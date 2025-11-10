Επτά σημάδια ότι το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική και χρειάζεστε ένα διάλειμμα

Μερικές φορές είναι καλό να πιέζεις τον εαυτό σου να πάει στο γυμναστήριο, αλλά μερικές φορές το σώμα δίνει σημάδια ότι το έχεις παρακάνει με την γυμναστική.

Η γυμναστική έχει πολλά οφέλη για το σώμα και την ψυχή μας, αλλά η υπερβολική άσκηση μπορεί να μας φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Όταν η γυμναστική σταματά να είναι αναζωογονητική – όταν το σώμα δεν αναρρώνει αρκετά – μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται επιβλαβής την υγεία σας.

Η υπερβολική άσκηση, που μερικές φορές ονομάζεται «σύνδρομο υπερβολικής προπόνησης», συμβαίνει όταν πιέζετε συνεχώς το σώμα σας να ασκείται έντονα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επαρκή ανάπαυση και αποκατάσταση. Ο όγκος, η ένταση ή η συχνότητα της άσκησης υπερβαίνει την ικανότητα του σώματος να ανακάμψει. Το αποτέλεσμα: μειωμένη απόδοση, επίμονη κόπωση, ορμονικές και ανοσολογικές διαταραχές.

Οι μύες σας, το νευρικό σας σύστημα, οι ορμόνες σας, το ανοσοποιητικό σας σύστημα – ακόμη και η διάθεσή σας – μπορούν όλα να αρχίσουν να εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια. Ποια είναι αυτά;

Μείωση στην απόδοση

Αν δυσκολεύεστε στις προπονήσεις σας, σηκώνετε λιγότερα βάρη, τρέχετε πιο αργά ή απλώς δεν προοδεύετε — παρά την έντονη προπόνηση — αυτό θα μπορούσε να είναι προειδοποιητικό σημάδι. Η τακτική άσκηση θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση, αλλά η υπερβολική μπορεί να σας κάνει στην πραγματικότητα να μένετε πίσω.

Συνεχής κόπωση ή βαριά πόδια

Νιώθετε εξάντληση ακόμα και μετά από μια μέρα ξεκούρασης; Ή αν τα πόδια σας νιώθουν «βαριά» ακόμα και σε προπονήσεις χαμηλότερης έντασης, αυτό είναι σημάδι ότι το σώμα σας δεν έχει ανακάμψει.

Προβλήματα ύπνου

Η υπερβολική προπόνηση αυξάνει τις ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη, διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου και μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτές οι φυσιολογικές διαταραχές σημαίνουν ότι το σώμα σας βρίσκεται υπό πίεση.

Συχνές ασθένειες ή επίμονοι τραυματισμοί

Προφανώς, το ανοσοποιητικό σας σύστημα δέχεται πλήγμα όταν η ανάρρωσή σας είναι ανεπαρκής σε σύγκριση με την καταπόνηση στην οποία έχει υποβληθεί. Εάν κρυολογείτε συχνότερα ή αντιμετωπίζετε τενοντίτιδα ή και πόνο στις αρθρώσεις που δεν περνάνε, ίσως πρέπει να μετριάσετε την γυμναστική που κάνετε.

Αλλαγές στη διάθεση

Πρέπει να έχετε κατά νου ότι η άσκηση θα πρέπει να σας δίνει ενέργεια, όχι να σας εξαντλεί. Έτσι, αν νιώθετε ότι έχετε κακή διάθεση, άγχος, έλλειψη κινήτρου ή φοβάστε τις προπονήσεις, αυτά είναι ισχυρά ψυχολογικά σημάδια ότι το σύστημα σώματος-νου σας είναι υπερφορτωμένο.

Απώλεια όρεξης, ανεξήγητες αλλαγές βάρους ή διαταραχή του εμμηνορροϊκού κύκλου

Η υπερβολική άσκηση μπορεί να διαταράξει την ορμονική ισορροπία — ειδικά, οι γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουν ακανόνιστη ή ελλιπή περίοδο, ενώ και τα δύο φύλα μπορεί να χάσουν την όρεξη ή να βιώσουν απώλεια ή αύξηση βάρους απροσδόκητα.

Επίμονος μυϊκός πόνος και αργή ανάρρωση

Ο πόνος είναι φυσιολογικός μετά από μια δύσκολη προπόνηση, αλλά όταν επιμένει για μέρες, επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται ή συνοδεύεται από αίσθημα δυσκαμψίας και κολλήματος, απαιτεί την προσοχή σας. Αυτός ο πόνος σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα ανάρρωσής σας έχει μειωθεί υπερβολικά και πρέπει να δώσετε στο σώμα σας ένα διάλειμμα να ξεκουραστεί όσο χρειάζεται.

Πηγή: iatropedia.gr