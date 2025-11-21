Γαστρεντερίτιδα: Όλα τα πιθανά συμπτώματα – Πότε εμφανίζονται, πόσο διαρκούν

Η γαστρεντερίτιδα είναι μια φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων, που συνήθως προκαλείται από ιούς, βακτήρια ή παράσιτα.

Οδηγεί σε έναν συνδυασμό πεπτικών συμπτωμάτων όπως ναυτία, έμετο, διάρροια και κοιλιακές κράμπες, και μπορεί να προκαλέσει από ήπια δυσφορία έως σοβαρή αφυδάτωση.

Τι συμβαίνει στη γαστρεντερίτιδα

Η γαστρεντερίτιδα εμφανίζεται όταν μολυσματικοί παράγοντες (συνηθέστερα νοροϊός, ροταϊός ή τροφιμογενή βακτήρια όπως η σαλμονέλα και το E. coli) φλεγμαίνουν τον βλεννογόνο ιστό του στομάχου και των εντέρων.

Αυτή η φλεγμονή παρεμποδίζει την κανονική απορρόφηση υγρών και θρεπτικών συστατικών, προκαλώντας συμπτώματα όπως υδαρή διάρροια, ναυτία και κράμπες. Στους περισσότερους υγιείς ενήλικες, τα συμπτώματα διαρκούν 1 έως 3 ημέρες, αν και η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ενήλικες ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Συνήθη συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

1. Διάρροια

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της γαστρεντερίτιδας είναι τα χαλαρά, υδαρή κόπρανα, που εμφανίζονται συνήθως αρκετές φορές την ημέρα.

Προκαλείται από απώλεια υγρών από τον φλεγμονώδη εντερικό βλεννογόνο ιστό.

Μπορεί να συνοδεύεται από βλέννα ή ελαφρύ φούσκωμα στην κοιλιά.

Διαρκεί συνήθως 1-3 ημέρες, αλλά μπορεί να επιμείνει περισσότερο με βακτηριακές λοιμώξεις.

2. Ναυτία και έμετος

Αυτά είναι πρώιμα και συχνά σημάδια, ειδικά με ιογενείς αιτίες όπως ο νοροϊός.

Ο έμετος μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και επανειλημμένα.

Συχνά οδηγεί σε απώλεια όρεξης και δυσκολία στη διατήρηση των υγρών.

Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο επιρρεπείς σε αφυδάτωση από τον έμετο.

3. Κοιλιακός πόνος και κράμπες

Η φλεγμονή στο εντερικό τοίχωμα οδηγεί σε σπασμωδικό πόνο, συνήθως επικεντρωμένο γύρω από την κάτω ή μέση κοιλιά.

Ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από ευαισθησία ή φούσκωμα.

Σοβαρές κράμπες μπορεί να εμφανιστούν πριν από επεισόδια διάρροιας.

4. Πυρετός και ρίγη

Ένας χαμηλός πυρετός (περίπου 38°C) είναι συχνός, υποδεικνύοντας την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού σε λοίμωξη.

Υψηλότεροι πυρετοί μπορεί να εμφανιστούν με βακτηριακές αιτίες, όπως η σαλμονέλα.

Ο πυρετός και τα ρίγη συνήθως υποχωρούν μόλις αρχίσει να υποχωρεί η φλεγμονή.

5. Πονοκέφαλος και μυϊκοί πόνοι

Συστημικά συμπτώματα, παρόμοια με εκείνα της γρίπης, μπορεί να εμφανιστούν λόγω αφυδάτωσης και ηλεκτρολυτικής ανισορροπίας.

Ήπιοι έως μέτριοι πονοκέφαλοι είναι κάτι σύνηθες.

Πόνοι στους μύες και κόπωση συχνά συνοδεύουν την παρατεταμένη διάρροια.

6. Αφυδάτωση

Ο επίμονος έμετος και η διάρροια οδηγούν σε απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, η οποία μπορεί γρήγορα να γίνει σοβαρή αν δεν αντιμετωπιστεί.

Προειδοποιητικά σημάδια αφυδάτωσης:

Υπερβολική δίψα ή ξηροστομία

Λίγη ή καθόλου ούρηση (σκούρα ούρα)

Ζάλη

Βυθισμένα μάτια ή ξηρό δέρμα

Σε βρέφη και νήπια, προσέξτε για ξηρές πάνες για περισσότερο από 6 ώρες και λήθαργο.

