Κίνδυνος μανίας και διπολικής διαταραχής για τα 10χρονα που “πέφτουν με τα μούτρα” στις οθόνες

Η περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «μαραθώνιοι» βιντεοπαιχνιδιών και τα ατελείωτα βίντεο στο YouTube πιθανόν να είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική εφηβική συμπεριφορά – μπορεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μια νέα τριετής μελέτη-δημοσιευμένη στο Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology– σε περισσότερα από 9.000 παιδιά στην Αμερική, διαπίστωσε ότι ο υπερβολικός χρόνος σε τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές μπορεί να συνδέεται με μανιακά συμπτώματα που σχετίζονται με διαταραχές του διπολικού φάσματος.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, του Πανεπιστημίου του Τορόντο και διάφορων άλλων Σχολών, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο στις οθόνες –ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα βιντεοπαιχνίδια– εκδηλώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν τα συμπτώματα δύο χρόνια αργότερα, όπως ακανόνιστες εκρήξεις ενέργειας, αγωνιώδεις σκέψεις, διογκωμένη αυτοεκτίμηση, συνεχή αφηρημένη σκέψη, γρήγορη ομιλία, αυξημένα επίπεδα σκόπιμης δραστηριότητας και μειωμένο ύπνο.

Το επίμονο scrolling στα social κάνει και τα παιδιά μανιακά

Η κρίσιμη ηλικία-ορόσημου της αρνητικής ψηφιακής επίδρασης ήταν τα 10 με 11 χρόνια στους συμμετέχοντες. Συνολικά, τα παιδιά αφιέρωναν κατά μέσο όρο 4,6 ώρες την ημέρα στις οθόνες, αριθμός που αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου. Ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν συνδέσει τον χρόνο χρήσης της οθόνης με το άγχος και την κατάθλιψη, η παρούσα μελέτη εξέτασε τη σχέση των διαφόρων τύπων απασχόλησης στην οθόνη και των μανιακών (διπολικών) συμπτωμάτων.

Πηγή: ygeiamou.gr