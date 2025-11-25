Ετοιμάζεστε για τις γιορτές; Απλές συμβουλές για να τις απολαύσετε χωρίς αλλεργίες

Τι να προσέχουν οι πάσχοντες από αλλεργίες στα ταξίδια, στον στολισμό, στο κρύο και στα οικογενειακά τραπέζια.

Οι γιορτές πλησιάζουν γρήγορα και πολλοί στολίζουν ήδη τα σπίτια τους και προγραμματίζουν τα τραπέζια και τα ταξίδια τους. Για τους πάσχοντες από αλλεργίες, όμως, η εορταστική περίοδος μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, εάν δεν λάβουν μερικά απλά μέτρα, αναφέρει το Αμερικανικό Κολλέγιο Αλλεργίας, Άσθματος & Ανοσολογίας (ACAAI).

«Οι γιορτές είναι θαυμάσια ευκαιρία να ξανασυνδεθούμε με τους αγαπημένους μας. Μαζί τους όμως φέρουν και μερικούς παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσουν τις αλλεργίες ή το άσθμα», δήλωσε η πρόεδρος του ACAAI Dr. Cherie Zachary. «Μερικά απλά, πρακτικά βήματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Ακολουθούν πέντε συστάσεις από το ACAAI για να προστατευθείτε από τις εορταστικές αλλεργίες.

Να είστε προσεκτικοί όταν ταξιδεύετε

Τα ταξίδια μπορεί να σας εκθέσουν σε σκόνη, μικρόβια και άγνωστα περιβάλλοντα. Εάν πάσχετε από τροφική αλλεργία και ταξιδεύετε με αεροπλάνο, καθαρίστε σχολαστικά το τραπεζάκι, τα μπράτσα του καθίσματος και τη ζώνη σας, για να μειώσετε την έκθεσή σας στα δυνητικά αλλεργιογόνα.

Αν πρόκειται να κοιμηθείτε εκτός σπιτιού, πάρτε μαζί υποαλλεργικό μαξιλάρι ή/και κάλυμμα για το κρεβάτι.

Να έχετε πάντοτε στην τσάντα χειρός μαζί σας τα φάρμακά σας (εισπνεόμενα, επινεφρίνη/αδρεναλίνη, αντισταμινικά).

Πάρτε μαζί δύο δόσεις αδρεναλίνης στα τραπέζια

Εάν πάσχετε από τροφική αλλεργία, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν παρευρίσκεστε σε γιορτινά τραπέζια εκτός του σπιτιού σας. Μη διστάζετε να ρωτάτε λεπτομερώς για τα συστατικά του φαγητού και τον τρόπο παρασκευής. Να θυμάστε ότι υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων με αλλεργιογόνα συστατικά, στη διάρκεια της παρασκευής τους. Μπορεί, λ.χ., κατά την παρασκευή μιας σαλάτας να κοπούν στο ίδιο ξύλο κοπής ξηροί καρποί και λαχανικά.

Να έχετε επίσης πάντοτε μαζί σας δύο δόσεις αδρεναλίνης. Η μία μπορεί να μην είναι αρκετή, σε περίπτωση σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης.

Διαχειριστείτε το στρες σας

Οι γιορτές είναι πηγή χαράς αλλά και στρες. Οι ορμόνες του στρες επιδεινώνουν τις αλλεργίες και αυξάνουν τον κίνδυνο κρίσης άσθματος.

Να αφιερώνετε καθημερινά λίγο χρόνο για να χαλαρώνετε και να έχετε ως προτεραιότητα τον ύπνο. Ο έλεγχος του συναισθηματικού στρες προστατεύει το ανοσοποιητικό σύστημα και σταθεροποιεί την αναπνευστική υγεία.

Προστατευθείτε από το κρύο

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η έκθεση στον κρύο αέρα πυροδοτούν συχνά αναπνευστικές αλλεργίες, όπως το άσθμα. Εάν κάνει κρύο και ετοιμάζεστε για επισκέψεις ή για ψώνια, τυλίξτε ένα ζεστό κασκόλ γύρω από τη μύτη και το στόμα σας, ώστε να εισπνέετε ζεστό αέρα. Ειδάλλως φορέστε προστατευτική μάσκα.

Να θυμάστε ότι κρίση άσθματος μπορεί να προκαλούσαν και οι απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Επομένως, να προστατεύετε το αναπνευστικό σας πριν βγείτε έξω στο ψύχος.

Αποφύγετε τη μούχλα και τη σκόνη στα χριστουγεννιάτικα στολίδια

Τα ψεύτικα δέντρα και τα στολίδια που αποθηκεύονται όλο το χρόνο σε σοφίτες, υπόγεια και κλειστά γκαράζ, συχνά συλλέγουν σκόνη, σπόρια μούχλας ή άλλα αλλεργιογόνα.

Πριν τα βάλετε μέσα στο σπίτι σας, ανοίξτε τις συσκευασίες τους για να αεριστούν σε έναν ανοικτό (π.χ. βεράντα) ή καλά αεριζόμενο χώρο. Σκουπίστε επίσης τις σκληρές επιφάνειές τους με νωπό πανί.

Καλό είναι επίσης να στολίζετε το σπίτι σας φορώντας προστατευτική μάσκα, ώστε να προστατευθείτε από τις αλλεργίες σας.

Ειδικά οι πάσχοντες από αλλεργίες στη μούχλα, καλό είναι να χρησιμοποιούν ψεύτικο δέντρο. Αν όμως θέλουν αληθινό, πρέπει να το τινάξουν καλά και να το ξεπλύνουν πριν το βάλουν μέσα στο σπίτι.

