MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Απάτη 12 εκατ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις – Πρόστιμα σε 32 ιατρούς και 62 φαρμακεία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ για παράνομες συνταγογραφήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Φαρμάκου, 32 ιατροί και 62 φαρμακεία εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων και ο Οργανισμός έχει επιβάλλει πρόστιμα. Το ζήτημα συζητήθηκε σε σύσκεψη του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά του Οργανισμού και έγινε γνωστό χθες.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο: Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ. Επίσης γνωστοποίησε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη με αναστολή στον Στ. Παναγιωτόπουλο για διαρροή “ροζ” βίντεο – Κρίθηκε ένοχος για πλημμέλημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο δόγμα ΝΔ για διαχρονικές ευθύνες η κατάθεση Ζωής Πολιτοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 46 λεπτά πριν

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την προστασία των ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας, τι αλλάζει για πάρτι και καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Σκάνδαλο με τη Vinted: Πορνογραφία μέσα από μαγιό και εσώρουχα – Έρευνα στη Γαλλία για παραπομπή χρηστών σε sites ερωτικού περιεχομένου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τον φάκελο στην ΕΕΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Ένα βήμα πριν την ιστορική αλλαγή ιδιοκτησίας

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Ήταν από κοινού απόφαση να εντάξουμε θέματα ψυχαγωγίας στην εκπομπή