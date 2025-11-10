MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Επτά σημάδια ότι το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική και χρειάζεστε ένα διάλειμμα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μερικές φορές είναι καλό να πιέζεις τον εαυτό σου να πάει στο γυμναστήριο, αλλά μερικές φορές το σώμα δίνει σημάδια ότι το έχεις παρακάνει με την γυμναστική.

Η γυμναστική έχει πολλά οφέλη για το σώμα και την ψυχή μας, αλλά η υπερβολική άσκηση μπορεί να μας φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Όταν η γυμναστική σταματά να είναι αναζωογονητική – όταν το σώμα δεν αναρρώνει αρκετά – μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται επιβλαβής την υγεία σας.

Η υπερβολική άσκηση, που μερικές φορές ονομάζεται «σύνδρομο υπερβολικής προπόνησης», συμβαίνει όταν πιέζετε συνεχώς το σώμα σας να ασκείται έντονα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επαρκή ανάπαυση και αποκατάσταση. Ο όγκος, η ένταση ή η συχνότητα της άσκησης υπερβαίνει την ικανότητα του σώματος να ανακάμψει. Το αποτέλεσμα: μειωμένη απόδοση, επίμονη κόπωση, ορμονικές και ανοσολογικές διαταραχές.

Οι μύες σας, το νευρικό σας σύστημα, οι ορμόνες σας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα – ακόμη και η διάθεσή σας – μπορούν όλα να αρχίσουν να εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια. Ποια είναι αυτά;

Μείωση στην απόδοση

Αν δυσκολεύεστε στις προπονήσεις σας, σηκώνετε λιγότερα βάρη, τρέχετε πιο αργά ή απλώς δεν προοδεύετε — παρά την έντονη προπόνηση — αυτό θα μπορούσε να είναι προειδοποιητικό σημάδι. Η τακτική άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση, αλλά η υπερβολική μπορεί να σας κάνει στην πραγματικότητα να μένετε πίσω.

Συνεχής κόπωση ή βαριά πόδια

Νιώθετε εξάντληση ακόμα και μετά από μια μέρα ξεκούρασης; Ή αν τα πόδια σας νιώθουν «βαριά» ακόμα και σε προπονήσεις χαμηλότερης έντασης, αυτό είναι σημάδι ότι το σώμα σας δεν έχει ανακάμψει.

Προβλήματα ύπνου

Η υπερβολική προπόνηση αυξάνει τις ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη, διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου και μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτές οι φυσιολογικές διαταραχές σημαίνουν ότι το σώμα σας βρίσκεται υπό πίεση.

Συχνές ασθένειες ή επίμονοι τραυματισμοί

Προφανώς, το ανοσοποιητικό σας σύστημα δέχεται πλήγμα όταν η ανάρρωσή σας είναι ανεπαρκής σε σύγκριση με την καταπόνηση στην οποία έχει υποβληθεί. Εάν κρυολογείτε συχνότερα ή αντιμετωπίζετε τενοντίτιδα ή και πόνο στις αρθρώσεις που δεν περνάνε, ίσως πρέπει να μετριάσετε την γυμναστική που κάνετε.

Αλλαγές στη διάθεση

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι η άσκηση θα πρέπει να σας δίνει ενέργεια, όχι να σας εξαντλεί. Έτσι, αν νιώθετε ότι έχετε κακή διάθεση, άγχος, έλλειψη κινήτρου ή φοβάστε τις προπονήσεις, αυτά είναι ισχυρά ψυχολογικά σημάδια ότι το σύστημα σώματος-νου σας είναι υπερφορτωμένο.

Απώλεια όρεξης, ανεξήγητες αλλαγές βάρους ή διαταραχή του εμμηνορροϊκού κύκλου

Η υπερβολική άσκηση μπορεί να διαταράξει την ορμονική ισορροπία — ειδικά, οι γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουν ακανόνιστη ή ελλιπή περίοδο, ενώ και τα δύο φύλα μπορεί να χάσουν την όρεξη ή να βιώσουν απώλεια ή αύξηση βάρους απροσδόκητα.

Επίμονος μυϊκός πόνος και αργή ανάρρωση

Ο πόνος είναι φυσιολογικός μετά από μια δύσκολη προπόνηση, αλλά όταν επιμένει για μέρες, επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται ή συνοδεύεται από αίσθημα δυσκαμψίας και κολλήματος, απαιτεί την προσοχή σας. Αυτός ο πόνος σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα ανάρρωσής σας έχει μειωθεί υπερβολικά και πρέπει να δώσετε στο σώμα σας ένα διάλειμμα να ξεκουραστεί όσο χρειάζεται.

Πηγή: iatropedia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης με πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού- Πώς τους τσάκωσε η ΕΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Άναψαν τα… αίματα στο φινάλε με Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 14 Νοεμβρίου

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Αλέκος Συσσοβίτης: Έμπαινα μέσα στο γυμναστήριο ράκος ψυχολογικά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Αντικατάσταση αρμών συστολής – διαστολής στη γέφυρα Αξιού από σήμερα

ΚΑΙΡΟΣ 42 λεπτά πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη