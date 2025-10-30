Διαβητολογία: Στη Θεσσαλονίκη το 38ο πανελλήνιο συνεδρίο της ΕΛΕΜΕΔ

Από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, η Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της επιστημονικής καινοτομίας, φιλοξενώντας στο ξενοδοχείο Makedonia Palace το 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στον μήνα που είναι αφιερωμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη, η ΕΛΕΜΕΔ υπόσχεται ένα καινοτόμο επιστημονικό τετραήμερο ενημέρωσης και δράσης. Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΕΔ, κ. Δημήτρης Σκούτας και ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριάκος Καζάκος, τονίζουν ότι το συνέδριο θα καλύψει κεντρικά ζητήματα γύρω από τον Διαβήτη αλλά και την παχυσαρκία.

Το αύριο της θεραπείας σήμερα: Τεχνολογία και Φαρμακευτική καινοτομία

Το επιστημονικό πρόγραμμα δεν μένει στο παρόν, αλλά εστιάζει στις ριζικές αλλαγές που φέρνει η σύγχρονη τεχνολογία στη διαχείριση της νόσου. Οι σύνεδροι θα ενημερωθούν για τις έξυπνες πένες ινσουλίνης, τις συσκευές συνεχούς χορήγησης και τα υβριδικά συστήματα ινσουλίνης, καθώς και για τις νεότερες συσκευές συνεχούς μέτρησης της γλυκόζης.

Παράλληλα, θα αναλυθούν τα νεότερα καινοτόμα φάρμακα που, αν και δεν κυκλοφορούν ακόμη, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή της στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τις θεραπείες, το συνέδριο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, καλύπτοντας τις επιπλοκές του διαβήτη, τη σωστή διατροφική προσέγγιση και τη σημασία της σωματικής άσκησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα του ασθενούς, όπως η συναισθηματική επιβάρυνση που προκαλεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Θα τεθεί επίσης επί τάπητος το ζήτημα της κλινικής αδράνειας των επαγγελματιών υγείας.

Ηχηρό μήνυμα για τον διαβήτη

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου, το Συνέδριο περνάει το μήνυμά του στην κοινωνία με πολλές δράσεις.

Κεντρικό Περίπτερο Ενημέρωσης: Θα στηθεί περίπτερο στην Πλατεία Αριστοτέλους με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη σωστή διαχείριση του διαβήτη, ώρες από τις 10 πμ έως τις 5 μμ.

Strides for Diabetes – Περπατώ για τον Διαβήτη : σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους Lions International, διοργανώνεται δυναμικός περίπατος στην παραλία της πόλης , με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης για τον Διαβήτη και την παχυσαρκία .

Φωταγώγηση: Ο Λευκός Πύργος θα φωταγωγηθεί στα μπλέ, χρώμα του Διαβήτη .

Τιμή στο Παρελθόν: Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου , η πρώην ΔΕΒΕ και τώρα ΕΛΕΜΕΔ θα αναπωλήσει το παρελθόν της και θα τιμήσει συναδέλφους για την προσφορά τους στο πεδίο.

Ελληνοκυπριακή Συνεργασία: Θα πραγματοποιηθεί η επίσημη αδελφοποίηση της Εταιρείας με την Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου.

