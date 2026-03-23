Η τακτική άσκηση βοηθά στο να “σβήσεις” αρνητικές αναμνήσεις σύμφωνα με έρευνα

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποια στιγμή την επιθυμία να ξεχάσουν δυσάρεστες ή τραυματικές εμπειρίες. Οι αναμνήσεις αυτές, ενώ είναι μέρος της ζωής, συχνά φέρουν έντονα αρνητικά συναισθήματα και επηρεάζουν τη διάθεση, τη συμπεριφορά και την ψυχική ισορροπία.

Η ανάγκη να «σβήσουμε» αυτές τις αναμνήσεις είναι φυσική, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναζητά τρόπους να προστατεύσει τον εαυτό του από το συναισθηματικό βάρος που προκαλούν οι αρνητικές εμπειρίες. Αν και η άσκηση δεν σβήνει κυριολεκτικά τις αναμνήσεις, ολοένα και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να μειώσει την ένταση και τη συναισθηματική επιβάρυνση τραυματικών ή δυσάρεστων αναμνήσεων.



Έρευνες δείχνουν ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να «ξεχάσει» ή να εξασθενήσει τραυματικές αναμνήσεις, αναδιαμορφώνοντας τα νευρικά κυκλώματα στον ιππόκαμπο. Αυτή η διαδικασία, που υποστηρίζεται από μελέτες του University of Toronto και του Kyushu University, μειώνει την ένταση των συναισθημάτων και δυσκολεύει την πρόσβαση σε αυτές τις αναμνήσεις.



Η σωματική δραστηριότητα διεγείρει τη δημιουργία νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο, το κέντρο της μνήμης του εγκεφάλου. Καθώς οι νέοι νευρώνες ενσωματώνονται στα υπάρχοντα δίκτυα, σχηματίζονται νέες συνδέσεις που μπορούν να αποδυναμώσουν τα παλιά κυκλώματα που συνδέονται με τραυματικές ή βασισμένες στον φόβο αναμνήσεις.

Η άσκηση αυξάνει επίσης τα επίπεδα του Εγκεφαλικού Νευροτροφικού Παράγοντα (BDNF), μιας πρωτεΐνης που λειτουργεί σαν «λίπασμα για τον εγκέφαλο», υποστηρίζοντας τη νευροπλαστικότητα και την ανάπτυξη υγιών νευρικών συνδέσεων.

Παράλληλα, η τακτική κίνηση μειώνει την υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής (το κέντρο του φόβου) και ενισχύει τον προμετωπιαίο φλοιό, βελτιώνοντας τη ρύθμιση των συναισθημάτων και την ικανότητα διαχείρισης του στρες. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση των βασικών επιπέδων κορτιζόλης, στην καύση της περίσσειας αδρεναλίνης και διδάσκει στο νευρικό σύστημα ότι το σώμα είναι ασφαλές στο παρόν.

Και άλλη μελέτη δείχνει ότι η άσκηση αυξάνει τη δημιουργία νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο (το μέρος του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη). Όταν εμφανίζονται αυτοί οι νέοι νευρώνες, μπορούν να «αποδυναμώσουν» παλιές αναμνήσεις, κάνοντας πιο δύσκολη την ανάκτηση τους. Στην ουσία, η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο να «καθαρίζει χώρο» για νέα μάθηση και να μειώνει το στρες.

