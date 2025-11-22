Δεν σας παίρνει ο ύπνος; Ακούστε κλασική μουσική για να κοιμηθείτε πιο εύκολα, λένε επιστήμονες

Κινέζοι επιστήμονες προτείνουν να ακούσετε χαλαρή κλασική μουσική για να κοιμηθείτε, αν αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου.

Οι επιστήμονες προτείνουν εδώ και καιρό να αποφεύγετε τις οθόνες των κινητών πριν από τον ύπνο για να καταπολεμήσετε την αϋπνία. Σε μια νέα έρευνα για την ποιότητα του ύπνου, Κινέζοι ερευνητές προτείνουν θεραπεία με μουσική, για να κοιμάστε καλύτερα.

Η μουσικοθεραπεία, έδειξε η μελέτη, μπορεί να βελτιώσει «σημαντικά» την ποιότητα του ύπνου σε ενήλικες άνω των 50 ετών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι παρακολούθησαν περισσότερους από 600 ενήλικες, όσοι άκουγαν αργή ορχηστρική ή κλασική μουσική για έως και μία ώρα κάθε φορά πριν τον ύπνο, κατάφεραν να κοιμηθούν αρκετά.

Αν και δεν κατέληξαν στον τρόπο με τον οποίο η μουσική βοηθάει, υποστήριξαν ότι μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ρυθμίζει τα συναισθήματα και θα μπορούσε να «αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές διαταραχές» που παρατηρούνται συχνά σε ηλικιωμένους ενήλικες με διαταραχές ύπνου.

Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι η μουσική μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, τον καρδιακό ρυθμό και τον αναπνευστικό ρυθμό, χαλαρώνοντας το σώμα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον ύπνο, σημείωσαν.

Πως μας βοηθάει η μουσική να κοιμηθούμε

Γράφοντας στο περιοδικό PLoS One, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Ningxia Normal στο Guyuan της Κίνας ανέφεραν: «Οι μουσικές παρεμβάσεις αντιπροσωπεύουν μια πολλά υποσχόμενη μη φαρμακευτική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σε ηλικιωμένους ενήλικες – ιδιαίτερα δεδομένων των ανησυχιών σχετικά με τις μακροχρόνιες φαρμακευτικές θεραπείες».

«Η μουσική μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία νέων ψυχολογικών συσχετίσεων με την ώρα του ύπνου, αντικαθιστώντας τις κακές συνήθειες που επηρεάζουν τον ύπνο», κατέληξαν οι ερευνητές.

Ωστόσο, αναγνώρισαν ότι μεγαλύτερες και πιο στοχευμένες μελέτες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μουσικοθεραπείας.

Οι επιστήμονες λένε ότι διαφορετικές συχνότητες μουσικής δίνουν εντολή στον εγκέφαλο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα.

Για παράδειγμα, ένας ήχος υψηλής συχνότητας, όπως ένας συναγερμός ή μια κραυγή, θα προκαλέσει την απελευθέρωση αδρεναλίνης, της ορμόνης που σας προετοιμάζει για δράση. Από την άλλη, η μουσική χαμηλής συχνότητας με χαμηλές νότες, μπορεί να ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να επιβραδύνει.

Οι άνθρωποι χρειάζονται, συνήθως, περίπου 10 με 20 λεπτά για να κοιμηθούν αφού σβήσουν τα φώτα. Ο κακής ποιότητας ύπνος έχει συνδεθεί με μια σειρά από προβλήματα υγείας, από μειωμένη συγκέντρωση βραχυπρόθεσμα, έως αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη.

Πηγή: iatropedia.gr