ΥΓΕΙΑ

Έρευνα συνδέει την προγεννητική έκθεση στα λεπτά σωματίδια με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού

|
THESTIVAL TEAM

Η προγεννητική έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, διαμέτρου κάτω των 2.5 μικρομέτρων, και η έκθεση κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννα σε όζον φαίνεται να συσχετίζονται με την εμφάνιση αυτισμού, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «JAMA Network Open».

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα υγείας που καλύπτουν περίπου το 98% των γεννήσεων στο Οντάριο του Καναδά μεταξύ 1ης Απριλίου 2002 και 31ης Δεκεμβρίου 2022. Η ηλικία κύησης ήταν 36 έως 42 εβδομάδες, το βάρος γέννησης των μωρών από μισό κιλό έως 6,8 κιλά και η ηλικία της μητέρας από 15 έως 55 έτη. Τα δεδομένα κάλυπταν τουλάχιστον τους πρώτους 18 μήνες μετά τη γέννα. Επίσης, μελετήθηκαν μέσω δορυφορικών δεδομένων και επίγειων μετρήσεων οι δεκαπενθήμερες συγκεντρώσεις συστατικών PM 2.5 και οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις όζοντος και διοξειδίου του αζώτου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προγεννητική έκθεση σε PM 2.5, θειικά άλατα, αμμώνιο και όζον, καθώς και η έκθεση κατά τον πρώτο χρόνο μετά τη γέννα σε όζον συσχετίστηκαν με την εμφάνιση αυτισμού. Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο κύησης μπορεί να αποτελούν ευαίσθητα παράθυρα έκθεσης.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματά τους αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον ρόλο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εμφάνιση αυτισμού.

