Επτά τροφές της μεσογειακής διατροφής που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο

Μερικές απλές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να προσθέσουν χρόνια ζωής. Έρευνες δείχνουν ότι η μετάβαση σε μια δίαιτα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, ξηρούς καρπούς και γιαούρτι συμβάλει στη μακροζωία.

Και η μεσογειακή διατροφή είναι γεμάτη με αυτές τις τροφές. Για αυτό και εδώ και χρόνια κατατάσσεται ως η κορυφαία διατροφή για τον οργανισμό μας. Αν θέλετε λοιπόν να βάλετε στη λίστα σας τα πιο ισχυρά τρόφιμα για μια πιο υγιή και μακρά ζωή, ειδικοί στο Eating Well επισημαίνουν τα επτά που αξίζουν πραγματικά να τους δώσετε προτεραιότητα…

Μπρόκολο

Τα πολλά λαχανικά ωφελούν γενικά την υγεία, αλλά το μπρόκολο έχει κάτι παραπάνω. Περιέχει σουλφοραφάνη, μια δραστική ουσία που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου, διαβήτη και καρδιακών παθήσεων. Η καλύτερη προετοιμασία είναι ωμό ή ελαφρά στον ατμό, αν και ταιριάζει πολύ και σε σούπες ή φαγητά κατσαρόλας.

Στραγγιστό γιαούρτι

Το απλό, άπαχο στραγγιστό γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη και προβιοτικά. Μια μελέτη μάλιστα έδειξε ότι όσοι το τρώνε συχνά έχουν μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν από σχεδόν οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με όσους το καταναλώνουν σπάνια. Επίσης σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατανάλωση γιαουρτιού τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Σκούρα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λαχανίδα, ρόκα και άλλα λαχανικά με φύλλα είναι γεμάτα φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Μειώνουν τη φλεγμονή, βοηθούν την υγεία του εντέρου και κρατούν τις αρτηρίες καθαρές. Υποστηρίζουν επίσης τη μνήμη και τη νοητική λειτουργία, κάτι που παίζει ρόλο στη γήρανση με ισορροπία. Αν δεν σας αρέσουν οι σαλάτες, μπορείτε να τα βάλετε σε smoothies ή να τα μαγειρέψετε.

Φακές

Τα όσπρια γενικά ενισχύουν τη μακροζωία, αλλά οι φακές κατέχουν μια ξεχωριστή θέση. Είναι πλούσιες σε φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και πολυφαινόλες που μειώνουν τη φλεγμονή, σταθεροποιούν το σάκχαρο και υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου. Έχουν επίσης φολικό οξύ, μαγνήσιο και κάλιο που βοηθούν την καρδιά. Είναι οικονομικές, εύκολες στην αποθήκευση και ένας απλός τρόπος να στραφείτε σε πιο φυτικό τρόπο διατροφής.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί είναι το ιδανικό σνακ. Προσφέρουν υγιή λιπαρά, φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 40 γραμμάρια ξηρών καρπών την ημέρα στο πλαίσιο μιας καρδιοπροστατευτικής διατροφής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Η κατανάλωσή τους σχετίζεται και με πιο υγιή γήρανση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τον εγκέφαλο. Μπορείτε να τους φάτε σκέτους, να τους προσθέσετε σε σαλάτες ή γιαούρτι.

Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική τροφή της μεσογειακής διατροφής. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και υγιή λιπαρά που προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν τη φλεγμονή και θρέφουν τα κύτταρα. Περιέχει και πολυφαινόλες που σχετίζονται με προστασία από γνωστική έκπτωση και καλύτερη μεταβολική λειτουργία. Οι ειδικοί το αναγνωρίζουν ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για μακροζωία και ζωντάνια.

Ρόδια

Το ρόδι θεωρείται σύμβολο της μεσογειακής διατροφής. Είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Μελέτες δείχνουν ότι συμβάλλει στην προστασία από καρκίνο και φλεγμονή. Βοηθά και στη μακροχρόνια ρύθμιση του σακχάρου λόγω της δράσης του στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, γεγονός που το καθιστά μια από τις πιο φιλικές επιλογές για άτομα με κίνδυνο διαβήτη.

Γεμίστε την κουζίνα σας με τα παραπάνω τρόφιμα και δώστε στον οργανισμό τα εφόδια για μια πιο μακρά και υγιή ζωή.

Πηγή: newsbeast.gr