Κεράσια: Τα πέντε πιο σημαντικά οφέλη υγείας – Τι ισχύει με την αποτοξίνωση του οργανισμού

Τα κεράσια δεν είναι μόνο ένα νόστιμο φρούτο, αλλά συνοδεύονται και με πολλά οφέλη για την υγεία.

Είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και ισχυρά αντιοξειδωτικά, καθιστώντας τα μια πολύτιμη προσθήκη σε κάθε διατροφικό πλάνο.

Σε αυτό το άρθρο, εξερευνούμε τα πέντε πιο σημαντικά οφέλη των κερασιών για την υγεία, πόσα κεράσια μπορείτε να τρώτε καθημερινά, πότε να τα αποφεύγετε και αν μπορούν να αποτοξινώσουν τον οργανισμό σας.

1. Πλούσια σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις

Τα κεράσια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως οι ανθοκυανίνες και η κερκετίνη. Αυτές οι ενώσεις βοηθούν στην προστασία του σώματος από το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες: Τα κεράσια έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη φλεγμονή και τα επίπεδα ορισμένων βιοδεικτών, που σχετίζονται με φλεγμονώδεις ασθένειες. Έρευνα έχει δείξει, ότι ο χυμός κερασιού μπορεί να μειώσει σημαντικά τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες.

2. Καλύτερη ποιότητα ύπνου

Τα κεράσια είναι μια από τις λίγες φυσικές πηγές μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης του ανθρώπου. Η κατανάλωση κερασιών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου. Προωθούν τον ξεκούραστο ύπνο: Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition έδειξε ότι η κατανάλωση χυμού κερασιού μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σε ενήλικες με αϋπνία.

3. Υγεία της καρδιάς

Τα κεράσια έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα “κακής” (LDL) χοληστερόλης και μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες συμβάλλει στην μείωση της χοληστερόλης, δεσμεύοντάς την και απομακρύνοντάς την από το σώμα. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση: Το κάλιο στα κεράσια βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξισορροπώντας τα επίπεδα νατρίου του σώματος.

4. Μυϊκή αποκατάσταση

Τα κεράσια είναι γνωστό ότι μειώνουν τον μυϊκό πόνο και επιταχύνουν την ανάρρωση μετά την άσκηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για αθλητές ή άτομα που ασχολούνται με έντονες σωματικές δραστηριότητες. Επιταχύνουν την αποκατάσταση: Ο χυμός κερασιού μπορεί να μειώσει τον μυϊκό πόνο και τη φλεγμονή μετά την άσκηση, βελτιώνοντας τον χρόνο αποκατάστασης των μυών.

5. Υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου

Τα κεράσια περιέχουν διαιτητικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην πέψη και προάγουν ένα πιο υγιές μικροβίωμα του εντέρου. Οι φυτικές ίνες στα κεράσια βοηθούν στην καλή κινητικότητα του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Πρεβιοτικά οφέλη: Οι φυτικές ίνες και τα φυσικά σάκχαρα στα κεράσια μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως πρεβιοτικά, τροφοδοτώντας τα ευεργετικά βακτήρια στο έντερο και υποστηρίζοντας τη συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος.

Μέχρι πόσα κεράσια κάνει να τρώτε την ημέρα

Γενικά συνιστάται να τρώτε περίπου την ημέρα για να αποκομίσετε τα οφέλη για την υγεία χωρίς να υπερκαταναλώνετε σάκχαρα και θερμίδες. Αυτή η ποσότητα παρέχει μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών και αντιοξειδωτικών. Ισορροπία και μέτρο: Αν και τα κεράσια είναι υγιεινά, έχουν επίσης σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα, επομένως το μέτρο είναι το κλειδί για την πρόληψη της υπερβολικής πρόσληψης ζάχαρης.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν αλλεργία στα κεράσια, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως φαγούρα, πρήξιμο ή δυσκολία στην αναπνοή. Εάν έχετε μια γνωστή αλλεργία, είναι καλύτερο να αποφύγετε τα κεράσια. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Τα κεράσια περιέχουν ένα είδος ζάχαρης που ονομάζεται σορβιτόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή δυσαπορρόφηση φρουκτόζης. Η κατανάλωση κερασιών μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα, αέρια ή διάρροια σε ευαίσθητα άτομα.

Τα κεράσια περιέχουν ένα είδος ζάχαρης που ονομάζεται σορβιτόλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή δυσαπορρόφηση φρουκτόζης. Η κατανάλωση κερασιών μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα, αέρια ή διάρροια σε ευαίσθητα άτομα. Περιεκτικότητα σε οξαλικό: Τα κεράσια έχουν σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά άλατα, τα οποία συμβάλουν στον σχηματισμό πέτρας στα νεφρά σε ευαίσθητα άτομα. Εάν είστε επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά, ίσως χρειαστεί να περιορίσετε την κατανάλωση κερασιών.

Κεράσια και αποτοξίνωση οργανισμού: Τι πραγματικά ισχύει

Η έννοια της “αποτοξίνωσης” του οργανισμού με συγκεκριμένες τροφές, συμπεριλαμβανομένων των κερασιών, είναι σε μεγάλο βαθμό ένας μύθος. Το ανθρώπινο σώμα έχει τα δικά του αποτελεσματικά συστήματα αποτοξίνωσης στο ήπαρ, τα νεφρά και τα έντερα. Έμμεση φυσική αποτοξίνωση: Αν και τα κεράσια δεν αποτοξινώνουν απευθείας το σώμα, οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους καθώς και οι φυτικές τους ίνες μπορούν να υποστηρίξουν τη γενική υγεία και να βοηθήσουν τις φυσικές διαδικασίες αποτοξίνωσης του σώματος, μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.

Πηγή: onmed.gr