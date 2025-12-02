Κατάθλιψη: Οι άνδρες την εκδηλώνουν διαφορετικά από τις γυναίκες – Πώς θα την αναγνωρίσετε

Συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν κατάθλιψη και είναι απρόθυμοι να μιλούν για τα συναισθήματά τους.

Θλίψη που δεν υποχωρεί. Κλάματα χωρίς προφανή αιτία. Συνεχές αναμάσημα των αρνητικών συναισθημάτων. Όλ’ αυτά είναι πολύ γνωστά συμπτώματα της κατάθλιψης. Για τις γυναίκες, όμως, διότι στους άνδρες η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο, αναφέρει ένας αμερικανός ειδικός.

«Όταν οι άνδρες έχουν κατάθλιψη, είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν θυμό, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα παρά θλίψη», εξηγεί ο Dr. Adam Borland, κλινικός ψυχολόγος στην Cleveland Clinic, στο Οχάιο. «Μπορεί επίσης να εκδηλώσουν πλήθος άλλων ετερόκλητων συμπτωμάτων».

Μερικά άλλα συχνά συμπτώματα της κατάθλιψης στους άνδρες είναι τα εξής:

-Παρορμητικότητα

-Απάθεια

-Χαμηλή αυτοεκτίμηση

-Κατηγορίες προς τους άλλους (οι γυναίκες με κατάθλιψη κατηγορούν συχνότερα τον εαυτό τους)

-Απομόνωση από τους άλλους

-Υπερβολικό ενδιαφέρον για την δουλειά τους

-Ανάγκη να έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων

-Χρήση ουσιών

-Τζόγος

-Ριψοκίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά

Όλα αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποκρύπτουν θλίψη στους άνδρες, τονίζει Dr. Borland. Οι άνδρες μπορεί επίσης να παρουσιάζουν συμπτώματα κοινά με τις γυναίκες, όπως:

Χαμηλή ενεργητικότητα

Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής

Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που κάποτε απολάμβαναν

Τα προαναφερθέντα συμπτώματα μπορεί να οφείλονται στην κατάθλιψη όταν διαρκούν επί περισσότερες από δύο εβδομάδες, διευκρινίζει ο Dr. Borland. Επιπλέον η αιτία τους δεν είναι συγκεκριμένη. Όταν π.χ. η θλίψη ή η οξυθυμία είναι παροδική και προκαλείται από κάτι συγκεκριμένο, δεν οφείλεται σε καταθλιπτική διάθεση.

Και σωματικές εκδηλώσεις

Εκτός από τις ψυχικές εκδηλώσεις της, η κατάθλιψη έχει και σωματικές. Στις γυναίκες μπορεί να εκδηλωθεί ως κρίση πανικού ή ως διατροφική διαταραχή. Οι καταθλιπτικοί άνδρες, όμως, είναι πιθανότερο να παραπονούνται για:

-Πονοκεφάλους

-Πεπτικά προβλήματα

-Πόνους και ενοχλήματα στο σώμα

-Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή να φάνε ή, αντιθέτως, να κοιμούνται/να τρώνε υπερβολικά πολύ. Επιπλέον, μπορεί να εκδηλώσουν μειωμένη ερωτική επιθυμία και δυσκολίες στο σεξ.

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων δεν τελειώνουν εδώ. «Για τους άνδρες πάσχοντες είναι συχνά πιο εύκολο να συμβουλευθούν τον γιατρό για τα σωματικά συμπτώματά τους παρά για τα συναισθηματικά. Συχνά είναι επίσης απρόθυμοι να συζητήσουν για όσα αισθάνονται. Τέλος δεν συνειδητοποιούν πάντοτε ότι τα σωματικά συμπτώματά τους οφείλονται στην κατάθλιψη», εξηγεί ο Dr. Borland.

Τι να κάνετε

Εάν παρατηρήσετε αλλαγή στην ικανότητα ενός άνδρα στη ζωή σας να εργάζεται, να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα ή να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του και φοβάστε ότι έχει κατάθλιψη, μιλήστε του, συνιστά ο ειδικός.

Πείτε του ότι παρατηρήσατε κάποια αλλαγή, αλλά αποφύγετε να τους μιλήσετε συγκεκριμένα για την ψυχική διαταραχή. Προσφέρετε την υποστήριξή σας και ενθαρρύνετέ τον να ζητήσει βοήθεια. Να είστε υπομονετικοί και καλοί ακροατές.

Εάν είναι μέλος της οικογενείας σας, ωθήστε τον διακριτικά προς την υγιεινή διατροφή και την συστηματική γυμναστική. Να ενθαρρύνετε επίσης τις κοινωνικές συναναστροφές. Να έχετε όμως το νου σας για τη χρήση αλκοόλ, νικοτίνης, καφεΐνης και ουσιών, αποθαρρύνοντας τη χρήση τους.

Προσφερθείτε επίσης να πάτε μαζί σε έναν ειδικό. Αρχίστε από τον οικογενειακό του γιατρό, διότι θα του είναι πιο εύκολο να μιλήσει για την κόπωση που αισθάνεται, την ανορεξία ή άλλο σωματικό σύμπτωμα κατάθλιψης.

Πάνω απ’ όλα, να έχετε το νου σας για τυχόν προειδοποιητικά συμπτώματα αυτοκτονίας. Οι άνδρες με κατάθλιψη κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες να αυτοκτονήσουν (οι γυναίκες είναι πιθανότερο να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας). Αν μιλά για τον θάνατο ή ότι θέλει να πεθάνει, συμβουλευθείτε τον γιατρό του ή έναν ειδικό στην ψυχική υγεία.

Να θυμάστε ότι με την κατάλληλη θεραπεία, οι περισσότεροι άνδρες με κατάθλιψη νιώθουν τελικά καλύτερα. Απλώς θα χρειασθεί χρόνος – μερικές φορές περισσότερο απ’ όσος νομίζετε.

Πηγή: iatropedia.gr