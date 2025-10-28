Κρητικός επιστήμονας ρίχνει φως σε “μυστική” ουσία του ελαιόλαδου που προστατεύει την καρδιά και τον εγκέφαλο

Για χιλιάδες χρόνια, το ελαιόλαδο αποτελεί θεμέλιο στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις ευεργετικές του ιδιότητες και τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις γύρω από αυτό.

Εδώ και χρόνια είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο πως όταν το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται σωστά στη μαγειρική, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας μας.

Αυτό που φαίνεται να μην γνωρίζαμε, ωστόσο, ήταν η ύπαρξης μίας επιπλέον ουσίας με σημαντικά οφέλη για την υγεία μας. Πρόσφατα, μια ομάδα Ελλήνων και Τούρκων επιστημόνων προχώρησε σε μια σημαντική ανακάλυψη, η οποία ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση σύγχρονων ασθενειών, προσφέροντας παράλληλα νέα προοπτική στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου.

Νέα ευεργετική ουσία στο ελαιόλαδο

Ειδικότερα, ύστερα από δύο χρόνια συνεργασίας και ενδελεχούς μελέτης των συστατικών του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, οι ερευνητές ανέπτυξαν στο εργαστήριο μια πρωτοποριακή τεχνική που επιτρέπει τον εντοπισμό της ουσίας «3,3 διμεθυλο-1-βουτανόλη» (3,3 Dimethyl 1-butanol ή DMB). Η ένωση αυτή φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς δρα ανασταλτικά απέναντι σε επιβλαβείς ενώσεις όπως οι ΤΜΑ και ΤΜΑΟ, οι οποίες συνδέονται με την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης και φλεγμονών που επηρεάζουν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Μιλώντας στο Creta24.gr, ο επικεφαλής της έρευνας και ομότιμος καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Απόστολος Κυριτσάκης, εξηγεί πως η έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό και έγκριτο περιοδικό Journal of Food Bioactives με τίτλο «Quantification of 3,3-dimethyl-1-butanol(DMB) in olive oil: a rapid and novel method» ανοίγει το δρόμο σε νέα ερευνητικά μονοπάτια.

«Γνωρίζαμε πως αυτή η συγκεκριμένη αλκοόλη μπορεί να έχει ευεργετικές ιδιότητες στον οργανισμό, αλλά δεν γνωρίζαμε πως εμπεριεχόταν στο ελαιόλαδο. Η ανακάλυψη άνοιξε τον δρόμο όχι μόνο για τη μελέτη της DMB, αλλά και άλλων βιοενεργών συστατικών του ελαιολάδου που μπορεί να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ενισχύουν τα οφέλη του», σημειώνει ο ίδιος.

Οφέλη και για τους ελαιοπαραγωγούς

Τώρα τα επόμενα βήματα των επιστημόνων από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία είναι να γίνουν επιπλέον πειράματα ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο σημείο της παραγωγής αναπτύσσεται αυτή η ουσία που βρέθηκε στο ελαιόλαδο (στη συγκομιδή, στο ελαιοτριβείο, κλπ). Ακόμη ένας στόχος επίσης είναι να προσδιοριστούν ποιες βλαβερές ενώσεις παρεμποδίζονται εξαιτίας της συγκεκριμένης ουσίας και σε τι βαθμό. «Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα σίγουρα θα είναι πολύ ωφέλιμες και για τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε με τη σειρά τους να δώσουν βάση στις διαδικασίες κατά τις οποίες διαπιστώνονται οι συγκεντρώσεις της DMB στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», σημειώνει ο κ. Κυριτσάκης.

Σημειώνεται πως ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι την πορεία και την πρόοδο αυτής της έρευνας παρακολουθεί στενά ο Δρ. Τάσσος Κυριακίδης.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας, με ειδίκευση στην Επιδημιολογία, τη Βιοστατιστική και τις Κλινικές Μελέτες, υπηρετεί ως επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις επόμενες ερευνητικές φάσεις και στις επικείμενες κλινικές δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν. Τα πρώτα ευρήματα αναμένονται το 2026, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί και σε ποιες ποικιλίες ελιάς ενδεχομένως εμπεριέχεται μεγαλύτερη ποσότητα της αλκοόλης DMB, ώστε να εντοπιστούν οι πιο ωφέλιμες για την υγεία.

Πηγή: creta24.gr