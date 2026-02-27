Μάνγκο και αβοκάντο: Πώς επηρεάζει ο συνδυασμός τους την υγεία της καρδιάς

Αν θέλετε να έχετε καλή καρδιαγγειακή υγεία, δοκιμάστε να προσθέσετε το μάνγκο και το αβοκάντο στην καθημερινή διατροφή σας. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να βελτιώσει ορισμένους δείκτες που δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Οι δείκτες αυτοί είναι η εξαρτώμενη από τη ροή αγγειοδιαστολή (FMD) και η διαστολική αρτηριακή πίεση.

Η FMD δείχνει πόσο διαστέλλεται μία αρτηρία όταν αυξάνεται η ροή του αίματος που διέρχεται μέσα της. Η αγγειοδιαστολή αυτή δείχνει πόσο καλά λειτουργεί το εσωτερικό τοίχωμα (ενδοθήλιο) των αρτηριών. Όταν είναι μειωμένη, υποδηλώνει ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ή αθηροσκλήρωση.

Αντίστοιχα, η διαστολική πίεση είναι ο μικρός αριθμός στην μέτρηση της πιέσεως (κν: μικρή πίεση). Αντιπροσωπεύει την πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, ενόσω η καρδιά αναπαύεται μεταξύ δύο κτύπων.

Η νέα μελέτη έδειξε ότι εθελοντές που έτρωγαν καθημερινά και επί έξι εβδομάδες μάνγκο και αβοκάντο, παρουσίασαν «ουσιώδη βελτίωση» στους δείκτες αυτούς. Παρουσίασαν επίσης αυξημένη πρόσληψη πολλών θρεπτικών συστατικών (π.χ. βιταμίνη C) που ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία.

Η μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Journal of the American Heart Association. Στη μελέτη εντάχθηκαν 82 εθελοντές, μέσης ηλικίας 45 ετών. Όλοι έπασχαν από προδιαβήτη, δηλαδή είχαν επίπεδα σακχάρου νηστείας (το πρωί, με άδειο στομάχι) μεταξύ 100 και 125 mg/dl. Οι 39 από τους εθελοντές ήσαν γυναίκες.

Οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ιλινόϊς (Illinois Tech) τους χώρισαν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι μισοί έπρεπε να εντάξουν καθημερινά στη διατροφή τους 1 αβοκάντο και 1 φλιτζάνι κύβους μάνγκο.

Οι άλλοι μισοί έπρεπε να προσθέσουν στην καθημερινή τους διατροφή άλλου είδους, λίγων λιπαρών τρόφιμα που παρείχαν τις ίδιες θερμίδες. Αυτή ήταν η ομάδα ελέγχου.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων βελτιώθηκε σημαντικά στους εθελοντές που έτρωγαν καθημερινά μάνγκο και αβοκάντο. Η FMD τους αυξήθηκε κατά 6,7%. Αντιθέτως, στην ομάδα ελέγχου μειώθηκε κατά 4,6%, άρα η ενδοθηλιακή λειτουργία τους επιδεινώθηκε.

Βελτίωσε παρουσίασε και η διαστολική αρτηριακή πίεση των εθελοντών που έτρωγαν μάνγκο και αβοκάντο, ιδίως των ανδρών. Μειώθηκε κατά 1,9 mmHg, ενώ στην ομάδα ελέγχου αυξήθηκε κατά 5 mmHg. Η διαφορά αυτή είναι κλινικά σημαντική, εάν διατηρηθεί, τονίζουν οι ερευνητές.

Οι βελτιώσεις αυτές παρατηρήθηκαν χωρίς να υπάρξουν αλλαγές στις θερμίδες που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες ή στο σωματικό βάρος τους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα φρούτα υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία δίχως να απαιτούν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Τι περιέχουν

Το μάνγκο και το αβοκάντο είναι πολύ θρεπτικά φρούτα. Το μάνγκο παρέχει 2 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα (το 7% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης ή ΣΗΔ). Είναι επίσης θαυμάσια πηγή αντιοξειδωτικής βιταμίνης C (ανά μερίδα παρέχει το 50% της ΣΗΔ). Υποστηρίζει επίσης τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

Το αβοκάντο παρέχει ανά μερίδα 3 γραμμάρια φυτικών ινών (το 11% της ΣΗΔ). Παρέχει επίσης καρδιοπροστατευτικά λιπαρά (6 γραμμάρια ακόρεστα λίπη ανά μερίδα) και κάλιο (250 mg Ή 6% της ΣΗΔ). Έτσι μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο της χοληστερόλης, του σακχάρου, του βάρους και της αρτηριακής πίεσης.

Μία μερίδα μάνγκο ισούται με τρία τέταρτα (3/4) του φλιτζανιού. Μία μερίδα αβοκάντο ισούται με 50 γραμμάρια καρπού (το ένα τρίτο ενός μετρίου αβοκάντο).

Πηγή: iatropedia.gr