Δέκα συμβουλές για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή και ζωή

Ένα κοινό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια υγιεινή διατροφή είναι οι «υπερβολικά φιλόδοξοι στόχοι». Κάνουν ριζικές αλλαγές, κόβουν απότομα τα πάντα και μέσα σε λίγες εβδομάδες απογοητεύονται και η προσπάθειά τους καταρρέει.

Η αλήθεια είναι ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι ούτε δύσκολη ούτε τέλεια. Το μυστικό είναι οι μικρές αλλαγές που κρατάνε στον χρόνο και όχι ακραία προγράμματα που οι περισσότεροι τελικά τα εγκαταλείπουν.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ξεκινήσεις με μικρούς στόχους που εφαρμόζεις σταδιακά και σε αυτό το πλαίσιο ακολουθούν 10 απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές από διατροφολόγους και ειδικούς στους New York Times.

Δεν χρειάζεται να τις εφαρμόσετε όλες με τη μία. Διαλέξτε όσες σας ταιριάζουν και ξεκινήστε από εκεί. Κάθε συνήθεια που χτίζεται με επίγνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο υγιεινή, ισορροπημένη ζωή

Φάε περισσότερα όσπρια

Φακές, ρεβίθια, φασόλια και αρακάς είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, σίδηρο και μαγνήσιο. Η αντικατάσταση του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος με φυτικές πρωτεΐνες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και πρόωρου θανάτου – και επιπλέον είναι και μια επιλογή πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τα όσπρια είναι οικονομικά, εύκολα στο μαγείρεμα και «χωρούν» σε κάθε πιάτο.

Μείωσε τα γλυκά ροφήματα

Αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, ροφήματα καφέ και αλκοολούχα κοκτέιλ είναι πηγές περιττής ζάχαρης. Η υπερκατανάλωση ζαχαρούχων ποτών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειας, ηπατικών παθήσεων και παχυσαρκίας. Δεν χρειάζεται να κόψεις τη ζάχαρη απότομα. Ξεκίνα με ένα μικρό αναψυκτικό αντί για μεγάλο ή ζήτα λιγότερο σιρόπι στο ρόφημά σου. Σταδιακά, δεν θα τα θέλεις καθόλου. Βάλε λαχανικά παντού

Οι περισσότεροι ενήλικες δεν τρώνε αρκετά λαχανικά. Χάνουν έτσι πολύτιμα αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Οι ειδικοί προτείνουν να τα ενσωματώσεις παντού… και μπορείς. Τα λαχανικά μπορούν να συνοδεύσουν κάθε γεύμα και κάθε πιάτο. Μείωσε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Περίπου το 60% των θερμίδων των ενηλίκων προέρχονται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όπως λουκάνικα, αλλαντικά, αναψυκτικά και σνακ. Αυτά τα τρόφιμα συνδέονται με διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθεια και παχυσαρκία. Δεν χρειάζεται να τα κόψεις εντελώς, αλλά όσο περισσότερα μη επεξεργασμένα τρόφιμα τρως, τόσο καλύτερα θα νιώθεις – χωρίς πείνα ή στέρηση. Κάνε μια βόλτα μετά το φαγητό

Η διατροφή είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης – η άσκηση είναι το άλλο. Μια σύντομη βόλτα μετά το γεύμα βοηθά στην πέψη, στον έλεγχο του σακχάρου και στην υγεία της καρδιάς, των μυών και του ανοσοποιητικού. Αν δεν μπορείς να βγεις έξω, ανέβα σκάλες, χόρεψε ή κάνε διατάσεις. Ίσως ανακαλύψεις και νέες δραστηριότητες όπως πιλάτες ή κάποιο ομαδικό σπορ.

Φάε τρία κανονικά γεύματα τη μέρα

Αν σε πιάνει η λιγούρα αργά το βράδυ, ίσως δεν έφαγες αρκετά μέσα στη μέρα. Πολλοί παραλείπουν το πρωινό ή δεν τρώνε μεσημεριανό, με αποτέλεσμα να πεινάνε πολύ το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα με κάτι απλό, όπως τοστ με φυστικοβούτυρο ή γιαούρτι με φρούτα. Φρόντισε το μεσημεριανό να έχει πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες. Πρόσθεσε σνακ αν χρειάζεται. Φτιάξε μεγάλες ποσότητες σπιτικού φαγητού

Το σπιτικό φαγητό είναι σχεδόν πάντα πιο υγιεινό από το έτοιμο. Εκμεταλλεύσου τον ελεύθερο χρόνο για να ετοιμάσεις βασικά υλικά. Ψητά λαχανικά, ρύζι, κινόα, κοτόπουλο ή τόφου μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μπολ, σαλάτες ή wraps μέσα στην εβδομάδα. Χρησιμοποίησε εύκολες λύσεις

Χρησιμοποίησε «έξυπνα» και συσκευασμένα τρόφιμα, όπως κατεψυγμένα λαχανικά ή όσπρια. Έτσι μπορείς να φτιάξεις ένα υγιεινό γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς καθάρισμα ή κόψιμο. Τα κατεψυγμένα διατηρούν τη θρεπτική τους αξία και η κατανάλωσή τους είναι μια πραγματικά έξυπνη λύση. Περιόρισε το αλκοόλ

Όπως δείχνουν πρόσφατα δεδομένα, ακόμα και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο και καρδιακά νοσήματα. Αν πίνεις τακτικά, αναθεώρησε τη συνήθεια. Δοκίμασε εναλλακτικά ένα mocktail ή ανθρακούχο νερό κάποιες μέρες αντί για κρασί ή μπύρα. Φρόντισε τη σχέση σου με το φαγητό

Αν το φαγητό έχει γίνει πηγή άγχους λόγω δίαιτας, στέρησης ή ενοχής, μπορεί να χρειάζεσαι μια επανεκκίνηση. Διαιτολόγοι προτείνουν να δουλέψεις με ειδικό για να μάθεις πώς να απολαμβάνεις ξανά το φαγητό. Αυτό σημαίνει να τρως με περισσότερη επίγνωση, να δοκιμάζεις νέες γεύσεις, να μαγειρεύεις σωστά και να εμπιστεύεσαι τα σημάδια του σώματός σου. Η χαλαρή και θετική σχέση με το φαγητό συνδέεται με καλύτερη υγεία και διατροφή.

