Ιλαρά: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 1.100 κρούσματα μέσα σε 2 μήνες – Αναμένονται νέοι θάνατοι

Περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις ιλαράς έχουν ήδη καταγραφεί στις ΗΠΑ από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Πρόκειται για ένα αρνητικό ορόσημο που εντείνει την ανησυχία στη δημόσια υγεία, καθώς η χρονιά μόλις ξεκίνησε. Τα CDC αναφέρουν ότι έως τις 26 Φεβρουαρίου είχαν σημειωθεί 1.136 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την έξαρση να τροφοδοτείται κυρίως από εστίες μετάδοσης σε κοινότητες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ ανέφεραν σχεδόν 2.300 κρούσματα ιλαράς: περισσότερα από όσα έχουν καταγραφεί σε ένα μόνο έτος από το 1991 και σημαντικά περισσότερα από οποιοδήποτε έτος από τότε που η ιλαρά κηρύχθηκε εξαλειφθείσα, το 2000.

Γιατί η ιλαρά δεν είναι ένα «απλό εξάνθημα»

Τα CDC υπενθυμίζουν ότι η ιλαρά μπορεί να οδηγήσει σε βαριές επιπλοκές. Περίπου 1 στα 1.000 παιδιά που νοσούν μπορεί να εμφανίσει εγκεφαλίτιδα, ενώ έως 3 στα 1.000 μπορεί να πεθάνουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο λοιμωξιολόγος William Schaffner περιγράφει στο CNN Health την τρέχουσα πορεία ως «απογοητευτική, καταθλιπτική και δυσοίωνη», ιδιαίτερα επειδή υπάρχει ασφαλές και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εμβόλιο. «Η ιλαρά είναι σοβαρή λοίμωξη και πρέπει να την προλαμβάνουμε», τονίζει, σημειώνοντας ότι μπορεί να προσβάλει «οποιοδήποτε υγιές παιδί» με βαριά μορφή.

«Το 96% ήταν ανεμβολίαστο ή όχι πλήρως εμβολιασμένο»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα των φετινών κρουσμάτων – περίπου 96% – αφορά άτομα που δεν είχαν κάνει το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) ή δεν είχαν λάβει και τις δύο δόσεις. Πάνω από το 80% αφορά παιδιά και εφήβους, ενώ περίπου 1 στις 4 περιπτώσεις παιδιά κάτω των 5 ετών.

Ο λοιμωξιολόγος Paul Offit προειδοποιεί ότι, με βάση τα γνωστά ποσοστά θνησιμότητας της νόσου, «φτάνουμε στο σημείο όπου μπορούμε να περιμένουμε έναν ακόμη θάνατο. Και αυτό είναι αδικαιολόγητο». Όπως σημειώνει, όταν αυξάνονται οι γονείς που επιλέγουν να μην εμβολιάσουν, «θα δούμε περισσότερες ασθένειες, περισσότερο πόνο, περισσότερες νοσηλείες και περισσότερους θανάτους».

Πολλαπλές επιδημίες σε όλη τη χώρα

Περισσότερες από τις μισές πολιτείες έχουν ήδη αναφέρει κρούσματα, ενώ αρκετές μεγάλες εστίες εξακολουθούν να τροφοδοτούν την εξάπλωση.

Ενδεικτικά, στη Νότια Καρολίνα μια επιδημία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο έχει φτάσει κοντά στα 1.000 κρούσματα (93% ανεμβολίαστο), με επίκεντρο περιοχές χαμηλού εμβολιασμού. Η πολιτειακή επιδημιολόγος Linda Bell έχει υπογραμμίσει ότι η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης προστατεύει και όσους δεν μπορούν να εμβολιαστούν όπως βρέφη, εγκυμονούσες και ανοσοκατεσταλμένους.

Παρά τη μείωση των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες (βλ. 17.000 , προειδοποιεί ότι «αυτό δεν έχει τελειώσει», καθώς ο ανεπαρκής εμβολιασμός μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη μετάδοση.

Σε αυτό το πλαίσιο, υγειονομικά δίκτυα σε περιοχές που δέχονται πίεση έχουν περάσει και σε πρόσθετα μέτρα προφύλαξης (όπως χρήση μάσκας σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και μαιευτικές μονάδες), με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ευάλωτοι πληθυσμοί.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Παρότι τα περισσότερα πρόσφατα κρούσματα αφορούν παιδιά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ιλαρά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη και για ενήλικες που δεν έχουν ανοσία. Ο Schaffner τονίζει ότι «όποιος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες, επειδή δεν έχει εμβολιαστεί, μπορεί να μολυνθεί», ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία κατά τη νόσηση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών – ιδιαίτερα πνευμονίας.

«Μιλήστε με τον γιατρό σας – αυτόν που φροντίζει το παιδί σας – συζητήστε αυτά τα θέματα, και ακούστε τον πολύ προσεκτικά. Μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ για να καθησυχάσω τους γονείς και να τους βοηθήσω να νιώσουν άνετα με την ιδέα να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, αλλά παρακαλώ μιλήστε με τον γιατρό σας. Η ιλαρά είναι ένας δυσάρεστος ιός» κατέληξε ο Schaffner.

Πηγή: ygeiamou.gr