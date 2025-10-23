Δωρέα σύγχρονου ηλεκτροεγκεφαλογράφου και σπιρομέτρου στη Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Παπαγεωργίου από την “Πράξη Αγάπης”

Μια σημαντική ενίσχυση στο έργο των γιατρών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου προσέφερε η Πράξη Αγάπης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο έγκαιρη και ακριβή διάγνωση νευρολογικών και αναπνευστικών παθήσεων σε χιλιάδες παιδιά.

Η Πράξη Αγάπης δώρισε έναν σύγχρονο ηλεκτροεγκεφαλογράφο (EEG) τύπου 1200 αλλά και ένα σπιρόμετρο συνολικής αξίας 27.000 ευρώ στη Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ) του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με σκοπό να διευκολύνει το έργο των γιατρών στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

Εξάλλου, κύριος στόχος της Πράξης Αγάπης είναι η έμπρακτη στήριξη της υγείας και της παιδικής φροντίδας. Άλλωστε, όπως τονίζει η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, Μαρία Σιδερίδου, «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί θέλαμε να δώσουμε εργαλεία στους γιατρούς ώστε να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους».

Τα δύο νέα αυτά ιατρικά εργαλεία, δηλαδή του εγκεφαλογράφου ο οποίος θα συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση νευρολογικών παθήσεων και του σπιρομέτρου που θα μετρά την επάρκεια της λειτουργίας των πνευμόνων, θα ενισχύσουν σημαντικά το έργο των γιατρών της κλινικής, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν πιο έγκαιρη και ακριβή φροντίδα στους μικρούς ασθενείς.

Η δωρεά έγινε δεκτή με μεγάλη χαρά από τη διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, με τον πρόεδρο, Μιχάλη Καραβιώτη να δηλώνει κατά τη διάρκεια της παραλαβής των εργαλείων πως «θα μας βοηθήσουν ώστε να κάνουμε πιο σωστά το έργο μας και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στα παιδιά».

Έτσι, τα παιδιά θα μπορούν να βρίσκονται σε δικό τους χώρο καθώς μέχρι πρότινος οι εγκεφαλογραφικές εξετάσεις τους γίνονταν σε εγκεφαλογράφο, ο οποίος εξυπηρετούσε ενήλικες.

«Πλέον, θα έχουμε τους παιδιατρικούς μας ασθενείς σε έναν χώρο που θα αφορά αποκλειστικά χώρο για παιδίατρους», όπως εξήγησε η διευθύντρια της Κλινικής Κυριακή Παπαδοπούλου-Λεμπέση.

«Τα παιδονευρολογικά περιστατικά που αφορούν τον παιδιατρικό κόσμο είναι περίπου το 20%-25%. Όλα αυτά τα παιδιά θα χρειαστεί να κάνουν κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ζωής τους και της θεραπείας τους περίπου 5-10 φορές κάποια ηλεκτροεγκεφαλική καταγραφή», ανέλυσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρολογίας στο ΑΠΘ, Ευθυμία Βαργιάμη.

Παράλληλα με τη δωρεά του ηλεκτροεγκεφαλογράφου και του σπιρόμετρου, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Πράξη Αγάπης μοίρασαν δώρα σε όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στην Δ’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική αλλά και σε όλους τους μικρούς ασθενείς που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στα Εξωτερικά Ιατρεία της.

Άλλωστε, «η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει», όπως σημείωσε ο Παιδίατρος-Παιδοπνευμονολόγος και Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και Στρατιωτικός Ιατρός, Αστέριος Καμπούρας.

Με την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού της κλινικής τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν πλέον πρόσβαση σε υψηλότερης ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες.