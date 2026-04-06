Είναι ίωση, αλλεργία ή κάτι πιο σοβαρό; Πώς θα ξεχωρίσετε τα συμπτώματα

Όταν το κεφάλι σας πάει να σπάσει, η μύτη σας «τρέχει» ασταμάτητα και βήχετε δυνατά, τι μπορείτε να κάνετε για να καταπραΰνετε αυτά τα συμπτώματα;

Η απάντηση εξαρτάται από την αιτία τους, απαντά ο οικογενειακός ιατρός Dr. Ian Tullberg, από το ακαδημαϊκό Ιατρικό Κέντρο UCHealth του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Μπορεί να είναι μία απλή ίωση, αλλεργία ή και γρίπη, αφού η εποχή της δεν έχει περάσει ακόμα.

Άλλες πιθανές αιτίες είναι στρεπτόκοκκος στον λαιμό, λοίμωξη από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) ή ακόμα και πνευμονία.

Πώς μπορείτε να τα ξεχωρίσετε; Ο Dr. Tullberg αναφέρει πως πρέπει να έχετε το νου σας τα εξής:

Κοινό κρυολόγημα (ιώσεις)

Τα συμπτώματα που προκαλούν οι «ιώσεις» όπως είθισται να αποκαλούμε τα κρυολογήματα, είναι:

Συνάχι

Μερικές φορές πονόλαιμος

Βήχας

Δακρύρροια («τρέχουν» τα μάτια μας)

Μπορεί επίσης να υπάρξει λίγος πυρετός, αλλά συνήθως όχι πόνοι στο σώμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αισθάνεστε μεν άρρωστοι, αλλά θα παραμένετε λειτουργικοί. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Αν όμως επιμείνουν επί περισσότερες από λίγες μέρες, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Τα συμπτώματα που προκαλεί μοιάζουν με αυτά του κρυολογήματος, αλλά υπάρχουν και διαφορετικά. Συνήθως προκαλεί:

Φτάρνισμα

Συνάχι

Βήχα

Συριγμό της αναπνοής («σφύριγμα»)

Πυρετό

Ανορεξία

Οι περισσότεροι πάσχοντες αναρρώνουν εντός μίας εβδομάδας. Επειδή όμως μπορεί να οδηγήσει στην πνευμονία και την βρογχιολίτιδα, μπορεί να αποδειχθεί πολύ σοβαρός για ηλικιωμένους και νήπια αντιστοίχως. Μπορεί να διαγνωστεί με αυτοδιαγνωστικό τεστ (rapid test) που τον ανιχνεύει σε δείγμα από τη μύτη.

Στρεπτόκοκκος

Η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο στον λαιμό συνήθως (αλλά όχι πάντα) ανιχνεύεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών. Τα πιθανά συμπτώματα συμπεριλαμβάνουν:

Πυρετό

Πύον στο λαιμό

Διογκωμένους λεμφαδένες στο λαιμό

Μερικές φορές βήχας

Ο γιατρός μπορεί να σας κάνει ένα γρήγορο τεστ (strep test) που θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Ύστερα μπορεί να χορηγήσει αντιβιοτική αγωγή.

Γρίπη

Αν και τα κρούσματα της γρίπης έχουν μειωθεί, η εποχή της δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χαρακτηριστικά συμπτώματα που προκαλεί η γρίπη είναι:

Ρίγη και πυρετός (θερμοκρασία 38 βαθμοί Κελσίου και πάνω)

Βήχας

Πόνοι στο σώμα

Ακόμα και ναυτία και έμετος

Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν επίσης πως αισθάνονται σαν να τους έχει χτυπήσει φορτηγό.

Αν έχετε συμπτώματα γρίπης, καλό είναι να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας. Αναλόγως με την ηλικία και την υποκείμενη κατάσταση της υγείας σας, θα σας πει τι να κάνετε για να την αντιμετωπίσετε. Να θυμάστε ότι η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία.

Αλλεργίες

Με την εποχή της γύρης να έχει αρχίσει, πολλοί πάσχοντες από εαρινές αλλεργίες έχουν αρχίσει να έχουν συμπτώματα από το αναπνευστικό. Υπάρχουν όμως ορισμένες ιδιαιτερότητες που τις ξεχωρίζουν.

Κατ’ αρχάς, όταν κάποιος έχει αλλεργία, το εσωτερικό της μύτης του δεν γίνεται κόκκινο όπως στο κρυολόγημα, αλλά σκούρο ροζ. Επιπλέον, ποτέ δεν αναπτύσσει πυρετό ένας πάσχων από εαρινή αλλεργία.

Αν έχετε αλλεργική ρινίτιδα, είναι πιθανό να έχετε ρινική συμφόρηση («μπούκωμα») και να αισθάνεστε πίεση στο πρόσωπό σας. Αν ταυτοχρόνως έχετε επιπεφυκίτιδα, τα μάτια σας θα είναι κόκκινα και θα δακρύζουν. Αν έχετε αλλεργικό άσθμα, θα εκδηλώνετε συριγμό.

Σε κάθε περίπτωση, να παίρνετε την προφυλακτική αγωγή που ενδεχομένως σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Αν τα συμπτώματά σας είναι διαφορετικά ή σας φαίνονται ασυνήθιστα, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας, συνιστά ο Dr. Tullberg.

Πηγή: iatropedia.gr