Έρευνα: Τελικά χρειάζεται όντως να κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα;

Μπορεί στο smartwatch μας να έχουμε θέσει ως στόχο να κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα, και να ανησυχούμε όταν δεν τον κατακτάμε, ωστόσο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την προστασία της υγείας του εγκεφάλου μας από τη γήρανση, μια νέα έρευνα δείχνει ότι, τελικά, είμαστε καλυμμένοι και με πολύ λιγότερα. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, έστω και 3.000 βήματα ημερησίως αρκούν για να καθυστερήσουν τη φθορά των νοητικών λειτουργιών μας.

Οι ειδικοί, βάσει νέου ρεπορτάζ του New Scientist, παρακολούθησαν σχεδόν 300 ενήλικες 50-90 ετών, καταγράφοντας τόσο τη σωματική δραστηριότητά τους όσο και τα επίπεδα τοξικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, όπως οι πρωτεΐνες ταυ και βήτα αμυλοειδής. Οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου επαναλήφθηκαν πολλές φορές, για τα επόμενα εννέα κατά μέσο όρο χρόνια. Συνδυαστικά με αυτές, πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένως και τεστ νοητικών λειτουργιών όπως η μνήμη και η ικανότητα επεξεργασίας νέων πληροφοριών.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η άσκηση καθυστερεί τη φθορά από το γήρας ακόμα και σε ανθρώπους με ανεβασμένα επίπεδα βήτα αμυλοειδούς πρωτεΐνης στον εγκέφαλο. Αρκεί να κάνουμε καθημερινά 3.000-5.000 βήματα, συγκεκριμένα, για να έχουμε μικρότερη συσσώρευση πρωτεΐνης ταυ και 40% μικρότερη φθορά των νοητικών λειτουργιών σε σύγκριση με όσους κάνουν λιγότερα από 3.000 βήματα την ημέρα. Τα οφέλη συνεχίζουν να αυξάνονται μέχρι τα 7.500 βήματα αλλά από εκεί και πέρα δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: marieclaire.gr