε αυτήν.

Πηγή: onmed.gr