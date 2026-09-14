Εργαστηριακοί γιατροί: Σοβαρές καταγγελίες για παράνομα μικροβιολογικά ιατρεία που λειτουργούν χωρίς γιατρούς

Τον ασκό του αιόλου άνοιξε η τραγική κατάληξη του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας ένα σκηνικό “ζούγκλας” στον χώρο των ιδιωτικών ιατρείων.

Έτσι, στις υπόλοιπες καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σειρά πήρε και ο Σύνδεσμος Εργαστηριακών Ιατρών (ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.) Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, καθώς όπως καταγγέλλουν μικροβιολογικά και βιοπαθολογικά ιατρεία λειτουργούν εκτός θεσμικού πλαισίου.

Οι εργαστηριακοί ιατροί αναδεικνύουν μια άκρως ανησυχητική πρακτική, στον απόηχο του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άνοιξε ευρύτερα τη συζήτηση για την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των διαδικασιών αδειοδότησης στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σύνδεσμος, υπάρχουν διαγνωστικοί χώροι στους οποίους δεν διασφαλίζεται η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού, όπως ρητά απαιτείται από τον νόμο. Το γεγονός αυτό εγείρει τεράστια ερωτήματα για την ασφάλεια των εξετάσεων, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την εν γένει προστασία των ασθενών.

Εργαστηριακοί γιατροί: Τα μικροβιολογικά εργαστήρια πλουτίζουν μέσω παραβάσεων

Όπως επισημαίνουν οι εκπροσώποι του κλάδου, οι προεκτάσεις του φαινομένου είναι πολυδιάστατες και αφορούν συγκεκριμένα:

Την ασφάλεια των πολιτών, η οποία τίθεται σε άμεσο κίνδυνο όταν ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις γίνονται χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου επιστήμονα.

η οποία τίθεται σε άμεσο κίνδυνο όταν ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις γίνονται χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου επιστήμονα. Την έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των εν λόγω δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των εν λόγω δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού και τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλούνται στον χώρο της υγείας εις βάρος των νόμιμων εργαστηρίων.

και τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλούνται στον χώρο της υγείας εις βάρος των νόμιμων εργαστηρίων. Τις σκιές γύρω από τις οικονομικές πρακτικές των συγκεκριμένων κέντρων, εγείροντας μάλιστα υποψίες για παράνομο πλουτισμό μέσω των παραβάσεων.

Εκπροσωπώντας τους εργαστηριακούς ιατρούς, η Πρόεδρος του ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ., Ιατρός Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος, Δρ. Ελευθερία Ν. Μοσχούς, ζητά την εις βάθος διερεύνησή του φαινομένου:

«Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που άνοιξε για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αδειοδότησης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να αναδειχθεί ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία μικροβιολογικών ιατρείων όπου, σύμφωνα με καταγγελίες και διαθέσιμα δεδομένα, δεν διασφαλίζεται η παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού στον χώρο όπως απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο επαγγελματικό, αλλά αφορά την ασφάλεια των πολιτών, τη διαφάνεια στη λειτουργία των δομών υγείας, τον κίνδυνο στρεβλώσεων και αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και τα ερωτήματα που τίθενται για οικονομικές πρακτικές και πιθανό παράνομο πλουτισμό όπου υπάρχουν παραβάσεις».

Ο Σύνδεσμος δηλώνει πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εκπροσώπους έτοιμους να τεκμηριώσουν τις καταγγελίες, ανοίγοντας τον δρόμο για εκτενή δημοσιογραφική και θεσμική έρευνα που θα βάλει τέλος στην παραβατικότητα στον ευαίσθητο χώρο της διάγνωσης.

Πηγή: iatropedia.gr