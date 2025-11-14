Έκζεμα: Κάθε πότε είναι καλύτερο να κάνει κάποιος μπάνιο για να αποφύγει έξαρση των συμπτωμάτων

Το μπάνιο μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα για τα άτομα με έκζεμα, καθώς ορισμένοι από αυτούς φοβούνται ότι το καθημερινό μπάνιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση των συμπτωμάτων.

Μία σημαντική μελέτη δείχνει, όμως, ότι πλέον οι ασθενείς με έκζεμα μπορούν να επιλέξουν να πλένονται είτε καθημερινά είτε μία έως δύο φορές την εβδομάδα, χωρίς να φοβούνται ότι τα συμπτώματά τους θα επιδεινωθούν.

Δεν υπήρχε διαφορά στα συμπτώματα του εκζέματος μεταξύ μιας ομάδας που κλήθηκε να κάνει ντους ή μπάνιο κάθε μέρα και μιας ομάδας που έκανε ντους ή μπάνιο μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανέφεραν ερευνητές στις 10 Νοεμβρίου στο British Journal of Dermatology.

«Τα ευρήματα της μελέτης μας είναι εξαιρετική είδηση για τα άτομα που πάσχουν από έκζεμα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η επικεφαλής ερευνήτρια Lucy Bradshaw, ανώτερη ιατρική στατιστικολόγος στη Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Πανεπιστημίου του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν τη συχνότητα του μπάνιου που τους ταιριάζει», πρόσθετε.

Το έκζεμα προκαλεί ξηρότητα, κνησμό και εξογκώματα στο δέρμα. Αποδυναμώνει την ικανότητα του δέρματος να διατηρεί την υγρασία και να προστατεύει το σώμα από εξωτερικούς παράγοντες, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 438 ενήλικες και παιδιά που ζουν με έκζεμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τους ανατέθηκε τυχαία να κάνουν μπάνιο ή ντους καθημερινά ή εβδομαδιαία (μία ή δύο φορές την εβδομάδα) για ένα μήνα.

Η ερευνήτρια Amanda Roberts, η οποία πάσχει και η ίδια από έκζεμα, βρήκε τα αποτελέσματα εξαιρετικά καθησυχαστικά.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή που μπορούν να επηρεάσουν το έκζεμα», δήλωσε η Roberts, η οποία διευθύνει μια ομάδα υποστήριξης για άτομα που φροντίζουν παιδιά με έκζεμα. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η συχνότητα του μπάνιου ή του ντους δεν είναι ένα από αυτά. Ένα πράγμα λιγότερο για να ανησυχούμε».

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει στη συνέχεια να εξετάσει πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι στεροειδείς κρέμες για τη θεραπεία των εξάρσεων του εκζέματος.

Πηγή: iatropedia.gr