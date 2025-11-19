Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνη που θεραπεύει επίμονες πληγές

Η SerpinB3 αποδεικνύεται ότι είναι ταυτόχρονα θεραπευτική υπερδύναμη και συνεργός στον καρκίνο, αποκαλύπτοντας νέες δυνατότητες για την ιατρική.

Όταν μια συνηθισμένη εξέταση αίματος δείχνει υψηλά επίπεδα μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται SerpinB3, συχνά ειδοποιεί τους γιατρούς ότι κάτι σοβαρό δεν πάει καλά. Η αυξημένη SerpinB3 μπορεί να σχετίζεται με καρκίνους που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ή σοβαρές φλεγμονώδεις νόσους. Η SerpinB3 είναι γνωστή ως βασική πρωτεΐνη που βοηθά να φανεί πότε ιστοί φραγμού του σώματος, όπως το δέρμα και οι πνεύμονες, βρίσκονται υπό έντονη πίεση από καρκίνο ή μακροχρόνια ασθένεια. Συνήθως θεωρείται ένδειξη ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Πρόσφατη εργασία επιστημόνων στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα προσθέτει μια απροσδόκητη ανατροπή. Η έρευνά τους δείχνει ότι η SerpinB3, που εδώ και καιρό θεωρείται κυρίως δείκτης ασθένειας, παίζει επίσης φυσικό ρόλο στην υποβοήθηση του σώματος στην αυτοεπιδιόρθωση υποστηρίζοντας την επούλωση τραυμάτων.

Χρόνια τραύματα, υψηλό κόστος

Τα τραύματα του δέρματος παραμένουν μια σημαντική ιατρική πρόκληση. Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι εμφανίζονται περίπου 6 εκατομμύρια τραύματα και πολλά επουλώνονται αργά ή είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα δύσκολα στη θεραπεία τραύματα συνδέονται συχνά με διαβήτη, εγκαύματα, λοίμωξη ή μεγαλύτερη ηλικία και συνολικά πιστεύεται ότι κοστίζουν περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Σε μια νέα μελέτη, οι συγγραφείς Jordan Yaron, Kaushal Rege και οι συνάδελφοί τους στο Κέντρο Βιολογικού Σχεδιασμού για την Καινοτομία και τη Μετάφραση Βιοϋλικών διαπίστωσαν ότι η SerpinB3 είναι ένα από τα ίδια τα εργαλεία επούλωσης τραυμάτων του σώματος. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η πρωτεΐνη βοηθά το κατεστραμμένο δέρμα να ανακάμψει μετά από τραυματισμό.

Η εργασία τους ανοίγει την πόρτα σε νέες ιατρικές στρατηγικές. Η αύξηση της δραστηριότητας της SerpinB3 μπορεί μια μέρα να επιταχύνει την επούλωση τραυμάτων, ενώ ο περιορισμός της δραστηριότητάς της θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος για την επιβράδυνση ή τον έλεγχο των επιθετικών καρκίνων. Η έρευνα μπορεί επίσης να ρίξει φως στο πώς η SerpinB3 συμβάλλει σε φλεγμονώδεις ασθένειες, που κυμαίνονται από δερματικές διαταραχές έως άσθμα.

Πηγή: iatropedia.gr