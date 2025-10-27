Δήμος Νεάπολης- Συκεών: Πρεμιέρα σήμερα για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πρόληψης της άνοιας και του Alzheimer

Ένα νέο και πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της νοητικής και σωματικής τους υγείας, με απώτερο στόχο την πρόληψη της άνοιας, και κατ’ επέκταση της νόσου Αλτσχάιμερ, θέτει από σήμερα σε λειτουργία ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πρόκειται για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας – LLM Care», που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευάλωτους πληθυσμούς, έχοντας ευεργετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της σωματικής, αλλά και της νοητικής τους κατάστασης. Το LLM Care αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας, το οποίο συνδυάζει νοητική εξάσκηση και σωματική ενδυνάμωση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην παράλληλη ενεργοποίηση σώματος και νου, με στόχο τη διατήρηση της αυτονομίας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων ατόμων. Το πρόγραμμα αυτό θα «τρέχει» και επίσημα πλέον, μετά την υπογραφή της τριετούς προγραμματικής σύμβασης του δήμου Νεάπολης-Συκεών με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ.

«Μια κοινωνία αλληλεγγύης, για την οποία ο δήμος μας αγωνίζεται σε πολλά επίπεδα, δεν μπορεί να αποκλείει τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, για τους οποίους οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα και πάντα για μια καλή ποιότητα ζωής. Και το μεγάλο μας στοίχημα είναι η αντιμετώπιση της νόσου του αιώνα, που είναι το Alzheimer. Έτσι, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, προχωρήσαμε στην τριετή συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για τη δημιουργία της μεγάλης Μονάδας Alzheimer», δηλώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, παραπέμποντας στο «Πρότυπο Κέντρο Πρόληψης Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών», που πρόκειται να κατασκευαστεί σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 2.500 τ.μ. στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στα όρια της Δ.Ε. Πεύκων με το Φίλυρο, για το οποίο κτίριο έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη.

Έναρξη του προγράμματος

Ήδη, στον τέταρτο όροφο του πολυώροφου κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών (Επταπυργίου 72Α, Συκιές), όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος LLM CARE, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025.

Σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους-γραφεία, όπου εγκαταστάθηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το πρόγραμμα σε έξι οθόνες, το εκπαιδευμένο προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι» και στελέχη του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα υποδεχθούν τους πρώτους ωφελούμενους ηλικιωμένους, εγκαινιάζοντας τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του πρωτοποριακού προγράμματος.

Στον πρώτο κύκλο έχουν εγγραφεί ήδη 70 άτομα έως σήμερα, αριθμός που θα αυξάνεται προοπτικά καθώς, όπως εξηγεί η κοινωνική λειτουργός, και αναπλ. προϊσταμένη του «Β.σ.Σ.», Δέσποινα Καλπάκη, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, τους ωφελούμενους των ΚΗΦΗ και του «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Ιατρικής, και Διευθυντή στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Παναγιώτη Μπαμίδη, «το πρόγραμμα LLM Care αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνδυάζει νοητική και σωματική ενδυνάμωση με επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη», και το οποίο «ο δήμος Νεάπολης-Συκεών έρχεται να το αγκαλιάσει με μία αρκετά ιδιαίτερη προοπτική, μέσα από μια τριετή συνεργασία που στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας του δήμου, αλλά και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για περαιτέρω καινοτομία. «Από τη δική μας πλευρά, έχουμε σχεδιάσει να υλοποιήσουμε πρωτοπόρες δράσεις, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε. Σε συνεργασία με την εξαιρετική και δυναμική ομάδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών, πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό θαύμα στην κοινότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών», προσθέτει.

