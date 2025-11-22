Hangover: Γιατί το ξεπερνάμε πιο δύσκολα όσο μεγαλώνουμε; Ένας ειδικός εξηγεί

Αναρωτήθηκες αν τα hangover όντως χειροτερεύουν καθώς μεγαλώνεις ή μήπως απλώς τώρα τα διαχειρίζεσαι χειρότερα; Η επιστήμη υποστηρίζει ότι ισχύει το πρώτο.

«Το σώμα μας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το αλκοόλ καθώς μεγαλώνουμε», λέει ο Άνταμ Τέιλορ, καθηγητής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Λάνκαστερ. Ο κύριος λόγος είναι η μειωμένη ηπατική λειτουργία.

«Το αλκοόλ μεταβολίζεται στο ήπαρ», λέει ο Δρ. Τέιλορ. «Η κύρια λειτουργία του ήπατος είναι να αποτοξινώνει τα συστατικά – να τα διασπά και να τα μετατρέπει σε χρήσιμα για το σώμα ή να τα αποβάλλει εάν είναι επιβλαβή».

Καθώς μεγαλώνουμε, τα τοξικά υποπροϊόντα του αλκοόλ παραμένουν στο σώμα

Το συκώτι διασπά το αλκοόλ με τη βοήθεια ενζύμων, αλλά καθώς μεγαλώνουμε παράγει λιγότερα από αυτά, πράγμα που σημαίνει ότι τοξικά υποπροϊόντα, όπως η ακεταλδεΰδη – η ένωση που ευθύνεται για πολλά συμπτώματα hangover -, παραμένουν στο σώμα.

Και δεν είναι μόνο το συκώτι. Η περιεκτικότητα του σώματος σε νερό μειώνεται κατά περίπου 5% μετά την ηλικία των 55 ετών, εν μέρει επειδή τα επίπεδα των μυών, όπου αποθηκεύεται μεγάλο μέρος του, μειώνονται.

Λιγότερο νερό σημαίνει ότι το αλκοόλ παραμένει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην κυκλοφορία του αίματος και η αφυδάτωση που προκαλείται από τις διουρητικές του ιδιότητες – μια βασική αιτία για τους πονοκεφάλους και την νωθρότητα που προκαλούνται από το hangover – είναι πιο έντονη.

Η νεφρική λειτουργία, επίσης, μειώνεται με την ηλικία, επιβραδύνοντας την απομάκρυνση των αποβλήτων. «Παρατηρείται αυτή η συσσώρευση αποβλήτων στο σώμα που έχουν μεγαλύτερο χρόνο κυκλοφορίας για να ασκήσουν τις επιδράσεις τους», λέει ο Δρ. Τέιλορ.

Μπορείτε να αποτρέψετε το να γίνονται τα hangover χειρότερα όσο μεγαλώνετε; Όχι, απαντά ο ειδικός. Αλλά, μπορείτε να ελέγξετε πόσο αλκοόλ πίνετε και πως.

Ο ειδικός καταλήγει ότι δεν υπάρχει «μαγική θεραπεία» για το hangover. «Ο χρόνος είναι το μόνο πράγμα που θα το διορθώσει. Χρόνος, νερό και παρακεταμόλη».

Πηγή: iatropedia.gr