Επτά πλούσια σε μαγνήσιο όσπρια που υποστηρίζουν την υγεία καρδιάς, νεύρων και μυών

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο, που παίζει βασικό ρόλο στη συστολή των μυών, την λειτουργία των νεύρων, τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τον μεταβολισμό της ενέργειας.

Ωστόσο, πολλοί δεν καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες τους σε μαγνήσιο, οι οποίες είναι περίπου 320 mg για τις γυναίκες και 420 mg για τους άνδρες.

Τα φυτικά τρόφιμα, ειδικά κάποια όσπρια, είναι εξαιρετικές φυσικές πηγές μαγνησίου. Όχι μόνο παρέχουν μια σταθερή ώθηση μαγνησίου, αλλά και φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και άλλα ζωτικά θρεπτικά συστατικά, που υποστηρίζουν την μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς, του εντέρου και των οστών.

1. Μαύρα φασόλια

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 160 mg ανά 100 g (μαγειρεμένα)

Τα μαύρα φασόλια είναι μια ισχυρή πηγή μαγνησίου και φυτικής πρωτεΐνης. Βοηθούν στη ρύθμιση των μυϊκών συσπάσεων, υποστηρίζουν τη νευρική μετάδοση και προάγουν σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες.

Οφέλη για την υγεία:

Βοηθούν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης λόγω της συνέργειας μαγνησίου και καλίου

Βελτιώνουν την πεπτική υγεία μέσω ανθεκτικού αμύλου και πρεβιοτικών ινών

Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, μειώνοντας την LDL χοληστερόλη

2. Φακές

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 120 mg ανά 100 g (μαγειρεμένες)

Οι φακές είναι ένα από τα πιο θρεπτικά όσπρια, προσφέροντας μαγνήσιο μαζί με σίδηρο, ψευδάργυρο και φυλλικό οξύ. Το ισορροπημένο προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών τους υποστηρίζει τόσο την αποκατάσταση των μυών όσο και τον ενεργειακό μεταβολισμό.

Οφέλη για την υγεία:

Διατήρηση της νευρικής λειτουργίας και της χαλάρωσης των μυών

Βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου στο αίμα λόγω του χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

Υποστήριξη της υγείας της καρδιάς και του εγκεφάλου με φυτικές πολυφαινόλες

3. Ρεβίθια

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 115 mg ανά 100 g (μαγειρεμένα)

Τα ρεβίθια είναι πλούσια σε μαγνήσιο και φυτικές ίνες, καθιστώντας τα ιδανικά για τη βελτίωση της μεταβολικής και καρδιαγγειακής υγείας. Παρέχουν επίσης τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που συνδέεται με την παραγωγή σεροτονίνης, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα της διάθεσης.

Οφέλη για την υγεία:

Διατήρηση της φυσιολογικής μυϊκής και νευρικής δραστηριότητας

Καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Καλύτερη διαχείριση του βάρους, λόγω αυξημένου αισθήματος κορεσμού

4. Edamame

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 65 mg ανά 100 g (μαγειρεμένα)

Τα edamame (πράσινα φασόλια σόγιας) είναι ένα όσπριο πλούσιο σε μαγνήσιο και μία από τις καλύτερες πλήρεις πηγές φυτικής πρωτεΐνης. Παρέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα (δηλαδή είναι πλήρης πρωτεΐνη) μαζί με ισοφλαβόνες που προστατεύουν την καρδιά.

Οφέλη για την υγεία:

Υποστηρίζουν την αποκατάσταση των μυών και την ενεργειακή ισορροπία

Συμβάλλουν σε γερά οστά με μαγνήσιο, ασβέστιο και φώσφορο

Μειώνουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης λόγω φυτοοιστρογόνων

5. Αρακάς

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 40 mg ανά 100 g (μαγειρεμένος)

Ο αρακάς αποτελεί μια πολύτιμη καθημερινή πηγή μαγνησίου. Είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, τα οποία προστατεύουν την υγεία των ματιών και της καρδιαγγειακής υγείας.