Όπως εξηγεί ο κ. Μπαμίδης, «το πρόγραμμα έχει δύο βασικά μέρη. Το πρώτο αφορά τη νοητική ενδυνάμωση, όπου μέσα από ειδικές ασκήσεις και διαδραστικά παιχνίδια “γυμνάζουμε” τις αισθήσεις και τον εγκέφαλό μας, ώστε να ακούμε, να βλέπουμε, να θυμόμαστε και να παρατηρούμε καλύτερα. Ουσιαστικά, κρατούμε το νου σε εγρήγορση, ενισχύουμε την ευελιξία, την ταχύτητα απόκρισης και τη μνήμη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η σωματική ενδυνάμωση, όπου επίσης μέσα από ασκήσεις και παιγνιώδεις δραστηριότητες βελτιώνουμε την ισορροπία, την ευλυγισία, την αερόβια ικανότητα και τη μυϊκή δύναμη. Όλα αυτά γίνονται με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό, γιατί στόχος είναι να νιώθει ο συμμετέχων καλά και να απολαμβάνει τη διαδικασία. Άλλωστε, δεν κάνουμε τίποτε διαφορετικό από αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι: νους υγιής εν σώματι υγιεί.»

Τα αποτελέσματα στους ηλικιωμένους

Το LLM Care αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες, και ειδικότερα η πληροφορική, μπορούν να αποτελέσουν «όπλο» για τη βελτίωση της υγείας – σωματικής και νοητικής – των ανθρώπων.

Πέρα από τα «παιχνίδια μυαλού», που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σωματικές ασκήσεις. Ο συμμετέχων εκτελεί εντολές ενός προσωποποιημένου ψηφιακού οδηγού (avatar), ο οποίος τον καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κινήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, προκειμένου να καταγραφούν και να μελετηθούν οι βελτιώσεις στη νοητική και σωματική κατάσταση των συμμετεχόντων, βάσει της συνολικής τους απόδοσης και συμμετοχής.

«Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει πλήθος ερευνών που αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα βελτιώνει τόσο τη νοητική όσο και τη σωματική μας κατάσταση, επιβραδύνοντας ουσιαστικά τη φθίνουσα πορεία των γνωστικών και κινητικών λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην πρόληψη της άνοιας ή στην καθυστέρηση της εμφάνισής της σε πρώιμα στάδια. Καθώς μεγαλώνουμε και οι ικανότητές μας μειώνονται, το πρόγραμμα αυτό έρχεται να βελτιώσει την κατάσταση, ανακόπτοντας την έκπτωση των λειτουργιών μας», επισημαίνει ο κ. Μπαμίδης, υπογραμμίζοντας ότι «η πιλοτική εκείνη εφαρμογή που έγινε πριν λίγα χρόνια σε δύο δομές του δήμου Νεάπολης-Συκεών επιβεβαίωσε τα θετικά αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Τώρα προχωρούμε σε μια ευρύτερη εφαρμογή του προγράμματος στον δήμο, με στόχο να ενταχθεί και στο ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ και να μελετήσουμε σταδιακά τις αλλαγές που επιφέρει στους συμμετέχοντες. Με τη βοήθεια του νέου μαγνητοεγκεφαλογράφου που διαθέτουμε στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούμε να παρακολουθούμε πώς μεταβάλλονται τα μαγνητικά πεδία και το “αποτύπωμα” του εγκεφαλικού δικτυώματος, αποδεικνύοντας στην πράξη την αποτελεσματικότητα του προγράμματος».

Σύμφωνα με τον κ. Μπαμίδη, τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα ηλικιωμένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδειξαν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση πρόληψης της άνοιας είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στις εγκεφαλικές λειτουργίες που επηρεάζονται από τη γήρανση όσο και στην ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων. Όπως επισημαίνει, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενες πιλοτικές έρευνες, οι οποίες είχαν δείξει ότι μέσω της συστηματικής συμμετοχής στο πρόγραμμα επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης, της ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση πρόληψη της άνοιας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους ωφελούμενους. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στους ωφελούμενους του τμήματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Κ.Η.Φ.Η.

-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Δήλωση ενδιαφέροντος στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κ.Α.Π.Η του δήμου Νεάπολης Συκεών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

-Κοινωνικές Υπηρεσίες Κ.Α.Π.Η.

Νεάπολη: 2310.510440 – Συκιές: 2310.639619 – Άγ. Παύλος: 2313.300217 – Πεύκα: 23135.02229

-«Βοήθεια στο Σπίτι»:

Νεάπολη: 2310. 550470 – Συκιές: 2310.636672 – Αγ. Παύλος: 2313.300206 – Πεύκα: 2313.502229

-Κ.Η.Φ.Η.:

Νεάπολη: 2310566537 – Περγάμου: 2310.968960 – Συκεών: 2310.621676 – Επταπυργίου: 2310613701