Λιγότερο συχνά αλλά σοβαρά συμπτώματα διάρροιας

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτοπεριοριζόμενες, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν επιπλοκές ή μια πιο σοβαρή λοίμωξη:

Αιματηρή διάρροια ή μαύρα, σαν πίσσα κόπρανα: μπορεί να υποδηλώνουν εντερική αιμορραγία ή σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη.

Επίμονα υψηλός πυρετός (>39°C): πιθανή βακτηριακή ή παρασιτική αιτία.

Έντονος κοιλιακός πόνος ή πρήξιμο: θα μπορούσε να υποδηλώνει σκωληκοειδίτιδα ή εντερική απόφραξη.

Σημάδια σύγχυσης, λιποθυμίας ή σοβαρής αδυναμίας: πιθανή ηλεκτρολυτική ανισορροπία ή σοκ αφυδάτωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συμβεί οποιοδήποτε από αυτά, η άμεση ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη.

Γαστρεντερίτιδα: Πώς διαφέρουν τα συμπτώματα ανάλογα με την αιτία

Αιτία Τυπική έναρξη Βασικά συμπτώματα Διάρκεια Ιογενής (π.χ., νοροϊός, ροταϊός) 12–48 ώρες Ναυτία, έμετος, υδαρής διάρροια, ήπιος πυρετός 1–3 ημέρες Βακτηριακή (π.χ., Salmonella, E. coli) 6–72 ώρες Διάρροια (μερικές φορές αιματηρή), κοιλιακό άλγος, υψηλός πυρετός 3–7 ημέρες Παρασιτική (π.χ., Giardia) 1–2 εβδομάδες Χρόνια διάρροια, φούσκωμα, κόπωση Εβδομάδες, εάν δεν αντιμετωπιστεί Τροφιμογενείς τοξίνες 1–6 ώρες Ξαφνικός εμετός, κράμπες στο στομάχι 24 ώρες ή λιγότερο

Πότε να επισκεφθείτε γιατρό

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε:

Διάρροια που διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες

Αίμα ή πύον στα κόπρανα

Επίμονο έμετο που εμποδίζει την πρόσληψη υγρών

Υψηλό πυρετό (>39°C)

Επιδείνωση του κοιλιακού άλγους

Συμπτώματα αφυδάτωσης

Ηλικιωμένοι ενήλικες, βρέφη και άτομα με χρόνιες παθήσεις (όπως διαβήτη ή νεφρική νόσο) θα πρέπει να συμβουλεύονται έγκαιρα έναν γιατρό για την πρόληψη επιπλοκών.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να καταλάβω εάν πρόκειται για γαστρεντερίτιδα ή τροφική δηλητηρίαση;

Και οι δύο καταστάσεις προκαλούν διάρροια και έμετο. Η γαστρεντερίτιδα συνήθως διαρκεί περισσότερο και μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο, ενώ η τροφική δηλητηρίαση εμφανίζεται γρήγορα μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής και υποχωρεί εντός 24 ωρών.

Μπορεί η γαστρεντερίτιδα να προκαλέσει μακροχρόνια βλάβη;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι. Ωστόσο, σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις μπορούν προσωρινά να επηρεάσουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, ειδικά σε παιδιά ή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Είναι μεταδοτική η γαστρεντερίτιδα;

Ναι. Οι ιογενείς και βακτηριακές μορφές εξαπλώνονται εύκολα μέσω μολυσμένων χεριών, επιφανειών ή τροφίμων. Πλύσιμο των χεριών και ασφαλής χειρισμός τροφίμων είναι απαραίτητα βήματα πρόληψης.

Συμπέρασμα

Η γαστρεντερίτιδα προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων, που συνήθως υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε αφυδάτωση εάν δεν αναπληρωθούν τα υγρά.

Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των συμπτωμάτων, η διατήρηση της ενυδάτωσης και η άμεση αναζήτηση ιατρικής φροντίδας, όταν εμφανιστούν προειδοποιητικά σημάδια, είναι το κλειδί για μια ασφαλή ανάρρωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ξεκούραση και η σωστή πρόσληψη υγρών είναι αρκετές για την αποκατάσταση της υγείας, αλλά οι ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

