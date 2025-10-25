Δεκατρία σνακ γεμάτα με πρωτεΐνη για ενέργεια όλη την ημέρα

Η πρωτεΐνη είναι βασικό θρεπτικό συστατικό για την οικοδόμηση μυών, τη διατήρηση της υγείας του σκελετού και του ανοσοποιητικού, και την παραγωγή ορμονών και νευροδιαβιβαστών.

Αν θέλετε να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης, η διατροφή εν γένει είναι το «κλειδί», όμως και τα κατάλληλα σνακ μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακολουθεί μια λίστα από το Health με 13 γρήγορες και εύκολες επιλογές, που θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες.

Γιαούρτι

Το στραγγιστό γιαούρτι περιέχει 17 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, περίπου ¾ του φλιτζανιού. Προσφέρει περίπου διπλάσια πρωτεΐνη σε σύγκριση με το απλό γιαούρτι, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης.

Κολοκυθόσποροι

Περιέχουν 8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά ¼ του φλιτζανιού. Μπορούν επίσης να προστεθούν σε άλλα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως το στραγγιστό γιαούρτι, για επιπλέον ενίσχυση. Επιπλέον είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση του σακχάρου και της πίεσης του αίματος.

Αυγά Βραστά

Εύκολα στη μεταφορά και ιδιαίτερα χορταστικά. Δύο βραστά αυγά παρέχουν πάνω από 12 γραμμάρια ποιοτικής πρωτεΐνης. Επιπλέον, περιέχουν χολίνη, θρεπτικό συστατικό κρίσιμο για την ανάπτυξη του εμβρύου, καθιστώντας τα εξαιρετικό σνακ κατά την εγκυμοσύνη.

Ρολάκια Γαλοπούλας με Τυρί

Δύο φέτες γαλοπούλας και δύο φέτες ελβετικού τυριού αποδίδουν σχεδόν 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπορείς να προσθέσεις μαρούλι, ντομάτα και λίγη μαγιονέζα ή μουστάρδα για περισσότερη γεύση.

Τονοσαλάτα

Ο τόνος αποτελεί εύχρηστη επιλογή σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Μια κονσέρβα περιέχει 40,6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι επίσης πλούσιος σε ωμέγα-3 και σε θρεπτικά συστατικά όπως το σελήνιο και οι βιταμίνες D, B12 και Ε.

Κεφίρ

Πρόκειται για ένα ζυμωμένο ρόφημα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ένα φλιτζάνι κεφίρ περιέχει 9,21 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπορείς να το πιεις σκέτο ή να το χρησιμοποιήσεις σε smoothies για ακόμη περισσότερη πρωτεΐνη. Το κεφίρ είναι επίσης πηγή προβιοτικών και ασβεστίου.

Τυρί σε Μπαστουνάκια

Ατομικά συσκευασμένα και πρακτικά για μεταφορά. Ένα μπαστουνάκι μοτσαρέλας 28 γραμμαρίων περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα σνακ, όπως αυγά ή γαλοπούλα.

Τυρί Κότατζ

Το τυρί κότατζ είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και διατίθεται και σε ατομικές μερίδες. Ένα κεσεδάκι των 150 γραμμαρίων περιέχει 19 γραμμάρια πρωτεΐνης. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνες και μέταλλα όπως B12, ασβέστιο, σελήνιο και ψευδάργυρο.

Ψημένη Σόγια (Edamame)

Τα edamame είναι άγουροι καρποί σόγιας γεμάτοι πρωτεΐνη. Ένα πακέτο 26 γραμμαρίων περιέχει 11 γραμμάρια πρωτεΐνης και 4 γραμμάρια φυτικών ινών, συμβάλλοντας στον κορεσμό και στη διατήρηση υγιούς βάρους.

Ψημένα Ρεβίθια

Εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης, ιδανική για χορτοφαγικές διατροφές. Μια μερίδα 56 γραμμαρίων περιέχει 12 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθώς και φυτικές ίνες, μαγνήσιο και φυλλικό οξύ.

Μπάρες Πρωτεΐνης

Από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους ακολουθούν δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνη. Προτιμήστε μπάρες με χαμηλή περιεκτικότητα σε προστιθέμενη ζάχαρη ή ιδανικά φτιάξτε τις δικές σας. Δείτε εδώ: Συνταγή για σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης.

Πρωτεϊνούχο Smoothie

Φτιάξε smoothies σε μεγάλες ποσότητες και αποθήκευσέ τα σε ατομικά μπουκάλια στο ψυγείο. Χρησιμοποίησε πρωτεϊνούχα υλικά, όπως πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που παρέχει 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 28 γραμμάρια σκόνης.

Φυστικοβούτυρο

Το φυστικοβούτυρο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα ή γιαούρτι. 32 γραμμάρια περιέχουν 8 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Πηγή: newsbeast.gr