Εάν έχετε κάποια από αυτές τις 10 παθήσεις, αξίζει να βάλετε το τζίντζερ στην καθημερινότητά σας

Πρόκειται για μια ρίζα με ισχυρή δράση κατά της φλεγμονής, του πόνου και των ελεύθερων ριζών — και η σύγχρονη επιστήμη αρχίζει να επιβεβαιώνει όσα η παραδοσιακή ιατρική γνωρίζει εδώ και αιώνες.

Το τζίντζερ δεν είναι μόνο ένα αρωματικό καρύκευμα για μαγειρική – είναι και ένα φυσικό «φάρμακο» με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Περιέχει πάνω από 100 ευεργετικές βιοενεργές ενώσεις που μπορούν να ενισχύσουν την υγεία σε πολλαπλά επίπεδα.

Ακολουθούν 10 παθήσεις για τις οποίες η επιστήμη δείχνει πως το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει, σύμφωνα με το Health.

Υψηλή Χοληστερόλη

Μελέτες δείχνουν ότι η ημερήσια κατανάλωση έως 2 γραμμαρίων τζίντζερ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συνολική χοληστερόλη και τα λιπίδια στο αίμα, όπως τα τριακυλογλυκερίδια (TAG). Αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καθιερωθεί ως βασική θεραπεία, πρόκειται για μια ασφαλή και οικονομική επιλογή.

Πεπτικά Προβλήματα

Το τζίντζερ είναι γνωστό για την καταπραϋντική του δράση στο στομάχι. Ακόμα και 1 γραμμάριο την ημέρα μπορεί να μειώσει ναυτία και εμετούς, ειδικά κατά την εγκυμοσύνη. Επίσης μπορεί να βοηθήσει σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μετεωρισμό, δυσπεψία και πόνο στο στομάχι, ειδικά όταν συνδυάζεται με εκχύλισμα αγκινάρας.

Ημικρανίες

Σε κλινική μελέτη, η προσθήκη 400 mg τζίντζερ σε θεραπεία με αντιφλεγμονώδες φάρμακο βελτίωσε σημαντικά τον πόνο και τη λειτουργικότητα των ασθενών σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Η αντιφλεγμονώδης δράση του τζίντζερ φαίνεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με την κλασική φαρμακευτική αγωγή.

Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το τζίντζερ, με τις φυσικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την κλασική θεραπεία για τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής στις αρθρώσεις.

Πόνοι Περιόδου

Οι ενώσεις gingerols, shogaols και zingerones στο τζίντζερ βοηθούν στη χαλάρωση των μυϊκών σπασμών και ανακουφίζουν από τον πόνο της περιόδου. Παράλληλα, μειώνουν τα φουσκώματα και τη ναυτία που συχνά συνοδεύουν τις ορμονικές μεταβολές.

Υψηλή Πίεση

Το τζίντζερ μπορεί να αναστείλει το ένζυμο ACE που σχετίζεται με την υπέρταση. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με μείωση της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, κάτι που προάγει την υγιή κυκλοφορία του αίματος. Δόσεις 3 γραμμαρίων και άνω την ημέρα μπορεί να μειώσουν σημαντικά την αρτηριακή πίεση σε άτομα κάτω των 50 ετών με διαβήτη.

Υψηλό Σάκχαρο

Μελέτες δείχνουν ότι τα ενεργά συστατικά του τζίντζερ μπορούν να μειώσουν τη γλυκόζη νηστείας και την τιμή HbA1c σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Συμπλήρωμα 2.000 mg την ημέρα για 10 εβδομάδες έδειξε σημαντική βελτίωση των επιπέδων σακχάρου.

Ευαισθησία στα ούλα και τα δόντια

Μετά από χειρουργική οδοντιατρική επέμβαση, 400 mg τζίντζερ τρεις φορές την ημέρα για τρεις ημέρες ήταν εξίσου αποτελεσματικά με την ιβουπροφαίνη στην ανακούφιση από το πρήξιμο και τον πόνο.

Βήχας και Κρυολόγημα

Το τζίντζερ διαθέτει φυσικά αντιβηχικά και αντιμικροβιακά στοιχεία. Σε συνδυασμό με άλλα βότανα, όπως η φλούδα μανταρινιού, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βήχα και να καταπραΰνει τον πονόλαιμο. Ακόμη και μια καραμέλα τζίντζερ μπορεί να προσφέρει ανακούφιση.

Αλλεργική Ρινίτιδα

Σε μικρή μελέτη, 500 mg εκχυλίσματος τζίντζερ είχαν ανάλογη αποτελεσματικότητα με 10 mg λοραταδίνης (αντιισταμινικό) στην ανακούφιση των συμπτωμάτων από αλλεργίες, με λιγότερες παρενέργειες.

Προσοχή στη δοσολογία και τις αλληλεπιδράσεις

Το τζίντζερ θεωρείται γενικά ασφαλές σε μέτριες ποσότητες (έως 4 γραμμάρια την ημέρα). Υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες όπως πεπτικές ενοχλήσεις, αλλεργίες ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εάν λαμβάνετε:

Αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη) – το τζίντζερ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Φάρμακα για διαβήτη – μπορεί να ενισχύσει τη δράση τους και να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία.

Το τζίντζερ δεν είναι πανάκεια, αλλά για όσους πάσχουν από τις παραπάνω παθήσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό, συμπληρωματικό εργαλείο. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν το εντάξετε στην καθημερινότητά σας, ειδικά αν παίρνετε φάρμακα.

Πηγή: newsbeast.gr