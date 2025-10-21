Έχετε δέκατα; Τι συμβαίνει και πότε να ανησυχήσετε

Η παρατεταμένη χαμηλή πυρετική κίνηση (γνωστή και ως «δέκατα») είναι ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί να οφείλεται σε δεκάδες διαφορετικές αιτίες. Αν και συνήθως σχετίζεται με ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις, μερικές φορές αποτελεί ένδειξη πιο σύνθετων προβλημάτων, όπως αυτοάνοσων παθήσεων, ενδοκρινολογικών διαταραχών ή ακόμα και ψυχολογικού στρες.

Τι θεωρείται χαμηλός πυρετός

Σύμφωνα με το National Institutes of Health (NIH), η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος είναι περίπου 37°C. Όταν αυξάνεται ελαφρώς, μεταξύ 37,1°C και 38°C και διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες, χαρακτηρίζεται ως χαμηλός πυρετός. Αν παραμένει πάνω από 10–14 ημέρες, τότε θεωρείται επίμονος ή χρόνιας μορφής.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Βρέφη

Για μωρά κάτω των 3 μηνών, ακόμη και μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή λοίμωξη. Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία (AAP) συστήνει επικοινωνία με παιδίατρο αν το βρέφος είναι υποτονικό, ευερέθιστο ή έχει συμπτώματα όπως βήχα, διάρροια ή καταρροή.

Παιδιά

Αν το παιδί εξακολουθεί να παίζει, να πίνει υγρά και να επικοινωνεί, ο χαμηλός πυρετός συνήθως δεν προκαλεί ανησυχία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention (CDC), θα πρέπει να ζητηθεί ιατρική συμβουλή αν ο πυρετός επιμένει πάνω από τρεις ημέρες ή συνοδεύεται από έντονη ευερεθιστότητα, επαναλαμβανόμενους εμετούς ή διάρροια.

Ενήλικες

Η Mayo Clinic αναφέρει ότι στους ενήλικες ο πυρετός δεν είναι επικίνδυνος εκτός αν ξεπεράσει τους 39,4°C ή επιμείνει για πάνω από τρεις ημέρες.

Ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν συμπτώματα όπως δυσκαμψία στον αυχένα, εξάνθημα που εξαπλώνεται, δυσκολία στην αναπνοή ή σύγχυση, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Οι πιο συχνές αιτίες χαμηλού πυρετού

Ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις

Η πιο συχνή αιτία είναι οι ιογενείς λοιμώξεις, όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη. Σύμφωνα με το CDC, ο οργανισμός αυξάνει τη θερμοκρασία του ως φυσική άμυνα απέναντι στους ιούς και τα βακτήρια.

Η ιογενής βρογχίτιδα ή η πνευμονία μπορούν επίσης να προκαλέσουν χαμηλό, παρατεταμένο πυρετό, συνοδευόμενο από βήχα και κόπωση.

Ουρολοιμώξεις (UTIs)

Ένας χαμηλός πυρετός που επιμένει μπορεί να είναι σημάδι ουρολοίμωξης. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, οι ουρολοιμώξεις προκαλούνται από βακτήρια και συνοδεύονται από κάψιμο ή πόνο κατά την ούρηση, συχνουρία ή θολά ούρα. Η διάγνωση γίνεται με ανάλυση ούρων και αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.

Παρενέργεια φαρμάκων

Περίπου 7 έως 10 ημέρες μετά την έναρξη μιας νέας φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να εμφανιστεί ο λεγόμενος «φαρμακευτικός πυρετός».

Όπως αναφέρει το NIH, φάρμακα όπως οι πενικιλίνες, οι κεφαλοσπορίνες, η φαινυτοΐνη και η μεθυλντόπα είναι συχνές αιτίες. Ο πυρετός υποχωρεί με τη διακοπή ή την αλλαγή του φαρμάκου.

Οδοντοφυΐα στα βρέφη

Σύμφωνα με την American Academy of Pediatrics, η οδοντοφυΐα μπορεί να προκαλέσει μικρή αύξηση της θερμοκρασίας (έως 38°C), ευερεθιστότητα και κλάμα. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38,5°C, απαιτείται έλεγχος για λοίμωξη.

Ψυχογενής πυρετός από στρες

Η ψυχογενής υπερθερμία, όπως ονομάζεται, είναι σπάνια αλλά υπαρκτή. Σύμφωνα με το National Library of Medicine, το χρόνιο συναισθηματικό στρες μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία σώματος, ιδίως σε άτομα με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ή ινομυαλγία.

Τα κοινά αντιπυρετικά δεν έχουν αποτέλεσμα. Η θεραπεία βασίζεται στη διαχείριση του στρες και σε αγχολυτική αγωγή.

Φυματίωση (TB)

Η φυματίωση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Mycobacterium tuberculosis.

Μπορεί να προκαλέσει χαμηλό πυρετό, ιδιαίτερα τη νύχτα, μαζί με ιδρώτες, βήχα με αίμα και εξάντληση. Η διάγνωση γίνεται με τη δοκιμασία PPD ή αιματολογική εξέταση, και η θεραπεία διαρκεί 6–9 μήνες με αντιφυματικά φάρμακα.

Αυτοάνοσα νοσήματα

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Neurology έδειξε ότι ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (MS) παρουσίαζαν χαμηλό πυρετό σε περιόδους έντονης κόπωσης.

Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν και για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (RA), όπου η φλεγμονή των αρθρώσεων προκαλεί μικρή αύξηση της θερμοκρασίας.

Οι ειδικοί συνιστούν ενυδάτωση, ελαφρά ρούχα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ιβουπροφαίνη) έως ότου υποχωρήσει ο πυρετός.

Διαταραχές θυρεοειδούς

Η υποξεία θυρεοειδίτιδα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic, μπορεί να οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη ή αυτοάνοσο μηχανισμό και συνοδεύεται από κόπωση, πόνο στον λαιμό και χαμηλό πυρετό. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με εξετάσεις αίματος για θυρεοειδικές ορμόνες.

Καρκίνος

Σπάνια, ένας παρατεταμένος χαμηλός πυρετός μπορεί να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα λευχαιμίας ή λεμφώματος, σύμφωνα με το National Cancer Institute (NCI). Συνήθως συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους, διόγκωση λεμφαδένων, κόπωση και νυχτερινούς ιδρώτες.

Η αξιολόγηση από ογκολόγο είναι απαραίτητη.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η Mayo Clinic τονίζει ότι οι περισσότεροι χαμηλοί πυρετοί υποχωρούν μόνοι τους με ξεκούραση και ενυδάτωση. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρακεταμόλη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ιβουπροφαίνη, ναπροξένη).

Συμπερασματικά

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χαμηλός πυρετός δεν είναι ανησυχητικός. Όμως αν διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες, ή συνοδεύεται από έντονα συμπτώματα (πόνο στο στήθος, δυσκαμψία αυχένα, εξάνθημα, πρήξιμο στον λαιμό), χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Στα βρέφη κάτω των 3 μηνών, ακόμη και ήπιος πυρετός απαιτεί επικοινωνία με παιδίατρο.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποκαλύψει την πραγματική αιτία και να προλάβει σοβαρότερες επιπλοκές.

Πηγή: newsbeast.gr