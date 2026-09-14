Μαλλιά: 4 ξηροί καρποί και σπόροι που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους

Τα κάσιους, οι λιναρόσποροι, οι σπόροι κολοκύθας και τα καρύδια μπορούν να καταναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως έλαια για να βοηθήσει τα μαλλιά σας.

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι που είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, όπως τα κάσιους, οι λιναρόσποροι, οι σπόροι κολοκύθας και τα καρύδια, μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών.

Υπερβολικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών όπως η βιταμίνη Α, το σελήνιο και ο σίδηρος μπορούν να επιδεινώσουν την τριχόπτωση ή να προκαλέσουν τοξικότητα, γι’ αυτό συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν ξεκινήσετε κάποια θεραπεία για τα μαλλιά.

Τα κάσιους, οι λιναρόσποροι, οι σπόροι κολοκύθας και τα καρύδια μπορούν να καταναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως έλαια τοπικά για την προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων μαλλιών.



Η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται σε πολλαπλές αιτίες, όπως το στρες και οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, όπως η χαμηλή βιταμίνη D ή σιδήρου, ενώ οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των μαλλιών.

Κάσιους

Τα κάσιους περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και της φθοράς των μαλλιών και να προωθήσουν την αναγέννηση των μαλλιών. Για να προωθήσετε την ανάπτυξη των μαλλιών, μπορείτε να τρώτε μια χούφτα κάσιους κάθε μέρα.

Τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, στην πρόληψη της τριχόπτωσης και στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων θυλάκων της τρίχας. Τα κάσιους περιέχουν επίσης πρωτεΐνη που βοηθά στην ενδυνάμωση της τρίχας.

Λιναρόσποροι

Ο λιναρόσπορος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα , άλφα-λινολενικό οξύ, λιγνάνες, διαλυτές φυτικές ίνες, σίδηρο, πρωτεΐνες, βιταμίνες E και B και άλλα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή τρίχα ενυδατώνοντας τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, υποστηρίζοντας την ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής και παρέχοντας όγκο στα άτονα μαλλιά.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση της τρίχας. Αυτό αποτρέπει το σπάσιμο και της επιτρέπει να μακρύνει.

Οι αλεσμένοι λιναρόσποροι μπορούν να καταναλωθούν με φαγητό ή σε smoothies ως διαιτητικό θρεπτικό συστατικό, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στα μαλλιά. Για να γίνει αυτό, ο λιναρόσπορος συχνά αναμειγνύεται με νερό για να σχηματίσει ένα τζελ και στη συνέχεια απλώνεται στα μαλλιά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λάδι.

Για να φτιάξετε τζελ μαλλιών με λιναρόσπορο:

Βράστε δύο φλιτζάνια νερό.

Προσθέστε 1/4 φλιτζάνι λιναρόσπορο.

Ανακατεύουμε σε φωτιά μέχρι να πήξει και να αφρίσει.

Αποσύρετε από τη φωτιά και σουρώστε μέσα από ένα πλέγμα.

Αφήστε το τζελ να κρυώσει εντελώς.

Μόλις κρυώσει και σκληρύνει, εφαρμόστε το τζελ σε νωπά μαλλιά.

Μετά από 30 έως 60 λεπτά, ξεπλύνετε το τζελ από τα μαλλιά ή λουστείτε κανονικά.

Σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας περιέχουν θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην υποστήριξη της αναγέννησης των μαλλιών, όπως ψευδάργυρο, μαγνήσιο και σίδηρο. Βοηθούν στην υποστήριξη της αποκατάστασης των κατεστραμμένων κυττάρων και των θυλάκων της τρίχας. Επιπλέον, μπορεί να μπλοκάρουν μια ορμόνη που ονομάζεται DHT, η οποία συνδέεται με την αραίωση των μαλλιών, ειδικά στους άνδρες.

Εκτός από την κατανάλωση σπόρων κολοκύθας, το λάδι από σπόρους κολοκύθας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των μαλλιών λαμβάνοντας το ως συμπλήρωμα σε κάψουλες ελαίου ή εφαρμόζοντας το λάδι στα μαλλιά τοπικά. Όταν χρησιμοποιείται ως τροφή, συνιστάται μια μικρή χούφτα σπόρων κολοκύθας την ημέρα.

Για τοπική χρήση ελαίου σπόρων κολοκύθας για την ανάπτυξη των μαλλιών:

Κάντε μασάζ με το λάδι στο τριχωτό της κεφαλής και στα μαλλιά.

Αφήστε το να δράσει στο τριχωτό της κεφαλής και στα μαλλιά για 30 λεπτά.

Λούστε τα μαλλιά με σαμπουάν ως συνήθως.

Καρύδια

Τα καρύδια περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιοτίνη, βιταμίνη Ε, κάλιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, πρωτεΐνη και χαλκό που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της υγείας των μαλλιών και της ανάπτυξής τους. ​​Αυτά τα θρεπτικά συστατικά ωφελούν το τριχωτό της κεφαλής και αποτρέπουν την τριχόπτωση. Επιπλέον, μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη νέων μαλλιών, ιδιαίτερα παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε όσους αντιμετωπίζουν ελλείψεις θρεπτικών συστατικών .

Όπως και οι λιναρόσποροι, τα καρύδια μπορούν να είναι ευεργετικά για τα μαλλιά όταν καταναλώνονται και όταν το έλαιο τους εφαρμόζεται τοπικά στο τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.

Όταν καταναλώνετε καρύδια για την ανάπτυξη των μαλλιών, μπορείτε να τρώτε μια χούφτα καρύδια κάθε μέρα.

Εναλλακτικά, όταν χρησιμοποιείτε λάδι καρυδιού ως τοπικό προϊόν για την ανάπτυξη των μαλλιών:

Κάντε μασάζ με το λάδι στο τριχωτό της κεφαλής και στα μαλλιά.

Αφήστε το στο τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά σας για μία ώρα ή όλη τη νύχτα, χρησιμοποιώντας ένα σκουφάκι ή μια πετσέτα πάνω από το μαξιλάρι σας για να μην λεκιάσουν.

Λούστε τα μαλλιά με σαμπουάν ως συνήθως.

Πηγή: iatropedia.gr