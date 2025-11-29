Η άσκηση που ανανεώνει τον εγκέφαλό σου σύμφωνα με νευροεπιστήμονα

Αν νομίζεις ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης αφορά μόνο «βάρη για τους μυώδεις», ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες γυναίκες κάθε ηλικίας στρέφονται στη μυϊκή ενδυνάμωση για δυνατά οστά, καλύτερο μεταβολισμό και συνολικά πιο δυνατό σώμα. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζεις;

Η προπόνηση ποδιών, το κλασικό “leg day” φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη φυσική σου κατάσταση, αλλά και στην υγεία του εγκεφάλου σου. Δυνατά πόδια σημαίνουν πιο «κοφτερό» μυαλό, ειδικά αν βρίσκεσαι στην περιεμμηνόπαυση ή μετά. Η νευροεπιστήμονας Louisa Nicola, ειδική στην υγεία του εγκεφάλου των γυναικών, εξηγεί γιατί η άσκηση στο κάτω μέρος του σώματος μπορεί να καθορίσει τον τρόπο που ο εγκέφαλός σου γερνάει.

Γιατί η επιστήμη συνδέει τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης με την υγεία του εγκέφαλου;

Σε μια μεγάλη μελέτη με 300 δίδυμες γυναίκες, οι ερευνητές ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό: Όσες είχαν μεγαλύτερη δύναμη στα πόδια στα νεανικά τους χρόνια, είχαν καλύτερη γνωστική λειτουργία 10 χρόνια αργότερα. Αυτό μετρήθηκε μέσα από τεστ μνήμης και ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών. Κι όχι μόνο αυτό.

Σε ζεύγη πανομοιότυπων διδύμων με διαφορετική δύναμη στα πόδια, εκείνη με τα ισχυρότερα πόδια εμφάνισε:

Περισσότερη φαιά ουσία στον εγκέφαλο

Μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε περιοχές που σχετίζονται με σκέψη, μνήμη και συγκέντρωση

Καλύτερη «αντοχή» στη γήρανση του εγκεφάλου

Το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή οι δίδυμες μοιράζονται γονίδια και περιβάλλον, οι διαφορές στον εγκέφαλο συνδέθηκαν άμεσα με τα πόδια. Το φαινόμενο όμως δεν σταματά εκεί. Άλλη μεγάλη μελέτη του 2018 σε 1.500+ ηλικιωμένους, έδειξε ότι όσοι είχαν πιο δυνατά πόδια είχαν και καλύτερες επιδόσεις σε τεστ εκτελεστικής λειτουργίας (προσοχή, επίλυση προβλημάτων, οργάνωση).

Και τέλος: πολλές μελέτες δείχνουν ότι η γρήγορη ταχύτητα βάδισης, η οποία εξαρτάται από τη δύναμη των ποδιών, συνδέεται με:

πιο δυνατό εγκέφαλο

χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας

πιο καθαρή σκέψη με την ηλικία

Γιατί τα δυνατά πόδια συνδέονται με καλύτερη εγκεφαλική υγεία;

Εδώ βρίσκεται το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι. Η σύνδεση ανάμεσα στην ενδυνάμωση ποδιών και της υγείας του εγκεφάλου, είναι πιο περίπλοκη και πιο εντυπωσιακή από όσο νομίζεις:

Ενεργοποιείς τις «γρήγορες» μυϊκές ίνες

Οι εκρηκτικές κινήσεις των ποδιών ενεργοποιούν τις fast-twitch μυϊκές ίνες, οι οποίες:

μειώνονται με την ηλικία

χρησιμοποιούν γλυκόζη

παράγουν γαλακτικό οξύ το οποίο τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με ενέργεια

είναι σαν ένα «εφεδρικό καύσιμο» για καλύτερη μνήμη και συγκέντρωση.

Απελευθερώνονται μυοκίνες που «ανεβαίνουν» στον εγκέφαλο

Όταν δουλεύεις δυνατά τα πόδια σου, οι μύες εκκρίνουν μυοκίνες, χημικά που:

περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

ενεργοποιούν περιοχές μνήμης

προστατεύουν από τη φλεγμονή

Η πιο διάσημη μυοκίνη είναι το BDNF, η οποία:

βοηθά στη δημιουργία νέων νευρικών κυττάρων

προστατεύει από τη συρρίκνωση του εγκεφάλου

μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Τα πόδια είναι οι μεγαλύτεροι μύες του σώματός σου

Άρα όσο πιο δυνατά είναι:

τόσο καλύτερη συνολικά προπόνηση κάνεις

τόσο πιο πολύ αίμα και οξυγόνο φτάνει στον εγκέφαλο

τόσο πιο χαμηλή είναι η χρόνια φλεγμονή

Σε βοηθούν να παραμείνεις ενεργή

Πιο δυνατά πόδια σημαίνει λιγότερες πτώσεις. Περισσότερο περπάτημα και άσκηση, σημαίνει χαμηλότερος κίνδυνος άνοιας. Και όλα αυτά έχουν διπλή σημασία για τις γυναίκες, αφού αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των περιστατικών Alzheimer.

Πηγή: ladylike.gr