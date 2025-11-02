Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι τρώνε τακτικά τυρί είχαν 24% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν την πάθηση σε διάστημα τριών ετών σε σύγκριση με όσους δεν τρώνε τυρί.

Αναλυτικότερα, όπως δείχνει πρόσφατη μελέτη από την Ιαπωνία, η κατανάλωση τυριού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περίπου 8.000 ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, συγκρίνοντας άτομα που έτρωγαν τακτικά τυρί με άτομα που το έκανα σπάνια ή ποτέ. Στόχος τους ήταν να δουν πώς η κατανάλωση τυριού μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική υγεία σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrients, υποδηλώνουν ότι όσοι τρώνε τακτικά τυρί έχουν 24% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε μια περίοδο τριών ετών σε σύγκριση με όσους δεν τρώνε τυρί.

Μέχρι το τέλος της μελέτης, είχε διαγνωστεί με άνοια ένα 3,4% των καταναλωτών τυριού, σε σύγκριση με ένα 4,45% για όσους δεν έτρωγαν τυρί. Και παρόλο που η συνολική διαφορά είναι μικρή -μόλις 1,06%- αντιπροσωπεύει περίπου 10 λιγότερες περιπτώσεις άνοιας ανά 1.000 συμμετέχοντες.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε στατιστική αντιστοίχιση για να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση υγείας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Γιατί το τυρί κάνει καλό στον εγκέφαλο

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για τους οποίους το τυρί θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το τυρί «περιέχει πρωτεΐνες και απαραίτητα αμινοξέα που υποστηρίζουν τη συντήρηση των νευρώνων, καθώς και λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως η βιταμίνη Κ2, η οποία παίζει ρόλο στην αγγειακή υγεία και την ομοιόσταση του ασβεστίου».

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή και τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, οδούς που πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στη γνωστική παρακμή.

«Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερους κινδύνους καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων, οι οποίες αποτελούν αμφότερες γνωστούς παράγοντες κινδύνου για άνοια», προστίθεται στη μελέτη.

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα ευρήματα δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως οριστική απόδειξη ότι το τυρί προλαμβάνει την άνοια.

Η μελέτη ήταν παρατηρητική, που σημαίνει ότι δείχνει μια συσχέτιση, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την αιτία και το αποτέλεσμα. Άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής, τα γονίδια και ο τύπος τυριού που καταναλώνεται μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζούσαν με άνοια το 2021 και η Παγκόσμια Έκθεση Κατάστασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αντιμετώπιση της Δημόσιας Υγείας στην Άνοια προβλέπει ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να υπερτριπλασιαστεί έως το 2050.