MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Έκζεμα: Κάθε πότε είναι καλύτερο να κάνει κάποιος μπάνιο για να αποφύγει έξαρση των συμπτωμάτων

|
THESTIVAL TEAM

Το μπάνιο μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα για τα άτομα με έκζεμα, καθώς ορισμένοι από αυτούς φοβούνται ότι το καθημερινό μπάνιο μπορεί να προκαλέσει έξαρση των συμπτωμάτων.

Μία σημαντική μελέτη δείχνει, όμως, ότι πλέον οι ασθενείς με έκζεμα μπορούν να επιλέξουν να πλένονται είτε καθημερινά είτε μία έως δύο φορές την εβδομάδα, χωρίς να φοβούνται ότι τα συμπτώματά τους θα επιδεινωθούν.

Δεν υπήρχε διαφορά στα συμπτώματα του εκζέματος μεταξύ μιας ομάδας που κλήθηκε να κάνει ντους ή μπάνιο κάθε μέρα και μιας ομάδας που έκανε ντους ή μπάνιο μόνο μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανέφεραν ερευνητές στις 10 Νοεμβρίου στο British Journal of Dermatology.

«Τα ευρήματα της μελέτης μας είναι εξαιρετική είδηση για τα άτομα που πάσχουν από έκζεμα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου η επικεφαλής ερευνήτρια Lucy Bradshaw, ανώτερη ιατρική στατιστικολόγος στη Μονάδα Κλινικών Δοκιμών του Πανεπιστημίου του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν τη συχνότητα του μπάνιου που τους ταιριάζει», πρόσθετε.

Το έκζεμα προκαλεί ξηρότητα, κνησμό και εξογκώματα στο δέρμα. Αποδυναμώνει την ικανότητα του δέρματος να διατηρεί την υγρασία και να προστατεύει το σώμα από εξωτερικούς παράγοντες, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν 438 ενήλικες και παιδιά που ζουν με έκζεμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τους ανατέθηκε τυχαία να κάνουν μπάνιο ή ντους καθημερινά ή εβδομαδιαία (μία ή δύο φορές την εβδομάδα) για ένα μήνα.

Η ερευνήτρια Amanda Roberts, η οποία πάσχει και η ίδια από έκζεμα, βρήκε τα αποτελέσματα εξαιρετικά καθησυχαστικά.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στην καθημερινή ζωή που μπορούν να επηρεάσουν το έκζεμα», δήλωσε η Roberts, η οποία διευθύνει μια ομάδα υποστήριξης για άτομα που φροντίζουν παιδιά με έκζεμα. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η συχνότητα του μπάνιου ή του ντους δεν είναι ένα από αυτά. Ένα πράγμα λιγότερο για να ανησυχούμε».

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει στη συνέχεια να εξετάσει πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι στεροειδείς κρέμες για τη θεραπεία των εξάρσεων του εκζέματος.

Πηγή: iatropedia.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΔΝΤ: Θα στείλουμε σύντομα αποστολή στην Ουκρανία, πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ελληνίδα στη Νορβηγία έδωσε 845 ευρώ για μία απονεύρωση – “Πάμφθηνες στην Ελλάδα οι ιατρικές πράξεις, δεν τα λέει κανείς αυτά”, σχολίασε ο Γεωργιάδης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απεργία πείνας κάνουν Κύπριοι φοιτητές για την 42η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Εικόνες και βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

ECOFIN: Οι χώρες μέλη ενέκριναν τη φορολόγηση των μικρών δεμάτων που εισάγονται στην ΕΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σέρρες: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο τραυματίες