Οφέλη για την υγεία:

Προάγει τη σταθερότητα των νεύρων και την λειτουργία των λείων μυών

Βελτιώνει την κινητικότητα του εντέρου και την πέψη

Βοηθά στην μείωση της φλεγμονής μέσω της αντιοξειδωτικής υποστήριξης

6. Φασόλια γίγαντες

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 140 mg ανά 100 g (μαγειρεμένα)

Τα φασόλια γίγαντες περιέχουν έναν ισχυρό συνδυασμό μαγνησίου, σιδήρου και φυλλικού οξέος, που υποστηρίζει την μεταφορά οξυγόνου και την λειτουργία των νεύρων. Οι υδατάνθρακες βραδείας πέψης βοηθούν στη διατήρηση σταθερής απελευθέρωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οφέλη για την υγεία:

Μειώνουν τη χοληστερόλη και βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς

Βοηθούν στη συστολή και την αποκατάσταση των μυών

Ρυθμίζουν το σάκχαρο του αίματος μέσω της περιεκτικότητας σε ανθεκτικό άμυλο

7. Ροβίτσα (ψιλοφάσουλο)

Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: Περίπου 130 mg ανά 100 g (μαγειρεμένα)

Η ροβίτσα (mung beans) χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ασιατική κουζίνα για τις καθαριστικές και αναζωογονητικές της ιδιότητες. Περιέχει άφθονο μαγνήσιο, κάλιο και φυλλικό οξύ, θρεπτικά συστατικά ζωτικής σημασίας για τη νευρική σηματοδότηση και τη χαλάρωση των μυών.

Οφέλη για την υγεία:

Υποστήριξη της παραγωγής κυτταρικής ενέργειας

Μείωση της αρτηριακής πίεσης και των μυϊκών κραμπών

Παρέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να προστατεύσουν από το οξειδωτικό στρες

Συνοπτικά: Όσπρια πλούσια σε μαγνήσιο

Όσπριο Μαγνήσιο (mg/100 g, μαγειρεμένα) Βασικά οφέλη υγείας 1 Μαύρα φασόλια 160 Υγεία της καρδιάς, μυϊκή λειτουργία, πέψη 2 Φασόλια γίγαντες 140 Έλεγχος σακχάρου στο αίμα, ενεργειακή ισορροπία 3 Ροβίτσα ( ψιλοφάσουλο) 130 Νευρική σηματοδότηση, αντιοξειδωτική προστασία 4 Φακές 120 Αποκατάσταση μυών, υποστήριξη καρδιάς και εγκεφάλου 5 Ρεβίθια 115 Μεταβολισμός, ρύθμιση της διάθεσης 6 Edamame 65 Δύναμη οστών και μυών 7 Αρακάς 40 Υγεία του εντέρου, έλεγχος φλεγμονών

Συμβουλές για την ενίσχυση του μαγνησίου από τα όσπρια

Συμπεριλάβετε 1-2 μερίδες οσπρίων ημερησίως.

Συνδυάστε τα όσπρια με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C (όπως λεμόνι ή πιπεριά) για να βελτιώσετε την απορρόφηση των μετάλλων.

Μουσκέψτε τα αποξηραμένα όσπρια πριν τα μαγειρέψετε για να μειώσετε τα φυτικά άλατα και να ενισχύσετε τη βιοδιαθεσιμότητα του μαγνησίου.

Συνδυάστε τα όσπρια με δημητριακά ολικής αλέσεως για ένα πλήρες προφίλ αμινοξέων και πρόσθετες φυτικές ίνες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο μαγνήσιο χρειάζομαι ημερησίως;

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 320 mg (γυναίκες) και 420 mg (άνδρες) ημερησίως, σύμφωνα με τις παγκόσμιες οδηγίες υγείας.

Υπάρχει περίπτωση να πάρω υπερβολικό μαγνήσιο από τις τροφές;

Είναι σπάνιο. Τα νεφρά απομακρύνουν αποτελεσματικά την περίσσεια μαγνησίου από τις φυσικές πηγές τροφίμων. Η υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων, όχι η διατροφή, ενέχει κίνδυνο.

Τα όσπρια σε κονσέρβα έχουν τα ίδια οφέλη υγείας;

Ναι, αν και το ξέπλυμά τους βοηθά στην μείωση του νατρίου. Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά διατηρείται σε μεγάλο βαθμό.

Συμπέρασμα

Τα όσπρια δεν είναι μόνο προσιτά στην αγορά και ευέλικτα στη χρήση: είναι επίσης ισχυρές πηγές μαγνησίου, ενός μετάλλου απαραίτητου για την υγεία των μυών, των νεύρων, της καρδιάς και των οστών.

Η συμπερίληψη μιας ποικιλίας από αυτά τα όσπρια στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι θα καλύπτετε τις καθημερινές ανάγκες σε μαγνήσιο με φυσικό τρόπο, ενώ παράλληλα αποκομίζετε τα πρόσθετα οφέλη των φυτικών ινών, των αντιοξειδωτικών και της φυτικής πρωτεΐνης.