Κοιμάστε μπρούμυτα ή ανάσκελα; Τι σημασία έχει στ’ αλήθεια η στάση του ύπνου

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μία αγαπημένη στάση ύπνου, είτε είναι μπρούμυτα ή ανάσκελα, είτε στο πλάι (δεξιά ή αριστερά). Έχει όμως στ’ αλήθεια σημασία το πώς κοιμόμαστε; Η απάντηση ίσως δεν είναι και τόσο απλή, απαντά μία καταξιωμένη ειδικός σε θέματα ύπνου.

«Για πολλούς ανθρώπους η στάση ύπνου δεν έχει σημασία, αλλά για άλλους είναι σημαντική», αναφέρει η Dr. Nancy Foldvary-Schaefer, καθηγήτρια Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve και διευθύντρια του Κέντρου Διαταραχών Ύπνου της Cleveland Clinic, στο Οχάιο.

Πολλοί άνθρωποι, λ.χ., που ροχαλίζουν, πάσχουν από αποφρακτική υπνική άπνοια, εξηγεί. Αυτή είναι μία πολύ συχνή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες διακοπές της αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου. Υπολογίζεται ότι το τουλάχιστον 25% των ανδρών και το 10% των γυναικών πάσχουν από αυτήν. Μάλιστα τα ποσοστά αυξάνονται με την ηλικία.

Η υπνική άπνοια δεν είναι «αθώα» κατάσταση. Τουναντίον, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως σοβαρών προβλημάτων υγείας, από την υπέρταση έως τον διαβήτη.

Οι πάσχοντες από υπνική άπνοια, λοιπόν, δεν πρέπει να κοιμούνται ανάσκελα, διότι αυτή η στάση ύπνου επιδεινώνει την αναπνοή τους.

Για τον ίδιο λόγο, όσοι έχουν στραβό ρινικό διάφραγμα ή ρινική συμφόρηση («μπούκωμα»), είναι καλύτερα να κοιμούνται στο πλάι. Το ίδιο ισχύει και για τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, όπως:

Η αρθρίτιδα

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η καρδιακή ανεπάρκεια

Επομένως, σε γενικές γραμμές καμία στάση ύπνου δεν είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες. Είναι καθαρά θέμα άνεσης. Ο ύπνος μπρούμυτα, λ.χ., δεν είναι βολικός για τους περισσότερους ανθρώπους, προσθέτει η Dr. Foldvary-Schaefer.

Τι συμβαίνει αν στριφογυρίζετε συνεχώς

Μολονότι εξ άλλου, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την ίδια στάση ύπνου κάθε βράδυ, είναι φυσιολογικό να την αλλάζουμε. Αν όμως γυρνάτε ακατάπαυστα στο κρεβάτι σας όλη νύχτα, ενδέχεται να πάσχετε από σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, σπεύδει να επισημάνει η Dr. Foldvary-Schaefer.

«Το σύνδρομο αυτό είναι συχνό, πάσχει το 10-15% του πληθυσμού», λέει. «Είναι λιγότερο συχνό από την υπνική άπνοια, αλλά εξίσου καταστροφικό για τον ύπνο. Οι πάσχοντες έχουν μία ασίγαστη λαχτάρα να κινούν τα πόδια τους και αλλάζουν διαρκώς στάση ύπνου».

Αν και αποκαλείται σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, μπορεί να προσβάλλει και τα χέρια και όλο το σώμα. Επομένως, αν δεν βρίσκετε ησυχία τη νύχτα, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας. Το σύνδρομο μπορεί να αντιμετωπιστεί, τονίζει η ειδικός.

Να θυμάστε πάντως ότι και ένα κακής ποιότητας μαξιλάρι ή/και στρώμα μπορεί να μην σας αφήνει να ησυχάσετε όταν κοιμάστε. Επομένως ελέγξτε πρώτα αυτά, συνιστά.