Δύσπνοια: Γιατί σας “κόβετε η ανάσα” όταν περπατάτε – Οι πιο κοινές αιτίες

Η δύσπνοια, το αίσθημα δηλαδή ότι «σας κόβετε η ανάσα» όταν περπατάτε έστω μικρές αποστάσεις ή κάνετε κάποιο είδος ελαφριάς άσκησης, είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα που όμως πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς μερικές φορές μπορεί να υποδηλώνει μια υποκείμενη πάθηση που απαιτεί ιατρική περίθαλψη.

Εάν έχετε εμφανίσει τώρα πρόσφατα δύσπνοια, η οποία παρατηρείται ότι επιδεινώνεται, συμβουλευτείτε έναν γιατρό για σωστή διάγνωση και θεραπεία.

Επίσης, αν παρατηρήσετε εκτός από δύσπνοια έχετε και άλλα συμπτώματα, όπως πίεση/δυσφορία στο στήθος, ναυτία, ζάλη ή τάση λιποθυμίας, πρήξιμο στο πρόσωπο, τον λαιμό, τη γλώσσα, τα χείλη ή και τα πόδια, πηγαίντε άμεσα στον γιατρό.

Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες;

Φυσική κατάσταση

Αν ένα άτομο δεν είναι σε φόρμα, μπορεί να εμφανιστεί δύσπνοια με δραστηριότητες όπως το περπάτημα γύρω από το τετράγωνο ή το να ανεβαίνει σκάλες. Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή υψηλότερος. Το λίπος συσσωρεύεται στο στήθος και την κοιλιά, επηρεάζοντας τις φυσιολογικές αναπνευστικές κινήσεις. Αγχώδεις διαταραχές

Οι αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνουν μπορούν επίσης να εμφανίσουν σωματικά συμπτώματα, όπως η δύσπνοια. Άσθμα

Το άσθμα χαρακτηρίζεται από πρήξιμο και σφίξιμο των μυών γύρω από τους βρόγχους, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια δύσπνοιας, βήχα και σφίξιμο στο στήθος. Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζεται όταν ο καρδιακός μυς δεν μπορεί να αντλήσει αρκετά καλά ώστε να παρέχει στο σώμα αίμα πλούσιο σε οξυγόνο. Δύσπνοια μπορεί να εμφανιστεί όταν κάποιος είναι ξαπλωμένος σε οριζόντια θέση ή κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως το περπάτημα σε μικρές αποστάσεις. Καρδιακή Προσβολή

Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος μέσα σε μία από τις στεφανιαίες αρτηρίες περιορίζει ή διακόπτει τη ροή του αίματος σε ένα μέρος της καρδιάς. Συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος ή πίεση που επιδεινώνονται με την κίνηση είναι επίσης συχνά. ΧΑΠ

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) σχετίζεται με στένωση των βρόγχων και βλάβη των κυψελίδων (αερόσακοι στον πνεύμονα που είναι υπεύθυνοι για την ανταλλαγή αερίων). Η δύσπνοια με τη δραστηριότητα και ο βήχας είναι δύο κύρια συμπτώματα. Πνευμονία

Η πνευμονία εμφανίζεται όταν ένα μικρόβιο, όπως ένας ιός ή ένα βακτήριο, εισβάλλει στον έναν ή και στους δύο πνεύμονες, προκαλώντας συμπτώματα, όπως δυσκολία στην αναπνοή, πυρετό, ρίγη και βήχα.

Οξεία ή χρόνια δύσπνοια

Η διάκριση της οξείας (αιφνίδιας) από τη χρόνια (μακροχρόνια) δύσπνοια είναι ένα λογικό πρώτο βήμα για τον εντοπισμό της βασικής αιτίας πίσω από αυτό το δυσάρεστο, αν όχι δυνητικά επικίνδυνο, σύμπτωμα:

Η οξεία δύσπνοια εμφανίζεται ξαφνικά και διαρκεί από λεπτά έως ώρες ή και ημέρες.

Η χρόνια δύσπνοια είναι επίμονη και αναπτύσσεται σε διάστημα ενός έως δύο μηνών.

Η οξεία δύσπνοια, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και κατά το περπάτημα σε μικρές αποστάσεις, συνήθως εκδηλώνεται μαζί με άλλα συμπτώματα, ανάλογα με την υποκείμενη αιτία.

Μερικές συχνές αιτίες οξείας δύσπνοιας περιλαμβάνουν:

Βρογχίτιδα: Eίναι φλεγμονή των βρόγχων, των αεραγωγών που συνδέουν την τραχεία με τους πνεύμονες. Συνήθως περιλαμβάνει βήχα, συχνά με βλέννα (φλέγμα).

Πνευμονική εμβολή: Είναι όταν ένας θρόμβος αίματος «σφηνώνει» μέσα σε μια πνευμονική αρτηρία. Εκτός από τη δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος με βαθιά αναπνοή και ο γρήγορος καρδιακός ρυθμός είναι τα συνήθη συμπτώματα.

Αναφυλαξία: Είναι μια απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση σε έναν παράγοντα (π.χ., τροφή, φάρμακο ή τσιμπήματα εντόμων). Μπορεί να εμφανιστεί δυσκολία στην αναπνοή μαζί με κνησμό και πρήξιμο στο πρόσωπο, τη γλώσσα και το λαιμό.

Η εγκυμοσύνη μπορεί, επίσης, να προκαλέσει δύσπνοια λόγω ορμονικών αλλαγών και της πίεσης της μήτρας που ασκείται στο διάφραγμα (τον κύριο αναπνευστικό μυ του σώματος).

Πηγή: iatropedia.gr