Έρευνα: Αυξημένα προβλήματα υγείας για τα παιδιά που έχουν κινητό στα 12 τους χρόνια

Νέα ευρήματα για τους κινδύνους που κρύβει το «κόλλημα» των παιδιών με το κινητό τους τηλέφωνο αποκαλύπτει μια νέα μελέτη, που έδειξε πως όσα το αποκτούν νωρίς στη ζωή τους, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πάσχουν από παχυσαρκία, κατάθλιψη και έλλειψη ύπνου στα 12 τους χρόνια.

Την μελέτη πραγματοποίησαν ερευνητές από το Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια (CHOP) και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, σε συνεργασία με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ (UCB) και το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη.

Οι ερευνητές εξέτασαν τους ιατρικούς φακέλους 10.588 παιδιών. Το 63,6% ήταν κάτοχοι κινητού τηλεφώνου στα 12 τους χρόνια και τα υπόλοιπα όχι.

Οι ερευνητές συνέκριναν την υγεία και τις συνήθειες ύπνου μεταξύ τους. Εξέτασαν επίσης αν και πόσο αυξανόταν ο κίνδυνος αρνητικών εκβάσεων στην υγεία με κάθε έτος που είχε περάσει από τότε που απέκτησαν κινητό. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Pediatrics.

Όπως γράφουν, τα παιδιά με κινητό στα 12 τους χρόνια είχαν κατά μέσον όρο:

-31% περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν από κατάθλιψη

-40% περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα

-62% περισσότερες πιθανότητες να κοιμούνται ανεπαρκώς

Επιπλέον, όσο νωρίτερα είχαν αποκτήσει το κινητό, τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος αυτών των προβλημάτων. Στην πραγματικότητα, κάθε έτος απόκτησης του κινητού πριν από τα 12 χρόνια σχετιζόταν με αύξηση κατά:

-9% του κινδύνου παχυσαρκίας

-8% του κινδύνου ανεπαρκούς ύπνου

-Κίνδυνος και στα 13 έτη



=Ωστόσο ούτε η απόκτησή του στην Α’ Γυμνασίου είναι ωφέλιμη για την υγεία. Τα παιδιά που δεν είχαν κινητό στα 12 τους χρόνια, αλλά το απέκτησαν έως τα 13 τους χρόνια, διέτρεχαν κατά 57% μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχικής επιβάρυνσης, έναντι όσων ακόμα ζούσαν χωρίς κινητό.

Τα παιδιά που απέκτησαν κινητό μεταξύ 12 και 13 ετών είχαν επίσης 50% περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ανεπαρκή ύπνο.

«Το κύριο εύρημά μας είναι ότι δεν έχει σημασία τι ακριβώς έβλεπαν ή έκαναν τα παιδιά με το κινητό τους», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Ran Barzilay, επίκουρος καθηγητής Παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

«Θελήσαμε να απαντήσουμε σε ένα απλό ερώτημα: επηρεάζεται η υγεία όταν κάποιος αποκτά κινητό τηλέφωνο σε τόσο μικρή ηλικία; Η απάντηση είναι σαφέστατα καταφατική», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα αυτά πρακτικά σημαίνουν πως είτε οι γονείς θα διδάξουν από νωρίς στα παιδιά τους την λογική χρήση του κινητού, είτε θα επιβαρυνθεί αργά ή γρήγορα η υγεία τους. Είναι απαραίτητο να τίθενται όρια στη χρήση του κινητού, λένε οι ερευνητές. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται τα παιδιά να το κλείνουν, ώστε να αφιερώνουν χρόνο στην άσκηση και στο παιχνίδι με άλλα παιδιά.

Πηγή: iatropedia.gr