Η άσκηση που θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις – Και δεν είναι η yoga

Η ικανότητα να διατηρείς την ψυχραιμία σου σε στρεσογόνες στιγμές είναι κάτι που πραγματικά ξεχωρίζει. Νεότερα ευρήματα, όμως, δείχνουν ότι μπορείς να ενισχύσεις αυτή την ικανότητα αν φροντίζεις και τη φυσική σου κατάσταση.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Acta Psychologica, τα άτομα που ασχολούνται συστηματικά με την αερόβια άσκηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμένουν ήρεμα όταν έρχονται αντιμέτωπα με δυσάρεστες καταστάσεις, σε σύγκριση με εκείνους που δεν γυμνάζονται συχνά. Παράλληλα, φαίνεται να βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους συνολικά, κάτι που υποδηλώνει μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία. Πέρα από τη μελέτη, γιατροί επίσης υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια πραγματική σύνδεση ανάμεσα στην άσκηση και σε έναν πιο ήρεμο, ισορροπημένο χαρακτήρα.

Ποια άσκηση μπορεί να ενισχύσει την ηρεμία σου;

Η μελέτη εξέτασε πώς το στρες και το άγχος επηρεάζουν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες συνθήκες. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 υγιείς άνθρωποι ηλικίας 18–40 ετών. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις για το πόσο γυμνάζονται, ώστε οι επιστήμονες να αξιολογήσουν την καρδιοαναπνευστική τους φυσική κατάσταση, δηλαδή πόσο καλά συνεργάζονται καρδιά, πνεύμονες και μύες. Με βάση τα αποτελέσματα, χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: πάνω από τον μέσο όρο και κάτω από τον μέσο όρο σε φυσική κατάσταση.

Κατά τις συνεδρίες, οι συμμετέχοντες είδαν για 30 λεπτά 69 δυσάρεστες ή ουδέτερες εικόνες και απάντησαν σε ερωτήσεις για το θυμό και το άγχος τους πριν και μετά.

Και οι 2 ομάδες ένιωσαν περισσότερο στρες μετά τις εικόνες, αλλά η ομάδα με καλύτερη φυσική κατάσταση ξεκίνησε με λιγότερο άγχος και θυμό και παρέμεινε πιο ψύχραιμη. Η ομάδα με χαμηλότερη φυσική κατάσταση είχε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να δει το άγχος της να αυξάνεται και θύμωνε πιο γρήγορα, παραμένοντας αναστατωμένη για περισσότερο χρόνο. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η καλή καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση σχετίζεται με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε στρεσογόνες καταστάσεις.

Και άλλες έρευνες δείχνουν ότι η άσκηση, ιδιαίτερα η καρδιοαναπνευστική (τρέξιμο, κολύμβηση, χορός), μειώνει άγχος και κατάθλιψη. Μελέτες στο British Journal of Sports Medicine και στο Sports Medicine and Health Science κατέληξαν ότι η αερόβια άσκηση και η άσκηση με βάρη έχουν σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση του άγχους, βελτιώνουν τη διαχείριση στρες, τον ύπνο και την ψυχική ανθεκτικότητα, ενώ δίνουν αίσθηση επίτευξης και νόημα στην καθημερινότητα. Συμβάλλουν στο να παραμένεις δηλαδή πιο ήρεμη/ος.

