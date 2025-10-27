Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Πώς την καταλαβαίνει κανείς, πώς αντιμετωπίζεται

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια χρόνια πεπτική διαταραχή κατά την οποία το περιεχόμενο του στομάχου επιστρέφει (παλινδρομεί) προς τον οισοφάγο και τον φάρυγγα.

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα πάσχουν από Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσο, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον οισοφάγο και επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους.

Η νόσος αυτή είναι χρόνια και σε πολλούς ασθενείς διαρκεί για πάντα, ενώ η βλάβη στον οισοφάγο είναι επίσης χρόνια, αλλά αναστρέψιμη με την κατάλληλη θεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Το συχνότερο σύμπτωμα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι η καούρα, η οποία προκαλεί αίσθημα καύσου στον θώρακα ή και στον φάρυγγα.

Άλλα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι:

Η όξινη γεύση στον φάρυγγα

Οι έντονες ερυγές (ρέψιμο)

Η επίμονη λαρυγγίτιδα και η βραχνή φωνή

Ο επίμονος πόνος στο λαιμό

Ο χρόνιος βήχας ή δύσπνοια

Η δυσφαγία και δυσκαταποσία

Ο πόνος στο στομάχι ή στο στήθος

Φλέγματα

Συνήθως, ο πόνος και η καούρα ακολουθούν τα γεύματα και εντείνονται όταν αυτά είναι μεγάλα και συνοδεύονται από κατανάλωση άφθονων υγρών. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται σε θέσεις επίκυψης ή κατάκλισης, ενώ υποχωρούν σε όρθια ή καθιστή θέση.

Πώς αντιμετωπίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης εξαρτάται από την ένταση των συμπτωμάτων.

Για ήπια συμπτώματα, προτείνονται τα παρακάτω:

Απώλεια βάρους.

Αποφυγή κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας φαγητού, ιδιαίτερα πριν τον ύπνο.

Διακοπή του καπνίσματος.

Μετρίαση της κατανάλωσης τροφών που προκαλούν γαστροοισοφαγικές παλινδρομήσεις, όπως τα τηγανιτά, τα καυτερά και τα λιπαρά φαγητά.

Αποφυγή στενών ρούχων και ζωνών.

Ανασήκωμα του κεφαλιού περίπου 10 εκατοστά στην κατάκλιση.

Αποφυγή της κατάκλισης αμέσως μετά το φαγητό.

Αποφυγή του στρες.

Για την αντιμετώπιση ήπιων ή και μέτριων συμπτωμάτων, προτείνεται ειδική φαρμακευτική αγωγή, όπως τα αντιόξινα και γενικά γαστροπροστατευτικά φάρμακα. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν μετά τη χρόνια χρήση φαρμάκων, συνιστάται χειρουργική επέμβαση που οδηγεί σε πλήρη εξαφάνιση των συμπτωμάτων και ολική ανακούφιση του ασθενούς.

