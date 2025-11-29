Κακλαμάνης: Η HIV λοίμωξη είναι πλέον μια χρόνια νόσος και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τις κατάλληλες θεραπείες

«Με μια βαθιά προσωπική αναδρομή» ως ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, απηύθυνε χθες χαιρετισμό στο 37ο Συνέδριο της Εταιρείας, «φωτίζοντας τη διαχρονική μάχη κατά της νόσου, τόσο στην ιατρική όσο και στην κοινωνική της διάσταση», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Κοινοβουλίου.

Ανατρέχοντας στο μακρινό 1981 όταν αναγνωρίστηκε επισήμως το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας, ο κ. Κακλαμάνης περιέγραψε αρχικά τις διαστάσεις της τρομακτικής πανδημίας που οδήγησε σε 30 εκατομμύρια θανάτους μέχρι το 2009.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής εστίασε στην κοινωνική διάσταση της μάστιγας, σημειώνοντας πως «η άγνοια και ο συνακόλουθος φόβος προκάλεσε μια ιδιότυπη κοινωνική ”ασθένεια”, που στόχευε σε επιμέρους κατηγορίες πληθυσμού ή ακόμα και σε δοξασίες που απείχαν παρασάγγες από την αλήθεια. Το φιλί, το δάκρυ, η χειραψία, ο βήχας, ακόμα και η κοινή χρήση χώρων υγιεινής ή η απλή ανθρώπινη επαφή έγιναν τότε οι βασικοί ”κατηγορούμενοι” ενός παγκόσμιου ”λαϊκού δικαστηρίου”».

Παράλληλα, μνημονεύοντας τα λόγια του Ιπποκράτη, σημείωσε ότι «η πιο σοβαρή ασθένεια είναι εκείνη στην οποία το πρόσωπο του αρρώστου δεν μοιάζει καθόλου με το κανονικό του» για να σχολιάσει πως «στην περίπτωση της μάστιγας του ιού HIV, αγνώριστο δεν ήταν μόνο το πρόσωπο του ασθενούς, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας».

Στην Ελλάδα του 1987, όπως ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, καταγράφηκε η πρώτη απώλεια στο πρόσωπο του ταλαντούχου σχεδιαστή Μπίλι Μπο και υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ένα τραγικό γεγονός, όχι μόνο στην ανθρώπινη διάστασή του, αλλά και λόγω της ανθρωποφαγίας που επακολούθησε.

Απέναντι σε αυτό το κλίμα, η χρονιά του 1987 σηματοδότησε την αρχή της ελπίδας. Ο πρόεδρος της Βουλής θυμήθηκε χαρακτηριστικά: «Για εμένα προσωπικά, ως γιατρό, το 1987 ήταν μια χρονιά- ορόσημο. Στις 28 Οκτωβρίου εκείνου του έτους, εγώ μαζί με ένα εξαιρετικό team επιστημόνων, ειδικών και πάνω απ’ όλα ανθρώπων, φτιάξαμε την ιδρυτική ομάδα της Ελληνικής Eταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Και αυτό γιατί ήδη βλέπαμε, ήδη αισθανόμασταν και, κυρίως, ελπίζαμε».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η παρουσία του στο Συνέδριο πηγάζει από την «αληθινή συγκίνηση» που του προκαλεί η εξέλιξη των 38 χρόνων, δεδομένου ότι «η HIV λοίμωξη είναι πλέον μια χρόνια νόσος και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τις κατάλληλες θεραπείες».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Ν. Κακλαμάνης απέδωσε τα εύσημα στην επιστημονική κοινότητα για τη «διαχρονική επένδυση στην επιστημοσύνη, στην ενημέρωση, στον δημόσιο διάλογο και πάνω απ’ όλα στην ανθρωπιά», υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία του συνεδρίου ως βήματος ανάπτυξης και προοπτικής για το μέλλον της δημόσιας υγείας.

«Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS απένειμε τιμητική διάκριση στον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τιμώντας τον ως ιδρυτικό της μέλος και επισημαίνοντας την πολύχρονη συνεισφορά του στον χώρο της Υγείας, η οποία εκτείνεται από την επιστημονική του δράση ως ιατρός έως τον πολιτικό του ρόλο ως πρώην υπουργός» επισημαίνεται, επίσης, στην ανακοίνωση της Βουλής.